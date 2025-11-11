Los Javis rompen su relación tras 13 años de amor y exitosos proyectos en común

Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis. (atresmedia)

Javier Calvo y Javier Ambrossi, la exitosa pareja conocida popularmente como Los Javis, han puesto fin a su relación. Tras casi 13 años de amor y numerosos proyectos audiovisuales en común, fuentes cercanas a los directores han confirmado a El País que ambos han puesto fin a su vínculo sentimental, aunque han decidido mantener intacta su colaboración profesional.

La noticia, que ha sorprendido a la industria y a sus seguidores, llega en pleno rodaje de su ambicioso proyecto cinematográfico, La bola negra, y plantea interrogantes sobre el futuro de una de las duplas más influyentes del audiovisual nacional.

Según adelanta el citado medio, Ambrossi y Calvo ya no mantienen una relación sentimental, pero sí han optado por seguir trabajando juntos como pareja creativa. Estas mismas fuentes han subrayado que, pese a la ruptura, ambos continúan adelante con todos los compromisos profesionales que comparten y que su colaboración en los proyectos actuales y futuros permanece inalterada. De hecho, han asegurado que “están trabajando juntos mejor que nunca” y que La bola negra representa “el proyecto más bonito de su vida”.

La noticia de la separación se ha producido en un momento especialmente relevante para ambos, ya que la semana pasada concluyó la grabación principal de La bola negra. El equipo celebró el final de esta etapa con una fiesta, aunque aún quedan algunas escenas por rodar. Por el momento, ni Ambrossi ni Calvo han realizado declaraciones públicas sobre su ruptura. Sin embargo, el hecho de que Javi Calvo haya acudido solo a la última junta de vecinos de La Revuelta, sin la compañía habitual de Ambrossi, ha llamado la atención y, según las mismas fuentes, será cada vez más frecuente verles por separado en actos sociales y profesionales.

Javier Ambrossi y Javier Calvo enseñan su espectacular mansión (YouTube / Revista AD)

Lo cierto es que, en las últimas semanas, habían crecido los rumores en redes sociales sobre una posible ruptura de Los Javis, aunque no ha sido hasta ahora cuando esa información se ha confirmado, a la espera de que sus protagonistas se pronuncien públicamente.

Exitosa trayectoria

Ambrossi y Calvo han sido, hasta ahora, una de las parejas más sólidas y reconocidas del cine y la televisión en España. Desde que comenzaron a vivir juntos en 2012, han dejado su huella en proyectos tan emblemáticos como La Llamada —su debut cinematográfico en 2017, basado en su propia obra de teatro—, así como en series de gran repercusión como La Mesías, Paquita Salas o Veneno. Su labor como productores también ha sido destacada, impulsando títulos como Cardo, Mariliendre, Vestidas de azul y Superestar, además de apoyar adaptaciones como la nueva versión de Mi querida señorita y la argentina Las Malas.

En televisión, Los Javis han ejercido de jurado en programas como Mask Singer y Drag Race España, y en 2024 presentaron la gala de los Goya junto a Ana Belén. Su capacidad para conectar con el público y su versatilidad creativa les han convertido en referentes indiscutibles de la cultura popular española.

Tráiler 'Pedro x Los Javis'

Vida personal, vivienda y celebraciones

La vida personal de Los Javis ha estado siempre muy expuesta mediáticamente. Uno de los momentos más comentados fue la presentación de su casa en Madrid en la revista AD en octubre de 2024. Se trata de una vivienda unifamiliar diseñada por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos, cuya construcción se prolongó durante tres años. Ambrossi explicó entonces que buscaban “una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena”. Por su parte, Calvo destacó el carácter social y creativo del espacio: “Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion… Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo”.

La casa ha sido escenario de numerosas celebraciones, como la fiesta de Nochevieja con la que recibieron 2025, en la que Anne Igartiburu dio las Campanadas y a la que asistieron amigos y figuras destacadas del mundo del espectáculo, entre ellos Brays Efe, Macarena García, Ana Rujas, Lola Dueñas, Álex de Lucas, Rosalía, Diego Ibáñez y el productor Enrique López Lavigne.