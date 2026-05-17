España Cultura

‘Berlín y la dama del armiño’: robos imposibles, relaciones abiertas y un canto de amor a Sevilla en la continuación del éxito de Netflix

La banda del icónico ladrón de Pedro Alonso se adentra en las calles de la ciudad andaluza para perpetrar el gran robo del cuadro de Da Vinci

Guardar
Google icon
Tráiler de 'Berlín y la dama del armño', segunda temporada de la aclamada serie de Netflix

Dicen que Sevilla tiene un color especial, si no que se lo pregunten a David Lean o George Lucas, quienes se fijaron ella para películas tan importantes como Lawrence de Arabia o Star Wars: La amenaza fantasma. Pero la capital hispalense había quedado algo huérfana en los últimos años y necesitaba de una gran historia que pudiese devolverle sus colores y esplendor, ese mismo que parece haberse ido trasladando cada vez más a Madrid y Barcelona. Pues bien, con la última temporada de una de las series estrella de Netflix eso ha cambiado por completo.

Berlín y la dama del armiño es la continuación directa de la primera temporada de Berlín, que llegó a Netflix dispuesta a recoger el éxito sembrado por La casa de papel y se encontró con un público de lo más entregado. Pero con la renovación por una segunda temporada cabía preguntarse si realmente Berlín y su banda podrían emprender su propio camino lejos del recuerdo de El Profesor, Tokio, Rio y compañía. Y bien, la respuesta que sí, aunque no del todo. Hasta Sevilla está dividida en dos por el fútbol, así que una serie no iba a ser menos.

PUBLICIDAD

Berlín y la dama del armiño arranca con Berlín (Pedro Alonso) y Damián (Trstán Ulloa) aun disfrutando del éxito de su anterior golpe, pero con la sensación de que un nuevo gran robo espera a la vuelta de la esquina. Este se presenta en forma de cuadro: La dama del armiño de Leonardo Da Vinci, que está a punto de ser llevado a Sevilla para una gran exposición y se convierte en el objeto de deseo de Álvaro Hermoso de Medina (José Luis García-Pérez), un importante empresario y filántropo local que le encarga a Berlín el robo para incorporar la pintura renacentista a su exclusiva colección. Una colección que despierta el interés de nuestro querido ladrón, lo cual lo lleva a inventar un plan maestro: el robo del robo. Mientras preparan el robo del cuadro, también urden un complot para hacerse con la colección al completo de su propio benefactor. Pero nada será tan sencillo como parece, especialmente por las fricciones que surgen dentro de la banda.

Julio Peña y Begoña Vargas en 'Berlín y la dama del armiño'
Julio Peña y Begoña Vargas en 'Berlín y la dama del armiño'

El amor nos separará como banda

Porque como los fans ya se podrán imaginar, la gran dificultad para Berlín no está en preparar el robo, ni mucho menos. La verdadera dificultad está en hacerlo con una banda fragmentada poco a poco. Todos vuelven, sí, pero no de la misma manera, ya que la felicidad de los recién casados Keila (Michelle Jenner) y Bruce (Joel Sánchez) comienza a disiparse con la primera amenaza de infidelidad, mientras que la pareja formada por Cameron (Begoña Vargas) y Roi (Julio Peña) está directamente rota. La serie se aprovecha de los primeros para sacar el tema de las relaciones abiertas, mientras que desaprovecha el talento de la otra y tira, literalmente por la borda, la química que habían fabricado en la primera temporada.

PUBLICIDAD

Del otro lado, Berlín y la dama del armiño compensa esto con un reparto invitado cargado de grandes estrellas, desde el propio José Luis García-Pérez al más puro estilo villano de James Bond a una ambigua Marta Nieto cual femme fatale o Luis Callejo como temible secuaz de estos. No obstante, la que brilla con luz propia es Inma Cuesta en el papel de Candela, interés amoroso de Berlín en esta temporada y la única capaz de sostenerle la mirada y el pulso a un Pedro Alonso que siempre que está inunda la pantalla con su presencia y sus quizá algo recargados soliloquios. La presencia de la valenciana de nacimiento y andaluza de formación ayuda a traer un poco a la tierra ese aire grandilocuente que siempre rodea al personaje y hacerlo algo más humano en esta aventura, si es que eso es posible.

Inma Cuesta es una de las estrellas invitadas en 'Berlín y la dama del armiño'
Inma Cuesta es una de las estrellas invitadas en 'Berlín y la dama del armiño'

Berlín: ¿un adiós o solo un hasta pronto?

Con tanto lío amoroso es normal que la serie pierda algo de fuelle en sus episodios centrales, después de un interesante inicio -la parte más thriller con esa infiltración en el cortijo del malo- y antes de un final al puro estilo Ocean’s, pero no merece la pena seguir insistiendo en algo que ya sucedía en La casa de papel como es el culebrón de personajes. El juego de flashbacks ayuda a ir encajando piezas aunque lastre el ritmo de una serie que tampoco parece tener demasiada prisa en contarlo todo, quizá por esa parsimonia tan característica de la ciudad que retrata con tanto mimo.

Es una carta de amor a Sevilla pero también al propio Berlín, en el que bien podría ser su broche final después de un largo camino que arrancó sin muchas esperanzas en La casa de papel y que lo ha terminado convirtiendo en uno de los símbolos de Netflix España y casi de toda la marca en el mundo. Sea este o no su final, tal y como todo apunta, el camino del personaje ha dejado más de un robo para el recuerdo, y sin duda una hilera de corazones rotos.

Temas Relacionados

BerlínNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las claves de ‘El beso de la mujer araña’, la polémica novela de Manuel Puig: su nueva adaptación musical con Jennifer Lopez recupera su espíritu subversivo

El libro del escritor argentino sigue generando versiones contemporáneas. Analizamos su repercusión literaria

Las claves de ‘El beso de la mujer araña’, la polémica novela de Manuel Puig: su nueva adaptación musical con Jennifer Lopez recupera su espíritu subversivo

La película ideal para ver por Eurovisión que puedes encontrar en Netflix: contó con las apariciones especiales de ganadoras como Loreen o Conchita Wurst

Protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams, el filme cuenta la peculiar historia de dos hermanos suecos participando en el festival de música que se celebra este fin de semana

La película ideal para ver por Eurovisión que puedes encontrar en Netflix: contó con las apariciones especiales de ganadoras como Loreen o Conchita Wurst

La comedia que acaba de estrenarse en HBO y bate récords: es la más vista desde ‘Sexo en Nueva York’

La plataforma ha revelado los buenos datos de audiencia en el regreso de Steve Carell a la comedia

La comedia que acaba de estrenarse en HBO y bate récords: es la más vista desde ‘Sexo en Nueva York’

Matt Damon admite que ‘La Odisea’ es la película más complicada que jamás ha hecho: “De largo, ni se le acerca cualquier otra”

El actor, que ha estado en grandes cintas de acción y thrillers, matiene que la película de Nolan ha sido todo un reto

Matt Damon admite que ‘La Odisea’ es la película más complicada que jamás ha hecho: “De largo, ni se le acerca cualquier otra”

La vida de Ancelotti será llevada a la gran pantalla: Paolo Sorrentino prepara un documental sobre el icónico entrenador del Real Madrid

El actual seleccionador de Brasil y extécnico blanco se ha confesado admirador del cine de su compatriota

La vida de Ancelotti será llevada a la gran pantalla: Paolo Sorrentino prepara un documental sobre el icónico entrenador del Real Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026