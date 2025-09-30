España Cultura

‘Lo que no se ve’, el gran regreso de una de las mejores escritoras españolas de relatos de misterio: un acontecimiento literario

Regresa a la actualidad Cristina Fernández Cubas con una colección de cuentos que supone la recuperación de una de las grandes voces de nuestro panorama contemporáneo

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
La escritora Cristina Fernández Cubas
La escritora Cristina Fernández Cubas y su última novela, 'Lo que no se ve' (Tusquets)

Tras una década de silencio creativo Cristina Fernández Cubas regresa a la actualidad literaria con su nuevo libro Lo que no se ve (Tusquets), una colección de cuentos en el que la autora vuelve a demostrar su maestría en dentro del relato corto.

En este nuevo volumen condensa la esencia de su estilo: una prosa sintética, atmósferas inquietantes y una ambigüedad que desafía los límites entre lo real y lo fantástico.

La trayectoria de Fernández Cubas se ha caracterizado por su capacidad para actualizar la tradición del cuento, dialogando con referentes como Edgar Allan Poe y Julio Cortázar, pero dotando a sus historias de una contemporaneidad inconfundible.

Una trayectoria de más de cuarenta años

Desde sus primeros libros, Mi hermana Elba (1980) y Los altillos de Brumal (1983), la autora ya anticipaba los elementos que definirían su obra: la infancia como territorio de lo insólito, la presencia de hermanas y dobles, y la construcción de espacios cerrados que potencian la sensación de extrañeza.

Estos relatos iniciales ya contenían la búsqueda de ambigüedad, la irrupción de pasados culpables y la transformación del tiempo, todo ello articulado con un lenguaje de precisión extraordinaria y una tensión narrativa que remite a Poe.

10/04/2015 La escritora Cristina Fernández
10/04/2015 La escritora Cristina Fernández Cubas SOCIEDAD CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA

A lo largo de su carrera, Fernández Cubas ha explorado diversos géneros y registros. Tras su debut en el cuento, incursionó en la novela con El año de Gracia (1985), una obra que se revela como un viaje a territorios alucinados y hostiles, con un ‘subtexto’ pacifista y ecologista.

En El ángulo del horror (1990), la autora profundiza en la convergencia entre lo mágico y lo tangible, un acorde constante en su producción, y comienza a dar mayor protagonismo al humor, que se consolidará en libros posteriores.

La experimentación formal también ha sido una constante. En Parientes pobres del diablo (2006), Fernández Cubas introduce una categoría propia para describir a personajes brillantes pero insatisfechos, marcados por la doblez y la insidia.

Además, su incursión en el teatro con Hermanas de sangre (1998) y en la literatura infantil con De mayor quiero ser bruja (2014) demuestra la versatilidad de su voz narrativa.

Varios lanzamientos, entre ellos algunos de los más esperados de la temporada.

El volumen Cosas que ya no existen (2001) ocupa un lugar destacado en la obra de Fernández Cubas. Este “libro de recuerdos” clarifica muchos de los ingredientes habituales de su literatura, como la omnipresencia de monjas, la diversidad de escenarios y el papel fundacional de la biblioteca paterna. La autora se presenta aquí como una narradora hipnotizada por las historias, más que como protagonista de las mismas.

Cómo son los relatos que componen ‘Lo que no se ve’

La publicación de Lo que no se ve en 2025 representa, en ese sentido, un acontecimiento literario. El libro reúne relatos más breves y sintéticos, en los que abundan las reflexiones sobre la naturaleza del narrador y se mantiene la atmósfera característica de la autora. El cuento que abre el volumen, Tú Joan, yo Bette, rinde homenaje al cine y propone un juego de espejos en el que la ficción imita a la ficción. La acción transcurre en un piso descrito como una sala de cine, con cortinas pesadas que impiden el paso de la luz, y la alusión a ¿Qué fue de Baby Jane? introduce un aire mefítico.

En ¿De qué se habla en las fiestas?, la autora retoma el escenario escolar para explorar cómo una presencia inquietante puede transformar la realidad de manera irreversible. Este relato dialoga con Mi hermana Elba, estableciendo un puente temático entre el pasado y el presente de su obra.

Portada de 'Lo que no
Portada de 'Lo que no se ve', de Cristina Fernández Cubas (Tusquets)

Por su parte, Momonio ofrece una visión fantasmagórica de la Barcelona de los años 70, mientras que La hermana china profundiza en las diferencias y similitudes familiares, mostrando cómo el peso del destino puede resultar ineludible.

El cuento Il Buco destaca por su capacidad para perforar la realidad y narra la crisis de un matrimonio durante un viaje a Italia, combinando el drama con un humor sutil. Finalmente, Candela viva cierra el libro con un relato que juega con los sobreentendidos y las ambivalencias.

En todos estos relatos, Fernández Cubas persiste en su pretensión de que lo fantástico proporcione una visión más compleja de la realidad. La autora busca, casi de forma atávica, desvelar quién narra los acontecimientos, como si la voz que cuenta las historias fuera una “narradora de algo inexplicable”. Además, la figura del “Otro” aparece marcada a fuego en la mente del lector, sugiriendo que no es solo una entidad ajena, sino parte de nosotros mismos.

Lo que no se ve confirma la vigencia de una autora que, tras décadas de trayectoria, sigue renovando el cuento español y enfrentándose a lo desconocido con una mirada única.

Temas Relacionados

EscritorasEscritores EspañolesLiteraturaLiteratura EspañolaLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las 7 mejores películas originales de Netflix que se estrenan en octubre en la plataforma: lo nuevo de los ganadores del Oscar Kathryn Bigelow y Cillian Murphy

Durante este mes podremos ver en ‘streaming’ algunos de los títulos más esperados de la temporada, así como algunas pequeñas joyas que suponen un auténtico descubrimiento

Las 7 mejores películas originales

Quién es Rusowsky, el músico revelación de la Generación Z que llena conciertos: cuando ser ‘raro’ y experimental se convierte en un éxito

El músico ha generado un consenso unánime después de su celebrada actuación en Madrid y tras erigirse con ídolo pop más allá de nuestras fronteras

Quién es Rusowsky, el músico

El emocionante homenaje de Quentin Tarantino a Robert Redford: “Ninguno de nosotros estaría hoy aquí de no ser por él”

El director recogió un premio y aprovechó su discurso para dedicar unas últimas palabras al que fuese cabeza visible del Festival de Sundance, gran refugio para el talento emergente

El emocionante homenaje de Quentin

‘Los Simpson’ vuelve a los cines 20 años después: así será la nueva película basada en la serie de animación

Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie regresan a la gran pantalla con fecha de estreno confirmada

‘Los Simpson’ vuelve a los

Teo Planell, la nueva promesa del ‘indie’ español que canta sobre Hermann Hesse y el mundo de los adultos: “Nada te prepara para la hostia de realidad que es crecer”

El cantante debuta con ‘Demian’, un primer álbum inspirado en la novela homónima del famoso escritor de origen alemán

Teo Planell, la nueva promesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo ve “realista” el plan

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Coches híbridos o eléctricos: ¿cuáles son más ecológicos?

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Alejandro Fernández, experto en derecho, sobre la jubilación: “Este error puede reducir tu pensión en miles de euros”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Consumo investigará a las empresas que ofrecen productos y servicios procedentes de territorios palestinos ocupados

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 30 de septiembre

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”