Los 10 mejores libros en español para regalar esta Navidad: de Javier Cercas a Cristina Fernández Cubas

Desde Infobae España elegimos algunos de los títulos en español ideales para regalar en fiestas navideñas, que abarcan todos los géneros para que cada lector encuentre su 'crush' literario

El año literario en español se ha distinguido por una oferta diversa y pujante de nuevas voces y consagrados narradores, confirmando la vitalidad de la producción editorial contemporánea. Entre los textos que han marcado la agenda cultural y el interés de la crítica, desde Infobae España hemos elegido diez títulos que reúnen propuestas estéticas sofisticadas y originalidad temática.

La selección considera obras publicadas a lo largo del año, identificadas por la solidez de su calidad literaria, el eco en medios de crítica y la capacidad de dialogar con problemáticas universales y particulares en el ámbito hispanohablante. Estos libros, de autores diversos en trayectoria y edad, permiten construir un panorama amplio del presente narrativo en español.

En esta lista se alternan las óperas primas, los ensayos, el género del thriller, los libros de relatos así como las reflexiones íntimas a partir de temas como el amor tóxico, la menopausia o la memoria íntima y colectiva.

‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral

'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide)

Ha sido uno de los debuts más celebrados del año, en el que se mezcla el duelo por la muerte del padre y el amor hacia un hombre maduro que genera una relación tóxica.

Una joven conoce a un hombre veinte años mayor que ella que la alejará de su círculo de amistades para poco a poco ir aislándola y establecer una cotidianidad basada en su carácter pasivo-agresivo.

A través de una prosa que alterna la sutileza poética y la franqueza más descarnada, la autora examina las distintas formas que puede adoptar el amor, los engaños que pueden surgir en relaciones marcadas por la desigualdad (de edad, de dinero) y las dificultades inherentes al duelo. Además, la obra pone de relieve el papel de la amistad como refugio ante la pérdida de identidad y los desafíos emocionales.

‘Lo que no se ve’, de Cristina Fernández Cubas

'Lo que no se ve', de Cristina Fernández Cubas (Tusquets)

La autora trabaja mejor que nadie el territorio de lo inquietante a través de relatos donde lo real y lo fantástico se entrecruzan sin frontera visible. Su propuesta literaria acude a la sutileza, al juego conceptual y a la ambigüedad narrativa para ‘tensionar’ la percepción del lector.

Fernández Cubas, una autora consolidada que ahora regresa de forma brillante con este volumen, reafirma su talento para construir atmósferas densas y preguntas inquietantes acerca de la identidad, la memoria y el límite difuso entre la cordura y el delirio. El libro confirma la importancia del cuento como formato privilegiado para la experimentación en el relato breve.

‘El viaje de mi padre’, de Julio Llamazares

El responsable de títulos como Luna de lobos o La lluvia amarilla, regresa al terreno autobiográfico para componer una exploración de la memoria personal y colectiva, así como una reflexión sobre la desaparición de los mundos rurales, dos de los temas fundamentes de su obra. Una novela que gira en torno a su progenitor para recuperar aquellas historias de la Guerra Civil que le contaba y que en su momento dejó escapar.

Así, el autor sigue los pasos de su padre en un recorrido tanto físico como emocional en un viaje repleto de recuerdos y de paradas donde resuena la violencia de una época en la que la muerte acechaba en cada esquina. Un libro que adquiere una dimensión histórica pero que no deja de ser profundamente íntimo.

‘Kuklinski’, de Ernesto Mallo

'Kuklinski', de Ernesto Mallo (Siruela)

El autor y periodista argentino, retoma la novela negra para ensayar una mirada cruda sobre la violencia, la impunidad y la moralidad en entornos urbanos contemporáneos. Mallo, reconocido en el género, aporta una voz ágil y precisa, con diálogos de tensión y descripciones secas que configuran una trama absorbente.

Este adictivo ‘true crime’ sigue la historia de uno de los asesinos en serie más terroríficos de la historia, que llegó a matar a más de 200 personajes durante los años 70 en las calles de New Jersey.

Un viaje por los rincones más oscuros de la mente criminal que recopila entrevistas que concedió el conocido como ‘el hombre de hielo’, así como todo un crisol de informaciones que generan un relato poderoso sobre mal.

‘Criaturita’, de María Bastarós

'Criaturita', de María Bastarós (Seix Barral)

María Bastarós irrumpe en el panorama con una propuesta arriesgada que fusiona géneros y compone una narración de lo más original que parte del thriller para introducirse en otros terrenos entre los que encontramos no solo la fantasía para crear mitos, sino algo tan real como la violencia hacia las mujeres.

En el centro de la trama se encuentra una joven cuya obsesión gira en torno a la posible presencia de un monstruo en un lago próximo, un elemento que sirve de motor para el desarrollo de la historia.

