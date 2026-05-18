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Claudia, Ivonne Reyes y Alvar revolucionan ‘Supervivientes 2026’ al aceptar cambios de look por comida

Los concursantes se enfrentaron a una nueva edición de ‘La mesa de las tentaciones’, una de las pruebas más duras y donde el hambre queda expuesta

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La melena de Claudia ha desaparecido, pero ella ha comido bien. (Telecinco)
La melena de Claudia ha desaparecido, pero ella ha comido bien. (Telecinco)

La recta final de Supervivientes 2026 está llevando a los concursantes al límite. El hambre, el cansancio y el desgaste emocional hacen que cualquier recompensa se convierta en un auténtico tesoro en Honduras. Y si hay una dinámica capaz de poner a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar los participantes, esa es ‘La mesa de las tentaciones’, uno de los momentos más esperados —y también más crueles— de cada edición del reality.

En esta ocasión, Sandra Barneda fue la encargada de conducir una gala marcada por los cambios de look más drásticos de la temporada. Claudia Chacón, Ivonne Reyes y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo aceptaron pasar por las tijeras a cambio de comida y otros privilegios que llevaban semanas soñando conseguir. El resultado: nuevas imágenes, muchas dudas, lágrimas, risas y confesiones inesperadas.

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Ivonne Reyes se ha cortado el pelo a cambio de comida. (Mediaset España)
Ivonne Reyes se ha cortado el pelo a cambio de comida. (Mediaset España)

La primera en enfrentarse al dilema fue Claudia Chacón. La concursante celebraba su cumpleaños en Honduras y pensaba que la noche iba a estar cargada de sorpresas agradables. Sin embargo, la organización le puso delante una tentación imposible de ignorar: una tarta de chocolate a cambio de cortarse diez centímetros de pelo.

Nueva imagen a cambio de tener el estómago lleno

Aunque al principio se mostró muy angustiada con la idea de desprenderse de su melena, finalmente terminó aceptando. Y lo hizo compartiendo además una reflexión muy personal sobre la inseguridad y la validación física. “Lo voy a hacer, no solo por la tarta, si no porque creo que una de las cosas que he aprendido aquí es que siempre he necesitado validación y la he buscado en mi físico”, explicó antes de que María Lamela cogiera las tijeras.

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La melena de Claudia ha desaparecido, pero ella ha comido bien. (Telecinco)
La melena de Claudia ha desaparecido, pero ella ha comido bien. (Telecinco)

Pero la cosa no acabó ahí. Cuando ya había dado el paso, la presentadora le ofreció un nuevo trato: otros diez centímetros menos a cambio de una enorme porción de pizza y lasaña. Claudia volvió a dudar, visiblemente nerviosa, aunque terminó aceptando entre lágrimas y nervios. “No necesitamos la validación de nadie”, aseguró antes de completar uno de los cambios más comentados de la edición.

Otra de las grandes protagonistas de la noche fue Ivonne Reyes. La venezolana tuvo que decidir si estaba dispuesta a cortarse veinte centímetros de cabello para conseguir queso y doble ración de arepas, dos alimentos especialmente deseados después de semanas de supervivencia extrema.

La colaboradora no escondió sus miedos ante el espejo inexistente de Honduras. “Voy a parecer un champiñón, voy a estar horrorosa”, comentó entre risas y dramatismo antes de aceptar el trato. Finalmente, María Lamela ejecutó el corte mientras Ivonne intentaba asimilar el cambio. “No lo he tenido tan corto en años. Se me ha ido la pinza”, reconoció después, todavía impactada por su nueva imagen.

Ivonne Reyes se ha cortado el pelo a cambio de comida. (Mediaset España)
Ivonne Reyes se ha cortado el pelo a cambio de comida. (Mediaset España)

El turno de Alvar Seguí fue igual de intenso. En primer lugar, la organización le propuso afeitarse el bigote a cambio de un plato de lasaña. El concursante dudó especialmente porque ese rasgo tiene un fuerte valor sentimental para él. “Es una seña de identidad, lo llevaba mi abuelo y mi padre también”, confesó antes de terminar aceptando la tentación.

Después llegó una segunda oferta todavía más complicada: cortarse quince centímetros de pelo a cambio de huevos fritos con patatas. Aunque reconoció que parte de su energía y personalidad también estaban ligadas a su cabello, terminó diciendo sí. “Me hace falta ya un corte de pelo”, comentó resignado antes del tijeretazo.

Alvar ha dicho adiós a su bigote a cambio de comida. (Mediaset España)
Alvar ha dicho adiós a su bigote a cambio de comida. (Mediaset España)

Eso sí, hubo una propuesta que Alvar rechazó rotundamente. La organización le ofreció recuperar su cuaderno de viajero si aceptaba ponerse un tanga de leopardo, pero el concursante se negó sin dudar demasiado. “Sin nada con qué escribir es difícil, necesito muchas cosas para llenarlo. Encima es como un tanga de leopardo, no es un taparrabos”, explicó provocando las risas en plató.

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