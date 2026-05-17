Adelante Andalucía cuadruplica sus escaños en las elecciones: la subida del partido le arrebata la mayoría absoluta a Juanma Moreno y reconfigura la izquierda en el sur

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c), acompañado por su equipo y Teresa Rodríguez (3d) en la asociación sociocultural 'La yerbabuena' (EFE/Román Ríos)

Con 8 diputados en el parlamento regional, Adelante Andalucía ha sido el claro ganador de las elecciones de 2026. Y es que, aunque Juanma Moreno ha vuelto a ser el partido con más votos, no ha podido evitar perder la mayoría absoluta al sumar solo 53 escaños (41,60 %). Por su parte, el PSOE ha perdido dos escaños, obteniendo el peor resultado para el partido en la historia en la comunidad autónoma (22,71 %). Vox se mantiene como tercera fuerza política al ganar un diputado (15); aunque sin cumplir con las encuestas que le daban entre 17 y 20 escaños.

En cuarta posición se encuentra Adelante Andalucía con el 9,62 % de los votos de la noche. En total ha ganado 6 votos con respecto a las elecciones de 2022, en las que se presentó en una coalición de izquierdas junto a Andalucistas. El resultado ha superado con creces la barrera de los cinco diputados que esperaba conseguir esta noche. Tras la salida de su fundadora, Teresa Rodríguez, fue José Ignacio García Sánchez quien poco a poco se hizo hueco en el partido hasta convertirse en el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. “A partir de mañana vamos a empezar con el reto histórico, porque AA va a llegar al Congreso de los Diputados”, ha dicho el portavoz desde el centro social La Yerbabuena, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

PUBLICIDAD

Recordemos que el partido se creó en 2018 para “defender los intereses del pueblo andaluz”, como lo describen ellos en su página web. Con esta afirmación se distancia de Por Andalucía, la coalición de izquierdas generalistas (Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde), que se ha quedado con los 5 votos que obtuvo en las pasadas elecciones. Pese a tener casi el mismo programa electoral, AA se ha negado desde el principio de la campaña a tener una posible alianza con el PSOE.

Los resultados de las elecciones de Andalucía 2026

“Se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía”

“Hoy todos tenemos el mismo poder y hay que aprovecharlo”, ha dicho esta mañana José Ignacio García en la mesa electoral. Y así ha sido, porque con los votos que ha obtenido esta noche el partido regional “AA le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular” y “le ha plantado cara a la extrema derecha”, tal y como ha dicho su portavoz.

PUBLICIDAD

Nada más empezar la rueda de prensa postelectoral, José Ignacio ha querido agradecer en primer lugar “a la militancia de Adelante Andalucía”, pues según el portavoz: “Ha trabajado en condiciones muy duras con muy pocos recursos y dinero, pero con mucha ilusión y compromiso, que no solo ha hecho una campaña histórica, sino que también hay que poner en valor que no es fruto de una campaña electoral”, ha afirmado. Según ha asegurado, la victoria del partido ha nacido del “trabajo de hormiguitas con mucho esfuerzo y colectivo”.

Con Teresa Rodríguez a su lado, ha querido “dar las gracias a los casi 400.000 andaluces y andaluzas que han votado hoy por el andalucismo. Han votado por rebelarse por lo injusto”. Seguidamente, ha prometido a sus votantes: “No os vamos a fallar. Esto no ha hecho más que empezar”. Y es que, como ha matizado el portavoz de AA, “de momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes. Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía”.

PUBLICIDAD

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García (c), acompañado por su equipo y Teresa Rodríguez (3d) en la asociación sociocultural 'La yerbabuena' (EFE/Román Ríos)

“Una vía independiente del PSOE”

Pese a tener solo 8 escaños, José Ignacio García Sánchez se ha quedado completamente satisfecho con el resultado al haber sido una fuerza de izquierdas regionalista la que le “ha quitado dos provincias a Vox”. Asimismo, ha garantizado que seguirán trabajando porque “es posible superarlo en todas las provincias”. Así, el candidato de Adelante Andalucía ha presentado al partido como “la herramienta más útil contra las derechas, el PP y los fascistas”.

Del mismo modo, ha criticado la gestión de Moreno Bonilla con “la privatización de sanidad”, la educación y la “precariedad laboral”. Por eso ha reiterado que “el andalucismo” y AA “hemos llegado para quedarnos”. Sus críticas también se han girado hacia la izquierda. Concretamente, ha señalado que Adelante Andalucía es “una vía independiente del PSOE”, así que “no espera a ser subalterno del PSOE y viene a transformarlo todo”, ha añadido.

PUBLICIDAD

La cuadruplicación de los votos ha sido posible, como ha señalado, gracias a tener “tres ideas: una oposición con “un poquito de alegría, que no hace falta hacerlo enfadado, con bronca”, “entender los dolores de tu pueblo” y “años de compromiso”, como el de Teresa Rodríguez. José Ignacio ha asegurado que “tenemos un proyecto de futuro” y que seguirán luchando para conseguir sus objetivos. Asimismo, se ha denominado “la izquierda de la alegría”, ya que “eso es lo que más teme ahora mismo el PP”.