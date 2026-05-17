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Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín: relojes de lujo, joyas de oro y dinero en efectivo

El descubrimiento ha tenido lugar durante una salida organizada por el centro de preescolar al que asiste el menor

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Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín. (Montaje Infobae con imágenes de Canva e Instagram / @polizeiberlin)
Un niño encuentra un tesoro en un parque de Berlín. (Montaje Infobae con imágenes de Canva e Instagram / @polizeiberlin)

¿Quién no ha jugado de pequeño a encontrar un tesoro escondido? Pues en Berlín, un preescolar ha convertido este juego en realidad al desenterrar un conjunto de objetos de alto valor en un parque infantil mientras removía la tierra junto a unos arbustos durante una excursión con su clase del colegio. El hallazgo incluía monedas de plata, joyas de oro, relojes de lujo, un pequeño lingote de oro y cerca de 6.000 euros en efectivo, según ha confirmado la Policía de Berlín desde sus redes sociales.

El descubrimiento ha tenido lugar durante una salida organizada por el centro de preescolar al que asiste el menor. Tal como recogió el medio francés 20 Minutes, el niño avisó inmediatamente a su monitora tras encontrar los primeros objetos entre la tierra. Con la ayuda de uno de los padres presentes, la educadora reunió todos los elementos hallados antes de ponerse en contacto con las autoridades.

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Los agentes desplazados al lugar verificaron la existencia del botín y se ha abierto una investigación para determinar su procedencia. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los objetos podrían provenir de un robo, aunque por el momento no se ha confirmado ninguna vinculación concreta con ningún caso registrado.

“Un pequeño tesoro, una gran honestidad”

Además, la Policía de Berlín ha querido destacar públicamente la actitud del menor a través de su cuenta de Instagram, donde han publicado un mensaje de reconocimiento para el menor: “Un pequeño tesoro, una gran honestidad”. En esa misma publicación, los agentes han bromeado con que, mientras el resto de niños se entretenía recogiendo palos, el pequeño fue muy rápido al informar del hallazgo de las monedas de plata entre los arbustos.

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El edificio permitirá conocer su acervo artístico, archivos, biblioteca histórica y obras de Goya, mezclando cultura, historia económica y tradiciones artesanales con su función financiera.

El valor conjunto de los objetos recuperados no ha sido tasado de forma oficial, pero la presencia de un lingote de oro, relojes de lujo y joyas convierte el botín en un hallazgo de relevancia patrimonial y económica. Los 6.000 euros en billetes encontrados junto al resto de los objetos añaden una dimensión adicional al misterio sobre el origen del escondite.

Rastrear la procedencia de cada pieza

La investigación policial se centra ahora en rastrear la procedencia de cada pieza. Las autoridades alemanas trabajan para cruzar los objetos con bases de datos de robos denunciados, tanto en Alemania como en otros países del entorno europeo, dado que algunos de los artículos de lujo podrían haber circulado a través de distintos mercados antes de ser ocultados.

Este tipo de hallazgos en espacios públicos no es del todo infrecuente en grandes ciudades europeas, aunque raramente incluyen una combinación tan variada de activos: metales preciosos, divisas y artículos de lujo en el mismo punto. La elección de un área de juegos como lugar de ocultación sugiere que quien escondió los objetos buscaba un espacio de acceso público pero con escasa vigilancia permanente.

La Policía de Berlín no ha descartado ninguna línea de investigación y mantiene abierto el expediente a la espera de que algún ciudadano o entidad reclame los objetos o aporte información que permita esclarecer su origen.

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