El libro que recoge la vida de Julio Iglesias más allá de sensacionalismos e ideologías: “Ha empezado a molar tardíamente”

Ignacio Peyró y 'El español que enamoró el mundo. Una vida de Julio Iglesias'. (Libros del Asteroide)

La figura de Julio Iglesias siempre ha sido controvertida en nuestro país, ya fuera por uno u otro motivo, pero está claro que ningún artista en español ha logrado como él romper las barreras del idioma y consolidarse como una estrella internacional a través de sus canciones. Hasta que llegó Rosalía, al menos.

Puede que, para las nuevas generaciones, Julio Iglesias se haya convertido un ‘meme’ en la era digital, pero precisamente por eso también sabemos que su figura transciende todas las convenciones para situarse como símbolo de la cultura popular.

En efecto, el artista pertenece al imaginario colectivo español y es una de las razones por las que al escritor y periodista Ignacio Peyró le pareció interesante analizar su figura, deshaciéndose de cualquier tipo de prejuicio.

El imperio inmobiliario de Julio Iglesias: de su refugio en Bahamas a la mansión de la Costa del Sol.

Así surge El español que enamoró al mundo (Libros del Asteroide) una crónica a modo de retrato biográfico chispeante sobre la vida del cantante y la evolución de nuestro país a lo largo de las últimas décadas.

Reivindicar a Julio Iglesias sin prejuicios

“Me parece curioso que no se haya escrito más sobre Julio Iglesias, teniendo en cuenta que, en términos numéricos y objetivos, es de los españoles más relevantes que ha habido en el último siglo a escala internacional. Y, sin embargo, no ha tenido una bibliografía que haya acompañado a ese impacto cultural en un sentido amplio, solo biografías de índole más sensacionalista. Así que quería llevar su figura a la literatura y contar su vida desde la crónica”, cuenta Ignacio Peyró a Infobae España.

El autor, que es director del Instituto Cervantes en Roma desde 2022, nació en los años 80, la década en la que estalló la carrera de Julio Iglesias en Estados Unidos. “Creo que durante mi infancia, era irremediable que sus canciones formaran parte de la banda sonora cotidiana. Solo hacía falta estar vivo para darte cuenta”, continúa.

'El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias'. (Libros del Asteroide)

No se considera un aficionado a su música, tampoco un fan, pero sí que le genera un cierto punto de afecto y de comprensión.

***

-Pregunta: ¿Por qué cree que no se le ha tomado hasta ahora en serio desde el punto de vista cultural?

-Respuesta: Yo creo que él empieza a hacer música en un momento, finales de los años sesenta, en el que nos encontramos en un momento de experimentación, que tiende a la ruptura del ‘status quo’, es decir, que abraza la contracultura o tiene una profunda voluntad artística. Y eso se manifiesta sobre todo en los cantautores. Sin embargo, él fue totalmente ajeno a su tiempo y no ha tenido filiación por ninguna moda ni por otras ideas que no fueran las suyas propias. Así que, desde ese punto de vista, no es alguien que tenga un mensaje revolucionario, rompedor, es alguien relativamente ajeno a su tiempo, incluso un poco por detrás de él. Pero está claro que su ideología conservadora ha hecho que la élite cultural lo mirara con cierta superioridad.

***

El autor piensa que mucha gente rechaza la música de Julio Iglesias por eso, porque no tiene ni un ápice de pretensión intelectual. Por eso, cree que, en ese sentido, el cantante se está empezando a redimir desde ese punto de vista y a mirar con más consideración por las nuevas generaciones. “Creo que él ha empezado a molar tardíamente cuando se ha desembarazado de los viejos prejuicios entre público popular e intelectual. Pero ojo, que eso le ha pasado también a muchos géneros, como la copla o la zarzuela, que uno no los podía escuchar sin tener un puntito de mala conciencia cultural”.

Un recorrido por la vida de Julio Iglesias

El hombre que enamoró al mundo hace un repaso de la vida de Iglesias desde su infancia en el seno de una familia acomodada hasta su juventud marcada por un probable futuro como portero del Real Madrid, una práctica, el fútbol, que se vería truncada por un grave accidente automovilístico.

Peyró va repasando cada uno de los acontecimientos de una forma ágil al mismo tiempo que va introduciendo detalles del momento en el que tenían lugar los acontecimientos: de sus inicios musicales a su paso por el Festival de Benidorm, sus primeros éxitos y su consolidación tanto en nuestro país como en el extranjero.

Como cada año, Julio Iglesias es el protagonista de hilarantes escenas para darle la bienvenida al séptimo mes. El cantante, convertido en 'meme' de las nuevas generaciones. (Foto: Facebook)

Por supuesto, también hay lugar para sus romances, para su matrimonio con Isabel Preysler y para su relación con su progenitor, Julio Iglesias Puga, al que conoceríamos más tarde como ‘Papuchi’. Pero, lo que prima es el recorrido del artista y de cómo cada paso nos conduce al siguiente peldaño dentro de su carrera a la fama sideral.

Entre éxitos y polémicas

Tampoco se esquivan las polémicas, ni su fama de ‘donjuán’ ni que, seguramente en la actualidad, su comportamiento con las mujeres sería cuestionable o ‘cancelable’.

“Creo que todos los que pasaron por un escáner en esa época saldría pitando. Pero Julio Iglesias en el fondo ha sido coherente con su forma de vida. Nunca ha ido de tío perfecto, así que creo que nunca ha engañado a nadie”, comenta el escritor. “No creo que se haya valido de su poder para conseguir ningún tipo de favor sexual al modo de Harvey Weinstein, al menos nadie le ha acusado de eso”.

Durante el proceso de investigación para escribir el libro tuvo que consultar, como no podría ser de otra manera, muchas revistas del corazón que, al fin y al cabo, fueron las que se encargaron de registrar cada uno de sus movimientos. Eso sí, había que filtrar bien lo que era la información contrastada de los simples rumores y habladurías, aunque los chismes, también, de alguna manera, ayudan a contar una historia. “Creo que él es la principal fuente de su biografía y luego, todo lo que se sabe de su entorno, aunque muchas cosas hay que cogerlas con pinzas. Por ejemplo, mucha gente que ha trabajado con él decía que era muy tacaño”.

Otra de las imágenes virales del cantante. (Credito:IG-@pedritoortizjr)

Ignacio Peyró no quería que faltaran datos sustanciales, pero tampoco era su intención abrumar con ellos. “Tenía muy claro que no quería que fuese un estudio desde el punto de vista antropológico o sociocultural, ni siquiera tampoco musical, porque yo no soy ningún experto. Sí, en cambio, me apetecía contar su vida de una manera crónica, relativamente rápida, con ligereza, pero sin mentir en los datos, sin que hubiera nada fuera fruto de mi interpretación. Por eso creo que es una lectura divertida y afectuosa hacia una España que era muy mejorable, pero que también nos hizo pasar buenos ratos”.

Peyró hace un recorrido desde los años de la posguerra hasta el desarrollismo, incluyendo el capítulo en el que la banda terrorista ETA secuestró al progenitor de la familia. “Creo que Julio Iglesias, de alguna manera, simbolizó del aperturismo del régimen. Se adelantó a la relación que tenían los famosos con las revistas del corazón, se separó cuando todavía no existía el divorcio. De alguna forma, cerró el círculo de la Transición”.