La autora utiliza este enfoque para abordar cuestiones como el impacto de la familia y la soledad en la vida de las personas, sugiriendo que estos factores pueden resultar tan dañinos como cualquier amenaza externa.

‘Los nuevos’, de Pedro Mairal

'Los nuevos', de Pedro Maira

El escritor Pedro Mairal ha regresado a la novela, tras el éxito de La uruguaya, con Los nuevos, una obra que explora el tránsito de la adolescencia a la edad adulta a través de la experiencia de tres jóvenes protagonistas.

La historia de Los nuevos se centra en Thiago, Pilar y Bruno, quienes afrontan el paso a la madurez durante un verano especialmente intenso. El relato aborda el momento vital en el que los personajes cruzan el “borde inestable” que separa la adolescencia de la adultez. Una ‘coming-of-age’ diferente en el que los protagonistas exploran el desarraigo y la fragilidad emocional mientras aprenden a vivir.

‘El buen mal’, de Samanta Schweblin

Cubierta de 'El buen mal', de Samanta Schweblin. (Seix Barral)

La autora de libros como Distancia de rescate o Kentukis regresa al territorio de Siete casas vacías y, por lo tanto del relato breve. El buen mal explora ese instante en que los personajes se ven obligados a cruzar un umbral que transforma sus vidas de manera irreversible.

En estos seis cuentos, la autora construye situaciones en las que la frontera entre lo cotidiano y lo extraordinario se difumina, y los protagonistas quedan atrapados en un punto de no retorno. Así, una madre joven, tras atarse un yunque al cuerpo y sumergirse en un lago sin lograr su propósito, regresa a casa para continuar con las tareas domésticas, como cocinar la cena. En otro relato, un niño que ha sufrido un accidente y tiene la garganta abierta se convierte en el epicentro del dolor y la culpa de sus padres, quienes se ven consumidos por el remordimiento y el reproche mutuo.

Una colección de relatos que funcionan como auténticas novelas en miniatura en las que encontramos dosis de terror y angustia contemporánea.

‘El loco en el fin del mundo’, de Javier Cercas

'El loco del fin del mundo', de Javier Cercas (Random House)

La invitación que recibió Javier Cercas en 2023 por parte de un delegado del Vaticano para acompañar al Papa Francisco en su viaje a Mongolia dio como resultado este libro en el que el autor despliega su particular estilo como protagonista involuntario de una aventura que bascula entre historia y ficción, entre la crónica y el ensayo.

Al escritor le interesaba investigar qué ocurre hoy en la Iglesia a partir de la figura del Papa Francisco, que fallecería poco después de la publicación del libro. Ese ímpetu por acercarse a las comunidades más desfavorecidas que siempre le caracterizó sirve para hablar no solo de los misterios de la fe, sino de la sociedad católica desde una óptica diferente.

‘Diario de una mudanza’, de Inés Garland

'Diario de una mudanza', de Inés Garland

La escritora argentina Inés Garland aborda directa y abiertamente la menopausia, un tema que sigue siendo tabú en la sociedad. Garland narra sus propias vivencias y experiencias relacionadas con este proceso natural que atraviesan las mujeres, señalando que aún persiste el silencio y la vergüenza en torno a la menopausia, lo que dificulta su discusión en entornos tanto públicos como privados.

El libro ha logrado alta popularidad y ventas, lo que indica que existe interés y necesidad de dialogar más abiertamente sobre esta etapa. Garland apunta a la importancia de romper prejuicios y generar espacios de conversación, proponiendo un relato personal, sincero y sin eufemismos, que pretende contribuir a derribar el estigma desde la cercanía y el humor.

‘Los ilusionistas’, de Marcos Giralt Torrente

'Los ilusionistas', la nueva novela de Marcos Giralt Torrente (Anagrama)

El libro Los ilusionistas de Marcos Giralt Torrente utiliza el análisis de su propia familia para investigar cómo se forma la personalidad. La historia se centra en el novelista Gonzalo Torrente Ballester, su esposa Josefina Malvido y sus cuatro hijos, aunque el nombre del escritor nunca aparece explícitamente en la obra. Esta decisión refuerza el carácter autobiográfico del libro, donde la memoria y la identidad familiar son tratados de forma sutil. El libro plantea preguntas sobre cómo influyen el entorno y el azar en el carácter.

La obra se inscribe en el género de novela familiar, pero va más allá de lo habitual al abordar con franqueza las complejidades y tensiones internas de los lazos familiares, especialmente tras la nueva familia formada por el segundo matrimonio de Torrente Ballester. Esta ampliación familiar generó conflictos y disputas por los derechos literarios del autor, provocando distanciamiento entre los hijos, que buscaron refugio en ideales difíciles de mantener. Giralt Torrente explora estas relaciones, así como su propia niñez en un libro revelador.