Epicuro, filósofo griego: “No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes; recuerda que lo que ahora tienes alguna vez fue algo que solo anhelabas”

Grabado del filósofo griego Epicuro, por Thomas Stanley. (Imagen alterada por Infobae)

Si a Epicuro se le conoce como “el filósofo de la felicidad” es porque dedicó su vida a entender cómo alcanzar la plenitud. A diferencia de otros pensadores que buscaban verdades abstractas, él se centró en la ética práctica y el bienestar del alma. Así, para este filósofo griego, la felicidad no era un lujo, sino un estado de calma llamado ataraxia, que se logra eliminando miedos innecesarios y moderando los deseos que nos atormentan constantemente.

Nacido en la isla de Samos en el 341 a. C., Epicuro fundó su propia escuela de filosofía en Atenas, conocida popularmente como El Jardín. Este espacio era revolucionario para su época, pues permitía la entrada a mujeres y esclavos, fomentando la amistad como el mayor de los bienes. A pesar de las críticas que lo acusaban de promover una búsqueda desenfrenada del placer, él llevaba una vida austera, alimentándose de pan y agua, demostrando que la verdadera riqueza reside en la sencillez.

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Este modo de vida queda reflejado en una de sus sentencias más recordadas: “No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes; recuerda que lo que ahora tienes alguna vez fue algo que solo anhelabas”. Con estas palabras, el filósofo nos hablaba de la gratitud consciente y advertía: la ambición desmedida nos impide disfrutar del presente, convierte nuestras conquistas actuales en sombras invisibles y nos ahoga con nuevas y agotadoras pretensiones.

El filósofo griego Epicuro, pintado por Agostino Scilla en el siglo XVII.

El mensaje de Epicuro sobre nuestros deseos

El pensamiento epicúreo clasifica los deseos para ayudarnos a encontrar la paz mental. Según el autor, debemos distinguir entre los deseos naturales y necesarios, como el alimento, y aquellos que son vanos. Al respecto, afirmaba: “Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco”. Esta idea coincide con su idea de la importancia de sentirnos agradecidos, ya que la insatisfacción crónica no nace de la falta de bienes, sino de una disposición interna que nunca se siente completa ni satisfecha.

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La ansiedad por el futuro es, para Epicuro, el mayor enemigo del bienestar. Si siempre estamos mirando hacia el siguiente objetivo, invalidamos el esfuerzo que hicimos para conseguir lo que ya poseemos. Él sostenía que “el sabio, aunque no tenga nada, posee todo lo necesario”, pues la verdadera autonomía, o autarquía, consiste en no depender de lo externo. La clave está en revalorizar nuestra realidad actual para no caer en el vacío del consumo emocional.

A día de hoy, las ideas de Epicuro siguen especialmente vigentes. Acumulamos deseos que olvidamos rápidamente en cuanto surgen otros nuevos, ya que, aunque consigamos lo que siempre habíamos querido, enseguida estamos sufriendo por lo que no tenemos. Epicuro nos recordaría que “el placer más grande es la ausencia de dolor” y que la paz llega al romper ese ciclo de consumo. Valorar lo que ya está en nuestras manos detiene la angustia de la comparación constante y nuestra sed de novedades.

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Cubierta de 'Carta a Meneceo', de Epicuro. (Ediciones Sígueme)

Una filosofía de la satisfacción

Siglos después de que Epicuro falleciera, el filósofo estoico Séneca recuperó sus ideas sobre la importancia de valorar lo presente frente a la ambición. En sus Epístolas morales a Lucilio, el cordobés escribió: “Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más”. Al igual que su predecesor, Séneca argumentaba que la riqueza es una cuestión de perspectiva mental. Ambos filósofos, aunque de escuelas distintas, entendieron que la carrera por el “más” es un camino directo hacia la infelicidad crónica.

La filosofía moderna también indagaría sobre la satisfacción, entendiéndola como una parte clave de los deseos humanos. En este sentido, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer subrayaría que “rara vez pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta”. La filosofía nos recuerda, desde Grecia hasta el siglo XIX, que el deseo es un pozo sin fondo.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Precisamente por eso la máxima de Epicuro sigue siendo un bálsamo necesario para nuestra sociedad moderna, tan enfocada en la novedad constante. Aprender a mirar lo que poseemos con los mismos ojos de ilusión con los que un día lo imaginamos es el secreto de la serenidad, y la felicidad no consiste en alcanzar metas infinitas. Al contrario, el filósofo nos recomienda habitar con gratitud el espacio que hemos construido con nuestro propio esfuerzo a lo largo del tiempo.