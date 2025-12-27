Las mejores series españolas de 2025: de ‘Yakarta’ al thriller político de ‘Anatomía de un instante’ pasando por el delirio pop de ‘Superstar’

Un repaso a algunas de las series españolas que han marcado este 2025: de 'Yakarta' a 'Anatomía de un instante', pasando por 'Poquita fe' y 'Superestar'

Termina el año y toca echar la vista atrás para repasar aquellas series que han marcado la temporada. El 2024 estuvo marcado por una gran cosecha que todavía está dando sus frutos: véase el Emmy internacional al mejor actor que recogió hace poco Oriol Pla por Yo, adicto, de Javier Giner.

De nuevo, encontramos una enorme variedad de temas y estilos dentro del audiovisual español, del thriller al drama familiar pasando por la comedia y la ciencia ficción.

Ha habido series mejores y peores, algo que no tiene que ver con los éxitos de audiencia. Pero sí que hay un abismo entre La canción, que contaba la historia de cómo Massiel llegó a Eurovision y apuestas suicidas como El refugio atómico que fue masacrada por la crítica.

Desde Infobae hacemos un repaso de las mejores series de este 2025, un año marcado por la revisión histórica de nuestro país, por la imaginación y el riesgo de creadores únicos como Diego San José y por la capacidad de reírnos de nuestras miserias patrias con muchas dosis de buen gusto. Sin olvidar la reivindicación, el activismo de Eduardo Casanova y la magia de Nacho Vigalondo a la hora de reivindicar a los juguetes rotos de la ‘telebasura’ autóctona.

‘Yakarta’, de Diego San José (Movistar Plus+)

Javier Cámara y Carla Quílez en 'Yakarta', de Diego San José (Movistar Plus+)

Joserra fue una estrella juvenil de bádminton e incluso llegó a estar en las Olimpiadas de Barcelona. Ahora es un hombre marcado por su pasado, que fue expulsado de la federación por destapar los abusos de un entrenador cuando eran menores. A Joserra lo dejaron solo y solo está. Pero no pierde la esperanza, sobre todo cuando ve a Mar y encuentra en ella una promesa con la que resarcir sus fantasmas.

El creador de Celeste, de nuevo acompañado en la dirección por la gran Elena Trapé, compone la serie más hermosa y triste del año. Una obra cumbre alrededor de los perdedores con una composición interpretativa de Javier Cámara realmente prodigiosa, acompañada de una joven (pero ya experimentada) Carla Quílez que demuestra su sabiduría innata para hacer frente a semejante duelo actoral que sacude y encoge por dentro.

Yakarta, en su aparente sencillez, es una de las obras más complejas y audaces de la ficción española contemporánea, que va cociéndose a fuego lento hasta que explota con toda su dureza y, al mismo tiempo humanidad. La mejor serie del año con algunos momentos antológicos sobre lo que significa ganar o perder en la vida.

‘Superestar’, de Nacho Vigalondo (Netflix)

Imagen de la serie Superstar (Netflix)

Auspiciada por la productora de los Javis y siguiendo la estela de Veneno, se presentó esta ‘a priori’ imposible ficción en torno a los componentes del clan Tamara, la ‘anti’ estrella de la canción por antonomasia, fuera de cualquier convencionalismo, que irrumpió a principios de este siglo para darle un sentido inédito a lo que podía ser una diva del pop ‘trash’.

Nacho Vigalondo asumió este reto y lo hizo propio, y el resultado está a la altura de su genio incombustible. Compuso una oda a los perdedores de una generación que se ensañó con la diferencia y lo hizo a golpe de imaginación, de ingenio, dando espacio a cada personaje a través de un capítulo independiente que se entrelazó con el resto para componer una especie de antología de nuestra historia reciente.

Así, el director elaboró un artefacto que basculaba entre el surrealismo y la ternura a la hora de retratar a una ‘troupe’ que fue denostada y ridiculizada en pos de los caprichos de la fama. Un serie totémica en la que cada capítulo está dotado de una identidad propia e independiente a la hora de retratar la idiosincrasia de cada una de sus criaturas, tan malditas como entrañables dentro del imaginario popular.

‘Poquita fe’ T-2, de Montero y Maidagán (Movistar Plus+)

Tráiler 'Poquita fe' temporada 2, la mejor comedia del año disponible en Movistar Plus

Montero y Maidagán ya habían puesto las bases de lo que podía ser la comedia perfecta de nuestro tiempo en la primera temporada de Poquita fe. Una especie de ‘sitcom’ que ponía de manifiesto nuestras miserias cotidianas a la hora de hablar de las relaciones de pareja, del trabajo, de nuestras expectativas y, sobre todo, de nuestros fracasos mundanos.

Por eso, resulta increíble que, después de una enorme primer temporada, los creadores se superaran a sí mismos a la hora de seguir explorando las incertidumbres de sus personajes para componer un reverso de lo más lúcido de nuestro tiempo, a golpe de humor negro y de ese mecanismo de réplica y contra réplica (que ellos mismos patentaron), en el que los protagonistas hablaban a cámara para poner de manifiesto sus opiniones rompiendo la cuarta pared para generar una composición narrativa hilarante.

Enormes Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, así como todos sus ‘secuaces’, que nos llevan desde el matrimonio que conforman María Jesús Hoyos y Juan Lombardero, hasta unos gloriosos, como siempre Julia de Castro, Chani Martín, Pilar Gómez y Marta Fernández Muro.

