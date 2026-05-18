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Enrique Rodríguez, doctor: “Si eres mujer y notas estos síntomas, podría ser un infarto”

El especialista avisa de ciertos síntomas propios de los infartos en mujeres

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Una mujer sufre un infarto en su casa
Los síntomas de infarto pueden ser distintos en mujeres (@dr.enrique.rodriguez / Montaje Infobae)

Cuando pensamos en los síntomas de un infarto podemos caer en reducirlo a un dolor en el pecho, pero en el caso de las mujeres la sintomatología es distinta. Por ello, muchas personas que están sufriendo un infarto no lo identifican como tal y no buscan la ayuda médica inmediata que se necesita.

El doctor Enrique Rodríguez, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales (@dr.enrique.rodriguez), ha compartido una situación que vivió el otro día. Una mujer de 52 años había llegado a urgencias con náuseas, vómitos, dolor intenso en la boca del estómago y molestias que se irradiaban hacia la espalda y la mandíbula. La cardióloga apenas tardó unos minutos en sospechar que aquello no era una simple indigestión.

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La paciente no tenía dolor en el pecho, pero lo que estaba sufriendo era un infarto. “Si eres mujer y notas estos síntomas, cuidado, podría ser un infarto”, advierte el médico. Según explica el doctor Rodríguez, la paciente no presentaba factores de riesgo cardiovasculares clásicos, como tabaquismo, obesidad o diabetes. Sin embargo, sí tenía antecedentes de hipertensión durante el embarazo y se encontraba en etapa de premenopausia, dos elementos que pueden aumentar el riesgo cardiovascular femenino.

La mujer comenzó a sentirse mal mientras descansaba en el sofá después de cenar una ensalada. “Empieza a sentir justo esa sensación de sofoco fuerte, pero que luego se traduce con náuseas y con vómitos”, relata el médico. Después apareció “un dolor muy fuerte en la boca del estómago”, acompañado de irradiación hacia la espalda y la mandíbula.

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Tras acudir a urgencias, los médicos detectaron que estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. La paciente ingresó en la UCI, fue sometida a un cateterismo y recibió dos stents en arterias coronarias obstruidas. Finalmente, recibió el alta con tratamiento farmacológico y seguimiento cardiológico.

El especialista subraya que la ausencia de dolor torácico no excluye un infarto. “En la mayoría de las ocasiones, tanto en hombres como en mujeres, se manifiesta fundamentalmente con un dolor centrotorácico opresivo muy fuerte”, explica. Ese dolor suele describirse como una presión intensa “como si te estuviera aplastando un tren”.

Síntomas del infarto en mujeres

Entre esos síntomas de infarto en mujeres destacan las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, la sensación de indigestión, el malestar general, la fatiga extrema o las molestias en mandíbula, espalda y cuello. Precisamente, estos signos pueden confundirse con problemas digestivos, ansiedad o cuadros hormonales relacionados con la menopausia, retrasando la atención médica.

El doctor Rodríguez también pone el foco en factores específicos de salud femenina que a menudo pasan desapercibidos. “Había tenido tensión alta en el embarazo y eso es un factor predisponente en el futuro”, señala. La hipertensión gestacional y trastornos como la preeclampsia se consideran hoy indicadores de mayor riesgo cardiovascular años después del embarazo.

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La menopausia, factor de riesgo cardiovascular

Además, el médico explica el papel protector de los estrógenos sobre el sistema cardiovascular. Durante la premenopausia y la menopausia, la disminución hormonal puede favorecer problemas circulatorios. “Cuando los estrógenos bajan fruto de la premenopausia o menopausia, esa acción que tienen sobre la producción de ácido nítrico disminuye”, afirma. Como consecuencia, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular e infarto.

Aunque los síntomas descritos no siempre significan un ataque cardíaco, el especialista insiste en la importancia de no restarles importancia. La principal recomendación es acudir rápidamente a un servicio de emergencias cuando aparezcan síntomas intensos o inusuales, especialmente si existen antecedentes cardiovasculares o factores de riesgo. “Si tienes algún factor de riesgo y no te encuentras bien, en casos como este, acude a urgencias. Puede ser un infarto”, concluye el doctor.

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