La apuesta de Sánchez por sus ministros vuelve a tropezar: el PSOE de Montero pierde dos escaños y saca su peor resultado electoral en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, valora los resultados electorales. (María José López / Europa Press)

El PSOE de María Jesús Montero no logra reactivar al partido en Andalucía y vuelve a quedar muy por detrás del PP, con Juan Manuel Moreno Bonilla como cabeza de lista y habiendo conseguido 53 escaños. Con el escrutinio prácticamente terminado, los socialistas obtienen más de 936.000 votos -el 22,75% del total- y 28 diputados en el parlamento andaluz, dos menos que en 2022 y consiguiendo el peor resultado de su historia en la región. Un balance que supone un nuevo revés para la estrategia territorial de Pedro Sánchez, que ha vuelto a apostar por una de sus ministras de máxima confianza para intentar recuperar una comunidad que fue un bastión socialista durante décadas.

Y estas cifras tampoco permiten sumar una mayoría con los partidos situados a la izquierda del PSOE. Montero no tiene opciones para presidir la comunidad autónoma, ya que, incluso con el apoyo de Adelante Andalucía (8 escaños) y Por Andalucía (5 escaños), solo alcanzarían 41 diputados, lejos de los 55 necesarios y por debajo de los obtenidos por el PP.

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Un batacazo que se enmarca dentro de la tendencia de desgaste que el partido arrastra en las elecciones autonómicas de los últimos meses. En Aragón, la candidatura de Pilar Alegría -exministra de Educación- no evitó un fuerte retroceso de los votos socialistas, mientras que en Extremadura el partido también sufrió un duro desgaste con Miguel Ángel Gallardo al frente. Solo en Castilla y León, con Carlos Martínez -alcalde de Soria durante dos décadas-, los socialistas lograron una ligera mejora respecto a los anteriores comicios, aunque sin superar la mayoría del PP de Alfonso Fernández Mañuezo. Un patrón que alimenta el debate sobre la eficacia de la estrategia de trasladar ministros y dirigentes nacionales a las candidaturas autonómicas.

“Trabajaremos desde la oposición para que los ciudadanos sean los que ganen siempre”

La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana en la jornada electoral. Montero ha destacado que es un día "importantísimo para decidir nuestro futuro" y ha animado a todos los andaluces a votar "con ilusión, con alegría, con esperanza".

Montero tampoco ha suavizado las cifras de la noche al reconocer e insistir en que “no son para nosotros unos buenos resultados”. “El Partido Socialista siempre que concurre a unas elecciones autonómicas sale a ganar porque representa a la mayoría social”, ha asumido ante los medios de comunicación, momento en el que también ha señalado que desde el PSOE tomarán nota “de lo que los andaluces nos transmiten desde las urnas”.

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La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía ha felicitado, en primer lugar, a Juan Manuel Moreno Bonilla “por los buenos resultados de las elecciones” que “le han dado la victoria al PP”. Y, además, ha agradecido “la confianza de los electores que han depositado su voto para el PSOE”.

“Sabemos cómo tenemos que administrarlo para que la dignidad de Andalucía y los servicios públicos estén por delante”, ha insistido Montero, asegurando que desde la oposición van a trabajar “para poder conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, que son los servicios públicos”. Después, ha dejado claro que los socialistas son “conscientes de que la ciudadanía vive en primera persona ese deterioro” de servicios como la sanidad o la educación, y que, desde ahí, el PSOE “hace la oposición con rigor, planteando respuestas y propuestas para intentar contribuir a que los ciudadanos sean los que ganen siempre”.

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“Somos la única alternativa real a las derechas”

Por último, ha explicado que el PSOE es “un partido que aprende y que está permanentemente en el ámbito de la mejora”, para “ponerlo en práctica y estar en mejores condiciones para obtener lo que anhelamos, que es volver a gobernar esta tierra convencidos de que somos la garantía de la igualdad de oportunidades”.

Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez and Andalusian Socialist party (PSOE-A) candidate, Maria Jesus Montero attend a campaign rally ahead of the Andalusian regional elections, in Seville, Spain, May 15, 2026. REUTERS/Marcelo del Pozo

Aun así, no ha analizado profundamente lo ocurrido en los comicios de este domingo, ya que, según ha explicado, los socialistas andaluces convocarán una comparecencia “en los próximos días para analizar los resultados más detalladamente”. Pero, a pesar de haber tenido los peores resultados de su partido en la historia de Andalucía, ha sentenciado que el PSOE es “la única alternativa real a las derechas” en la región.

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“Nos hubiera gustado que los resultados hubieran sido otros, pero aceptamos el veredicto de las urnas”, ha concluido María Jesús Montero, añadiendo que desde la oposición harán un trabajo “serio y responsable”.

Pedro Sánchez reconoce el “trabajo y compromiso” de Montero

Desde su perfil de X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido también dar la enhorabuena a Bonilla “por su resultado en las elecciones de Andalucía”. Pero, además, también ha reconocido el “trabajo y compromiso” de María Jesús Montero y de todo el equipo del PSOE andaluz. “Gracias por una gran campaña, en defensa siempre de los servicios públicos y del bienestar de todos los andaluces y andaluzas”, ha recalcado.

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Asimismo, ha dejado claro que “los socialistas seguiremos impulsando los avances sociales y la política útil, esa que mejora la vida de la gente”.