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Por qué es importante limpiar los filtros del aire acondicionado: estos son todos los riesgos que puede tener la suciedad en tu salud

Aprende a limpiarlos para no comprometer tu salud

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Primer plano de unas manos masculinas retirando el filtro de malla gris de un aparato de aire acondicionado split blanco montado en la pared.
Persona sujetando el filtro del aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor ha llegado a España para quedarse. El aumento de las temperaturas durante esta última semana ha sido notable, lo que ha llevado a muchas personas a estrenar la temporada de aire acondicionado.

Sin embargo, después de tantos meses sin usar este electrodoméstico, es recomendable limpiar los filtros antes de volver a encenderlo. Hacerlo no es solo una cuestión de mantenimiento, sino también de salud y eficiencia económica.

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Con el tiempo, los filtros acumulan polvo, ácaros, polen y otras partículas que pueden afectar a la calidad del aire que respiramos en casa. Si no se limpian, el aire acondicionado puede dispersar estos agentes, teniendo repercusiones serias en nuestra salud.

Además, unos filtros sucios obligan al aparato a trabajar más para enfriar el ambiente, lo que aumenta el consumo eléctrico y reduce su vida útil. En cambio, una limpieza adecuada mejora el rendimiento, enfría más rápido y ayuda a mantener el hogar más saludable y confortable durante los meses de calor.

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Los riesgos de un filtro sucio para la salud

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los sistemas de climatización sucios pueden convertirse en un foco de contaminantes biológicos que se redistribuyen por el aire interior, afectando directamente a su calidad.

Esta exposición no solo irrita las vías respiratorias, sino que puede desencadenar respuestas inflamatorias más complejas. El contacto continuado con esporas de moho y alérgenos ambientales se asocia con el empeoramiento de enfermedades como la rinitis alérgica y el asma, ya que el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada ante estas partículas. En personas sensibles, esta reacción puede derivar en broncoespasmos, tos persistente y sensación de opresión torácica.

Además, diversos estudios en calidad del aire interior señalan que los filtros saturados pueden dejar de retener eficazmente partículas finas como el polvo, el polen o los compuestos microbianos, permitiendo su recirculación constante en el hogar. Esto genera una exposición prolongada que, con el tiempo, puede aumentar la sensibilidad respiratoria e incluso favorecer la aparición de síntomas crónicos en personas previamente sanas.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado

Antes de limpiar el aire acondicionado, es imprescindible apagar el aparato y desconectarlo de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo. A continuación, se debe abrir la tapa frontal del equipo, donde normalmente se encuentran los filtros de aire. Estos suelen extraerse con facilidad deslizando o levantando pequeñas pestañas, sin necesidad de herramientas.

Una vez fuera, lo primero es sacudirlos suavemente para eliminar el polvo superficial. Después, se pueden lavar con agua tibia y, si es necesario, con un jabón neutro que no dañe el material. Es importante evitar productos agresivos o estropajos, ya que podrían deteriorar la malla filtrante y reducir su eficacia.

Tras el lavado, los filtros deben dejarse secar completamente en un lugar limpio y sin exposición directa al sol intenso. La humedad puede favorecer la aparición de moho, por lo que este paso es clave. Se aconseja realizar esta limpieza al menos una vez al inicio de cada temporada de uso y repetirla periódicamente en los meses de mayor actividad.

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