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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 28 de mayo: José Luis intentará recuperar a su mujer, sin conocer la noticia que recorre todo el pueblo

En el próximo capítulo de la ficción diaria de La 1, Rafael se reunirá con Alejo para hablar de la deuda de su tía

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'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)
'Valle Salvaje': José Luis finge amor e intimidad frente a Victoria. (RTVE)

Valle Salvaje avanza hacia el clímax de su temporada con el capítulo del jueves marcado por un dato revelador: una noticia detonante sacudirá el valle y modificará el equilibrio de poder alrededor de José Luis. El jueves 28 de mayo, la serie pondrá en jaque no solo el matrimonio de José Luis y Victoria sino también la red de alianzas y traiciones entre las principales familias, tras una secuencia de episodios dominados por sospechas, amenazas directas y decisiones definitivas en las últimas entregas.

En el último episodio de Valle Salvaje este miércoles, la narrativa se ha centrado en el impacto emocional sobre Rosalía y la conmoción interna de Leonor, mientras Pedrito protagonizó una de las secuencias más intensas hasta ahora al rememorar a Adriana. Esa conversación tocó fibras sensibles en Leonor, en medio de la fragilidad generada por semanas de revelaciones y sospechas. Rosalía, por su parte, dio señales de tomar una resolución contundente respecto a María.

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La emisión del jueves elevará la apuesta dramática con la irrupción de una noticia inesperada, que sorprende a José Luis en pleno intento de recomponer su relación con Victoria. A espaldas del protagonista, Rafael formaliza una reunión clave con Alejo para intentar gestionar la deuda pendiente con su tía, un movimiento que obliga al duque a pronunciarse y podría tener ramificaciones profundas en la jerarquía interna del clan. El guion subraya que la revelación pública en el pueblo no solo amenaza el entorno inmediato de José Luis, sino que puede precipitar el colapso definitivo de su esquema de poder.

'Valle Salvaje': Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hija. (RTVE)
'Valle Salvaje': Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hija. (RTVE)

Leonor persiste en su investigación para desentrañar la verdad, mientras Luisa y Bárbara avanzan en el misterio sobre el robo del bebé, lo que mantiene activa la línea de conflicto en torno a la madre de María. Tras los hechos del miércoles, se anticipa que el capítulo del jueves cierre varias tramas abiertas y amplifique la tensión ante el inminente quiebre de las alianzas.

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Qué pasará el jueves en ‘Valle Salvaje’

El jueves 28 de mayo está programado como punto de inflexión narrativa de Valle Salvaje: una noticia de alcance social irrumpe en el relato, afectando tanto la percepción pública sobre José Luis como los equilibrios privados dentro del palacio. El duque recurre a gestos de afecto ante Victoria en un intento de sostener la apariencia de normalidad, mientras las fuerzas externas, la revelación en el pueblo y la negociación encabezada por Rafael, se intensifican fuera de su control.

La reunión entre Rafael y Alejo instalará en la ficción un componente inédito: nunca antes la deuda de la familia, elemento utilizado durante semanas como instrumento de presión y secreto, había transitado un tratamiento tan público y decisorio. Esta negociación lleva el conflicto financiero al centro de la escena, obligando al duque a posicionarse y desplazando el foco de la intriga de los salones privados a una posible explosión social.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La semana de ‘Valle Salvaje’

Con el protagonismo emocional depositado en Rosalía y Leonor, Valle Salvaje se envuelve en decisiones límite e interrogantes sobre hasta dónde están dispuestas a llegar las protagonistas para defender sus convicciones. Rosalía, en particular, ha evolucionado tras varios capítulos marcados por la distancia con María y ahora parece preparar un movimiento orientado a modificar el destino de la niña, lo que podría abrir una brecha irreversible con el resto de la familia.

Luisa y Bárbara han avanzado por fin en la investigación sobre el robo del bebé, manteniendo vivo un conflicto que ha atravesado al elenco durante el último mes de emisión. La acumulación de cuentas pendientes, junto al ambiente de sospecha y traición, asegura que el desenlace del próximo capítulo propulse a Valle Salvaje hacia una nueva etapa, en la que las consecuencias de cada acto se volverán prácticamente inalterables para todos los personajes centrales.

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