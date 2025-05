“En el amor siempre hay confusión. Los manuales de seducción son ridículos”: Blanca Lacasa publica la novela ‘El accidente’

Blanca Lacasa y su 'nouvelle' 'El accidente' (Libros del Asteroide)

En un sistema de producción en el que parece que se hagan novelas al peso, o películas por horas, cuanto más largas mejor, son muchos los autores que están apostando por la brevedad y la concisión como forma de experimentar con el lenguaje a través de los relatos cortos que, no por su pequeña extensión, tienen que ser menos importantes.

Ahora, la editorial Libros del Asteroide inaugura (con motivo de su XX aniversario) una colección de ‘nouvelles’, un género a caballo entre la novela y el cuento que promete abrir una nueva puerta a los autores para componer historias que no tienen por qué seguir las normas de lo estrictamente establecido.

Es el caso de El accidente, la primera incursión de Blanca Lacasa en la ficción después de una impactar con su ensayo Las hijas horribles (Libros del K.O.) en el que ahondaba en los vínculos, no siempre sanos, que se establecen con nuestras las progenitoras.

Reivindicar el relato corto

“Digamos que soy una persona prudente, y me apetecía escribir mi primer libro de ficción para adultos en formato breve porque además me encanta, para mí ha sido una escuela de escritura y me parece un género bastante maltratado en general”, cuenta la autora para Infobae España.

Lacasa, que ha escrito literatura infantil, sabe que no hay géneros mayores o menores. “La calidad literaria no se mide en función de las páginas ni muchísimo menos. Hay libros cortos maravillosos y también ‘tochos’ que lo son. No me parece que el esfuerzo literario esté en consonancia con la longitud del libro. El relato, además, me resulta un reto a la hora de depurar la técnica narrativa, no puedes despistarte, tienes que mimar mucho las palabras escogerlas muy bien, no todo vale”.

En El accidente, Lacasa quería transmitir cómo es una obsesión mental y transcribirla a través de una voz, en este caso femenina, que todo el rato está dialogando consigo misma. “Se trata de pensamientos intrusivos, muy cortos, rumiantes y que reflejan ese espacio interior en la novela”.

Un exconvicto tiene la posibilidad de empezar de nuevo cuando lo contratan para proteger a una heredera rica, pero la química entre ambos será difícil de resistir. (Crédito: Netflix)

Para situarnos, una mujer (con pareja, aunque no atraviesen su mejor momento), conoce a través de un grupo de amigos a un chico gay (también con pareja). Entre ellos surgirá una conexión que va más allá de todo y, sin saber muy bien cómo (o sí) se verán abocados a una relación de atracción y confusión inserta en un bucle en el que ninguno de los dos sabe bien cómo manejar o cómo salir de él.

El accidente de enamorarse

¿Por qué se llama El accidente? “Hace referencia a esas cosas que pasan en la vida, en mil ocasiones, también en el terreno amoroso, en las cuales pasa algo que no estaba en el guion, que no estaba previsto, que era inesperado y que, de pronto, se convierte en imparable e inevitable”, cuenta. “Es algo que se pone en marcha y sabes que no se puede parar. Si lo ves desde fuera sería algo así como el ‘amiga, date cuenta’, porque estás asistiendo a cámara lenta a un accidente”.

Y es que, para la escritora, independientemente de que exista o no toxicidad, las relaciones románticas a veces resultan incontrolables, tanto para las mujeres como para los hombres.

'El accidente', de Blanca Lacasa (Libros del Asteroide)

Hay una imagen en la novela que resulta fundamental, la del ángulo muerto. “Son esas zonas en las que no importa todo lo que sepamos, todo lo que hayamos reflexionado, y que están fuera de nuestro control. Hay gente más racional, más comedida, pero el sentimiento amoroso a veces puede ser muy invasivo”.

La protagonista de El accidente caerá en su propia trampa y querrá agradar en todo momento, siempre estará de acuerdo, siempre estará disponible, siempre dirá que “sí”. “Es algo que creo que nos pasa más a las mujeres, y tiene que ver con muchas cosas, con el físico, con la edad. Hay una serie de parámetros que no hemos establecido nosotras y de las que somos un poco esclavas, porque nos limitan y nos frustran”.

En el amor siempre hay confusión

La historia de los personajes transcurre en la actualidad e, inevitablemente, su relación se encuentra atravesada por la comunicación a través de los dispositivos móviles. “Yo creo que todo lo que no sea contacto oral o físico, es decir, las redes sociales o los móviles ayudan a aumentar la confusión. Aunque yo me imagino a la gente en siglos pasados releyendo cartas para descifrar posibles mensajes ocultos. En el amor, siempre hay confusión. Por eso me parece que los manuales de seducción son ridículos”.

La periodista y escritora Blanca Lacasa

El libro también habla del constante escrutinio al que nos sometemos y que deriva en ese pensamiento obsesivo del libro. “Esa cosa de convertirse en detective de uno mismo, que me parece agotador y, además, te impide vivir, porque en realidad estás constantemente en tu cabeza dándole vueltas a cosas que solo están ahí”.

En la novela también encontramos referencias a la cultura popular, a series como Fleabag. “A mí es que siempre se me ocurren ejemplos de películas en cualquier situación, es como un sistema de pensamiento”.

Reconoce que ha sentido mucha libertad escribiendo esta novela, que ha podido experimentar con el lenguaje, con la estructura. También nos habla de lo que supuso para ella la publicación de Las niñas horribles. “Aprendí mucho con él y, también fue una especie de cierre de etapa”.