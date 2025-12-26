Campanadas 2025: todas las propuestas de las televisiones para la última noche del año

Laura Escanes y Miki Núñez durante la grabación del video promocional de las campanadas de TV3 (Instagram/@lauraescanes)

Las cadenas de televisión ya tienen todo preparado para ese instante en el que el tiempo parece contener la respiración, mientras el reloj marca la cuenta atrás de la última noche del año. Y es que el 31 de diciembre no se caracteriza por el ritual de las uvas, sino por las voces que acompañan a millones de espectadores en el paso de un año a otro. Las Campanadas 2025-2026 ya tienen a los rostros que pondrán palabras y emoción a los doce golpes que despiden al año y dan la bienvenida al siguiente.

Aunque la Puerta del Sol continúa marcando el compás para las grandes cadenas nacionales, las televisiones autonómicas prefieren mirar hacia dentro y reivindicar su propio territorio. Y es que cada una elige escenarios emblemáticos de su tierra para las Campanadas de fin de año. A continuación, te hacemos un recopilatorio de los presentadores que acompañarán los hogares españoles en el adiós al 2025.

Jesús López Terradas, relojero de la Puerta del Sol, explica su mantenimiento para que esté a punto y nos dé las Campanadas cada Nochevieja.

Presentadores de las Campanadas en TVE

Tras la inesperada baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, la cadena pública ha apostado por un tándem que aporta frescura y complicidad. Chenoa y el dúo Estopa despedirán el año 2025 desde la Puerta del Sol este 31 de diciembre.

Es la primera vez que el trío despide la noche más exigente del año con el reto de imponerse a otras cadenas televisivas, como es el caso de Antena 3 y la expectación que rodea a Cristina Pedroche y su vestuario. En el caso de TVE Canarias, Nia Correia repetirá, mientras que el cantante St. Pedro debutará, tomando el testigo de Roberto Herrera.

Presentadores de las Campanadas en Antena 3 y laSexta

Atresmedia ha vuelto a confiar en su icónico dúo para el fin de año. Cristina Pedroche y Alberto Chicote regresan por décimo año consecutivo a la Puerta del Sol, convirtiendo su retransmisión en una de las tradiciones televisivas más esperadas. Y es que las Campanadas se han convertido en un acontecimiento televisivo propio para la pareja de Dabiz Muñoz, quien crea un gran suspense con su vestido de Nochevieja. La gran novedad de este año es que el es la primera vez que el grupo emitirá las Campanadas en Antena 3, laSexta y Atresplayer.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, en una imagen promocional. (Atresmedia)

Presentadores de las Campanadas en Telecinco y Cuatro

Para un momento tan especial, Mediaset ha elegido como epicentro el Pirineo aragonés para la última noche del año. Desde allí, Sandra Barneda y Xuso Jones tomarán las riendas de las pistas de Formigal-Panticosa. Se trata de una apuesta innovadora que deja atrás el tradicional enclave madrileño con la idea de aportar un espacio más dinámico, invernal y apropiado para estas fechas.

Presentadores de las Campanadas en Telemadrid

La cadena autonómica ha recurrido al trío conformado por Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, participante de El Camping, quienes acompañarán la cuenta atrás desde la Plaza de Sol de Madrid. Es la segunda vez que el presentador de Sabor a Madrid y la conductora de Aquí se hace asumen las riendas de una noche tan exigente. Por su parte, Irene, empleada de recepción de un colegio y una de las seis participantes con síndrome de Down que protagonizan El Camping, se estrena en esta gran noche.

Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, presentadores de las Campanadas de Telemadrid

Presentadores de las Campanadas en Canal Sur

La cadena autonómica andaluza traslada sus Campanadas a Sierra Nevada, donde el espectáculo natural se fusiona con la calidez humana de Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa. En un entorno de nieve y luces, se dará pie a una velada que cerrará el final del año entre montañas y paisajes blancos.

Presentadores de las Campanadas en TVE3

La televisión catalana ha vuelto a apostar por su dúo estrella: Laura Escanes y Miki Núñez. La expareja de Risto Mejide y el cantante se han convertido en el emblema de la Nochevieja en Cataluña tras tres años al frente de la noche más exigente del año. La emisión tendrá lugar desde la Avinguda María Cristina, en Barcelona, con las icónicas fuentes de Montjuïc como telón de fondo.

Presentadores de las Campanadas en Castilla-La Mancha Media

Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano despedirán el año desde Huélamo (Cuenca) para Castilla-La Mancha Media. El epicentro elegido ha sido galardonado como el Pueblo Más Bonito 2025 de Castilla-La Mancha 2025 y se ha convertido en el escenario perfecto para el Fin de Año.

Presentadores de las Campanadas en Televisión Canarias

La Televisión Canaria despedirá el año desde el idílico marco natural de La Frontera, en la isla de El Hierro. Unas Campanadas que serán presentadas por el trío formado por Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo, quienes dirigirán una noche caracterizada por los paisajes volcánicos y acentos isleños.

Presentadores de las Campanadas en TVG

Galicia confía en la veteranía Eva Iglesias como una de las protagonistas de la noche, a la que se sumarán otros tres rostros aún por desvelar. Juntos serán los encargados de dar la bienvenida a 2026 desde un escenario tan simbólico como la Plaza del Obradoiro, con la catedral de Santiago de Compostela como telón de fondo.

Eva Iglesias en 'Kachucha 2025' (FORTA)

Presentadores de las Campanadas en EITB

La televisión pública vasca despedirá 2025 con una doble mirada y un mismo escenario: la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz. ETB ofrecerá dos retransmisiones paralelas, una en castellano y otra en euskera, pensadas para llegar a todos sus públicos.

En ETB2, África Baeta y Sara Gándara pondrán voz a la cuenta atrás, mientras que ETB1 apostará por Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga. Cuatro presentadores, dos lenguas y un mismo espíritu para dar la bienvenida al nuevo año al frente del especial Kaixo 2026.

Presentadores de las Campanadas en À Punt

La Comunidad Valenciana sitúa la retransmisión en Utiel, con María Fuster y Ferran Cano como guías de la noche. Esta ubicación fuera de la capital valenciana pretende subrayar la resiliencia local y la fuerza de una de las ciudades valencianas más afectadas por la DANA de 2024.

Presentadores de las Campanadas en TPA

Desde el emblemático santuario de Covadonga, la cadena autonómica asturiana pondrá el broche final al 2025. Ana Francisco y el actor Alberto Rodríguez serán los encargados de guiar a los espectadores en la tradicional cuenta atrás y dar las uvas. La Basílica de Covadonga se iluminará y vestirá de gala, convirtiéndose en un escenario mágico para recibir juntos la llegada del Año Nuevo.

Presentadores de las Campanadas en IB3

El canal autonómico balear vuelve a confiar en David Ordinas acompañado por Magdalena Serra para una celebración insular que mezcla mar, historia y luces mediterráneas. La autonómica balear convierte la Plaza de Cort en Palma en un escenario de luz y música, con un estilo elegante y distendido que invita a soñar al compás de las doce uvas.

Presentadores de las Campanadas en Canal Extremadura

La cadena autonómica extremeña cierra la noche en el oeste con Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García desde Plasencia, apostando por un tono simple y cálido que refleja las tradiciones extremeñas.

Presentadores de las Campanadas en La 7

La cadena autonómica murciana pondrá punto final al 2025 desde la emblemática Glorieta de España en Murcia. Repetirán al frente de la cuenta atrás los presentadores Kika Frutos y Óscar Martínez, quienes volverán a acompañar a la audiencia para dar la bienvenida al 2026.