Una de cada diez mujeres en España ha sido víctima de violencia física o sexual a manos de su pareja

Una mujer con la cara pintada grita, durante una manifestación contra la violencia hacia las mujeres, a 25 de noviembre de 2023, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Un tercio de las mujeres que viven en España han sido víctima de cualquier tipo de violencia a manos de una pareja o expareja. A una de cada diez la ha agredido de forma física o sexual dentro de la relación. También una de cada diez ha sufrido violencia sexual fuera de este ámbito, de niñas, adolescentes y adultas. Tres de cada diez han sufrido acoso sexual por parte de conocidos y desconocidos. Esta radiografía demoledora forma parte de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe -considerado la operación estadística más relevante sobre violencia de género en el país con entrevistas realizadas a 11.894 mujeres entre septiembre de 2024 y abril de 2025 -muestra que el 30,3% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia física, sexual, económica o psicológica por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. El 11,6% ha sido víctima en los últimos 12 meses.

Según desgrana el estudio, el 12,7% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual de la pareja en algún momento de su vida, lo que equivale a 2.692.564 mujeres. En los últimos 12 meses, el 2,8% (595.318 mujeres) ha experimentado este tipo de violencia. Al diferenciar los tipos, el 9,2% ha padecido violencia física y el 7,7% violencia sexual. La repetición de los episodios es significativa: el 76,9% de las víctimas afirma que la violencia ocurrió en más de una ocasión, y el 39,2% señala que la situación se prolongó durante más de cinco años. Es decir, una de cada cuatro víctimas tuvo que soportar agresiones de todo tipo durante más de cinco años de su vida.

La violencia económica también presenta cifras elevadas. El 11,7% la ha sufrido, y si se incluye el impago de pensiones alimenticias por los hijos, la prevalencia asciende al 13,5%. El informe detalla que el 11% de las mujeres con hijos e hijas y que han tenido pareja en el pasado ha experimentado el impago de la pensión alimenticia por parte de su expareja. En cuanto a la violencia psicológica, el 20,9% de las mujeres ha sufrido violencia emocional y el 25,1% violencia de control por parte de la pareja. El riesgo se incrementa notablemente en relaciones donde la pareja actual toma todas las decisiones económicas o financieras: el 38,5% de las mujeres en esta situación ha sufrido violencia física, sexual o emocional, frente al 7,3% de quienes toman las decisiones en común.

Solo el 16% denuncia a su agresor

La violencia se conduce por una senda legal en escasas ocasiones. El estudio, que también analiza la respuesta de las víctimas ante la violencia, muestra que solo el 16,8% de las mujeres víctimas ha denunciado los hechos ante la policía o en el juzgado. La búsqueda de ayuda es más frecuente: el 41,4% ha contactado con algún servicio de asistencia formal y el 71,7% ha contado lo sucedido a alguna persona de su entorno. Entre quienes han sufrido violencia física o sexual, el porcentaje de denuncias asciende al 26,3% y la búsqueda de ayuda formal al 51,6%.

La ruptura de la relación aparece como una consecuencia frecuente de la violencia en más de la mitad de los casos. El 67,7% de las mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja pasada terminó la relación debido a los episodios de violencia. Este porcentaje se eleva al 73,3% entre quienes denunciaron o buscaron ayuda, mientras que desciende al 43% entre quienes no realizaron ninguna de estas acciones. En el grupo de mujeres de 75 años o más, solo el 26% rompió la relación por este motivo.

Secuelas físicas, psicológicas e ideación suicida

El impacto de la violencia en la salud de las mujeres es profundo y duradero. El 73,5% de las víctimas de violencia física, sexual o emocional ha sufrido consecuencias psicológicas, y el 48,4% de quienes han padecido violencia física y/o sexual ha tenido lesiones físicas. Además, el 43,1% de las mujeres que han sufrido violencia y han tenido lesiones físicas o consecuencias psicológicas afirman que en la actualidad siguen teniendo secuelas. Entre las mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia, el 16,4% atribuye su discapacidad a la violencia ejercida por sus parejas.

El estudio destaca la relación entre la violencia y los pensamientos suicidas. El 18,4% de las mujeres que han sufrido violencia en la pareja y el 26,7% de las que han padecido violencia física o sexual han tenido pensamientos de suicidio, frente al 4,2% de quienes no han sufrido este tipo de violencia. El 5,7% de las víctimas de violencia en la pareja y el 9,6% de las que han padecido violencia física o sexual han intentado suicidarse, lo que supone una probabilidad casi 11 veces mayor respecto a quienes no han sufrido violencia de pareja.

El 14% de las mujeres ha sufrido agresiones sexuales

En el ámbito de la violencia sexual fuera de la pareja, el 14,5% de las mujeres ha sido víctima en algún momento de su vida, lo que representa a 3.076.748 mujeres. El 7,4% ha sufrido violencia sexual en la infancia, y el 3,1% ha sido víctima de una violación fuera del ámbito de la pareja. La mayoría de las agresiones sexuales son cometidas por hombres conocidos: el 62,7% de las violaciones fueron perpetradas por un hombre amigo o conocido, el 23,1% por un familiar hombre y solo el 12,0% por un desconocido. El 98,3% de las víctimas identifica al agresor como hombre.

El 68,5% de las violaciones fuera de la pareja ocurrieron en una casa, mientras que el 16,3% sucedió en zonas abiertas y el 11% en entornos festivos. El fenómeno de la sumisión química afecta al 1,0% de las mujeres, porcentaje que asciende al 2,8% entre las jóvenes de 18 a 24 años.

Dos mujeres durante una manifestación contra las violencias machistas en el distrito de Vallecas, a 25 de noviembre de 2022, en Madrid. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

La denuncia de la violencia sexual fuera de la pareja también es poco frecuente. Solo el 9,9% de las víctimas de violación, el 8,4% de las que han sufrido un intento de violación y el 4,0% de quienes han padecido otras formas de violencia sexual han denunciado los hechos. Entre los motivos más citados para no denunciar figuran la vergüenza, el hecho de ser menor en el momento de la agresión y el temor a no ser creída. El 64,6% de las víctimas ha contado lo sucedido a alguna persona de su entorno.

Las consecuencias de la violencia sexual fuera de la pareja también son graves. El 33,8% de las víctimas de violación ha tenido lesiones físicas, y el 12,2% ha sufrido lesiones en los genitales. Además, el 8,3% de las mujeres víctimas de violación contrajeron una infección de transmisión sexual. En el plano psicológico, el 77,1% de las víctimas de violación ha sufrido consecuencias psicológicas. El 41,3% de quienes han sufrido una violación ha tenido pensamientos de suicidio y el 18,7% ha intentado suicidarse, cifras muy superiores a las de las mujeres que no han padecido violencia sexual.