‘Anatomía de un instante’, Alberto Rodriguez (Movistar)

Manolo Solo como Gutiérrez Mellado y Álvaro Morte como Adolfo Suárez, bien de postizos y de maquillaje prostético

La mejor serie histórica del año. Y aquí no hay ninguna duda. Era una tarea titánica trasladar el libro homónimo de Javier Cercas a un formato audiovisual y se ha conseguido gracias al genio de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos en el guion y (el primero) en la dirección.

Cuatro episodios. Cada uno se centra en un personaje y el último se expande como un caleidoscópico de miradas que convergen en el golpista Tejero, cabeza visible del golpe de Estado del 23-F.

Lo que parecía imposible de contar, se convierte en manos de sus creadores, en una adictiva ficción a modo de thriller político (cada capítulo se amolda a un particular estilo) que se atreve a introducirse en las zonas más esquivas y espinosas de nuestra historia reciente para hablar de la democracia, de los entresijos de la Transición y de una serie de figuras que han formado parte de nuestra memoria colectiva. Enormes Eduard Fernández, Manolo Solo y Álvaro Morte como Santiago Carrillo, Manuel Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez, respectivamente.

‘Cuando nadie nos ve’, de Enrique Urbizu (HBO Max)

Maribél Verdú en 'Cuando nadie nos ve', de Enrique Urbizu

Enrique Urbizu, ese gran maestro. Uno de los mejores directores de thriller españoles de nuestro tiempo, regresaba por la puerta grande con esta ficción basada en una novela de Sergio Sarria que ha sido mucho más que “la serie en la que Maribel Verdú era Guardia Civil”.

En efecto, Maribel Verdú es Guardia Civil en este thriller dirigido con mano maestra por Urbizu en el que nos introducimos en una ciudad del sur de España durante la Semana Santa. Cada día supone una especie de paso ritual en el que se entremezclarán la psicodelia procedente de los estupefacientes, los asesinatos rituales y una atmósfera opresiva que remite a la frontera sevillana entre diferentes culturas. Una pieza imprescindible dentro del policiaco contemporáneo perfectamente orquestada.

‘Furia’, de Félix Sabroso (HBO Max)

Carmen Machi en 'Furia', de Félix Sabroso (HBO Max)

Candela Peña, Cecilia Roth, Nathalie Poza, Carmen Machi, Pilar Castro, Ana Torrent. Probablemente el mayor y mejor casting de actrices españolas dispuestas a darlo todo en una serie que describe el cabreo que sentimos la mujeres (y todos en general) frente al sistema actual, sea cual sea el origen, la clase social y las diferentes circunstancias.

Furia, creada por Félix Sabroso, es un grito de guerra, una brillante sátira en torno a algunos de los males que nos corroen en la actualidad y que abarcan desde el ‘esnóbismo’ al edadismo, pasando por todos los ‘ismos’ que nadie pueda imaginar y que nacen de la discriminación y el desarraigo de nuestro tiempo, un tiempo tan adelantado para unas cosas, y tan atrasado para otras. Una gran serie coral sobre el derrumbe de los sueños de las viejas y nuevas generaciones que luchan por conseguir sus objetivos, sea como sea, en una sociedad decadente y carente de empatía y valores.

‘Silencio’, de Eduardo Casanova (Movistar Plus+)

'Silencio' de Eduardo Casanova (Movistar Plus+)

Antes de que se convirtiera en el foco mediático tras ser la primera persona pública en declarar que tenía VHI, Eduardo Casanova, quizás precisamente movido por esa inquietud personal, compuso esta gran obra inclasificable (como nos tiene acostumbrados) inundada por su particular estilo en el que se mezcla el ‘underground’ y el ‘kistch’ para crear un universo de vampiras, de lesbianas y de mujeres ‘seropositivas’ que buscan encajar en el mundo. En definitiva, criaturas de los márgenes que nos enseñan, desde la disidencia y el compromiso, lo que significa el estigma de una comunidad que lucha por ser aceptada a pesar de la homofobia reinante.

Una miniserie de 3 episodios que se puede ver del tirón protagonizada por Lucía Díez, María León, Ana Polvorosa, Mariola Fuentes y Omar Ayuso. Todo un hito en la ficción de nuestro país a la hora de crear una imaginería personal a partir de un tema como el SIDA.

‘La Ruta. Vol 2: Ibiza’ (Atresplayer)

Una imagen de 'La Ruta. Vol 2: Ibiza' (Atresplayer)

La primera temporada de este (casi) estudio sociológico sobre la generación de la Ruta del Bakalao ya era una serie superlativa, pero la segunda tanda de episodios se encuentra a la altura de las expectativas, sobre todo, porque ofrece un giro radicalmente diferente a lo que pudiéramos esperar. En cierta manera, se reinventa a sí misma.

Así, la segunda temporada de La Ruta se aleja del enfoque exclusivo en la música electrónica para profundizar en temas como la paternidad ausente, el impacto del ‘desarrollismo’ y las consecuencias del ‘turbocapitalismo’ en la Ibiza de los años setenta y noventa.

La serie alterna dos líneas temporales: una situada en 1996, cuando Marc Ribó trabaja como DJ en Ibiza, y otra en 1971, donde el mismo actor (Àlex Monner) interpreta a Manuel Ribó, su padre, que busca prosperar en la construcción hotelera. La estructura narrativa explora la transmisión de errores y patrones familiares, mostrando cómo Marc termina repitiendo la ausencia paterna de Manuel, priorizando su carrera sobre su rol como padre.

Desde el inicio, se cuestionan los conceptos tradicionales de familia y paternidad, utilizando recursos visuales y escenas simbólicas para mostrar el fin de la inocencia y el desmoronamiento de los vínculos familiares. Brillan las nuevas incorporaciones de las siempre magnéticas Marina Salas e Irene Escolar.