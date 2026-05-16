España

Comprueba los resultados del Lototurf de este 16 de mayo

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Guardar
Google icon
Para llevarte el premio mayor tienes que acertar los seis resultados de la combinación ganadora más al caballo ganador de la carrera (Infobae)
Para llevarte el premio mayor tienes que acertar los seis resultados de la combinación ganadora más al caballo ganador de la carrera (Infobae)

Estos son los ganadores del Lototurf de este 16 de mayo, llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado, uno de los principales juegosde España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados disponen de una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Lototurf, sólo se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se dañe ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Lototurf

Fecha: sábado, 16 de mayo de 2026.

Resultados: 1 6 10 12 15 30.

Caballo ganador: C2.

Reintegro: R2.

Esta lotería se realiza todos los domingos y los resultados ganadores son dados a conocer a las 21:15 horas. En algunas ocasiones se lleva a cabo sorteo entre semana, jueves o miércoles, en este caso los números ganadores son publicados a las 22:05 horas.

Paso a paso: ¿Cómo ganar Lototurf?

Los pasos para jugar Lototurf son muy sencillos (Europa Press)
Los pasos para jugar Lototurf son muy sencillos (Europa Press)

El primer paso para jugar al Lototurf es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego debes de definir el número de tu apuesta que está conformada por dos partes:

La primera es elegir seis dígitos entre el 1 y el 31. La segunda es escoger un número del 1 al 12 que corresponde al dorsal un caballo a la 4ª carrera de la jornada de Turf.

Con tu apuesta ya definida concluye la compra. El costo para jugar en esta lotería es de apenas un euro.

Para ganar el premio mayor el número de tu apuesta debe de coincidir con los seis dígitos de la combinación ganadora, más el dorsal del caballo que ganó la carrera. Sin embargo, puedes ganar un premio desde un acierto.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaLototurf Loterías y Apuestas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bulgaria gana Eurovisión por primera vez con ‘Bangaranga’, de Dara, la cantante que combina el pop balcánico y el hip hop

En el segundo puesto del certamen musical celebrado en Viena ha quedado Israel, con Noam Bettan, controvertido cantante de 27 años que ha interpretado ‘Michelle’

Bulgaria gana Eurovisión por primera vez con ‘Bangaranga’, de Dara, la cantante que combina el pop balcánico y el hip hop

El FC Barcelona conquista por tercer año consecutivo la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid

El equipo blaugrana triunfa en la final celebrada en el Estadio de Gran Canaria frente a 26.000 persona y ya acumula doce títulos de la competición entre clubes españoles

El FC Barcelona conquista por tercer año consecutivo la Copa de la Reina frente al Atlético de Madrid

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 16 de mayo

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 16 de mayo

Un hombre muere en Barcelona tras ser tiroteado en plena calle: los Mossos d’Esquadra buscan al sospechoso huido

El suceso se ha producido esta tarde en el paseo de la Zona Franca de la ciudad condal, mientras la policía autonómica sigue buscando al sospechoso

Un hombre muere en Barcelona tras ser tiroteado en plena calle: los Mossos d’Esquadra buscan al sospechoso huido

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del sábado 16 de mayo

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del sábado 16 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

Tres policías canadienses son arrestados en Barcelona y Palma de Mallorca tras ser acusados de agresión sexual a una mujer en un taxi

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

DEPORTES

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas