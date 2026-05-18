La Aemet prevé una semana de buen tiempo: las lluvias se despiden en el norte de España antes de la vuelta del calor veraniego

Varias personas se protegen de la lluvia en Santander, a 14 de mayo de 2026. (EFE/ Román G. Aguilera)

Las lluvias y tormentas marcarán el inicio de la semana en el nordeste de Cataluña. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que, paralelamente, la influencia del anticiclón de las Azores generará condiciones de estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. El buen tiempo alcanzará todo el país, pero aún quedan varios días para que se establezca este escenario.

Este lunes, según las previsiones de la Aemet, las precipitaciones más intensas se darán en el nordeste de Cataluña, donde el organismo público ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo). En concreto, lo ha hecho en Barcelona y Girona donde se esperan acumulados que pueden superar los 30 litros por metro cuadrado.

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En cuanto al mercurio, las temperaturas máximas experimentarán un aumento generalizado en la Península y Baleares, aunque en los litorales atlánticos y el litoral catalán habrá ligeros descensos. Los termómetros superarán con creces los 20 grados en el sur y este peninsular. Ciudades como Murcia o Córdoba sobrepasarán los 25 grados. Pero este ascenso no ha hecho más que empezar. Esta semana, vuelve el calor veraniego con un ascenso térmico que dejará máximas por encima de los 30 grados.

Las lluvias persisten en el norte

La Aemet ha pronosticado para el martes la continuidad de la situación de estabilidad gracias a la prolongación del anticiclón de las Azores sobre casi toda la Península y Baleares, aunque la cola de un frente rozará el extremo norte, originando precipitaciones. Se esperan cielos más oscuros y lluvias débiles en Galicia, el Cantábrico y, por la tarde, en Pirineos y Cataluña, con la posibilidad de chubascos puntuales en áreas prelitorales catalanas y valencianas. El resto del país permanecerá bajo intervalos de nubes altas y nubosidad en evolución en algunas zonas de montaña del nordeste.

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En el archipiélago canario, las previsiones contemplan abundantes nubes y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, con menor nubosidad en el resto. Se anticipa un ascenso en general de las temperaturas en la Península y en Baleares, especialmente notable en áreas interiores del nordeste peninsular, mientras que el aumento de las mínimas será limitado en el suroeste y el Estrecho, donde existe la posibilidad de un ligero descenso. Canarias experimentará pequeños ascensos térmicos.

El viento soplará flojo en las zonas interiores y será más intenso en los litorales, prevaleciendo la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán, mientras que en el Mediterráneo serán predominantes las componentes sur y este. Los intervalos más intensos podrían producirse en el norte de Galicia. En Canarias, los alisios soplarán con intensidad moderada, llegando a intervalos fuertes en algunos momentos.

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Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

De cara al miércoles, la agencia prevé que la Península se sitúe al sur de un anticiclón centrado en Europa, fenómeno que favorecerá cielos despejados o con presencia de nubes altas tanto en la Península como en Baleares. El extremo norte y los litorales mediterráneos, incluidos Baleares, presentarán nubosidad baja en las primeras horas, si bien se prevé que desaparezca progresivamente a lo largo del día. En el tercio nordeste se desarrollará nubosidad de evolución que podría derivar en algunos chubascos por la tarde en áreas de montaña y Baleares, con mayor probabilidad en el nordeste de Cataluña.

Durante esta jornada, las temperaturas experimentarán un ascenso casi generalizado en todo el país, a excepción de los litorales cantábricos, el levante y el noroeste, donde las máximas y mínimas pueden mantenerse o registrar mínimos descensos. En la mitad sur, en el valle del Guadalquivir y también en el Guadiana, se sobrepasarán los 30 grados. Es más, los termómetros rondarán los 35 grados en ciudades como Badajoz, Toledo o Córdoba.

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