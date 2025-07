‘Furia’, una brillante sátira sobre el cabreo social generalizado: “Estamos recurriendo a la violencia como forma de expresión”

Carmen Machi en 'Furia', de Félix Sabroso (HBO Max)

Conocimos a Félix Sabroso formando tándem con Dunia Ayaso a mediados de los noventa. Su debut, la comedia negra gay Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, se convirtió en todo un acontecimiento.

Juntos rodaron títulos como Los años desnudos. Clasificada S o La isla interior. Cuando Ayaso falleció en 2014, Sabroso continuó en solitario con películas como El tiempo de los monstruos.

Ahora, después de la serie Mentiras pasajeras, se convierte en el creador de Furia, una ficción original de HBO Max en la que se mantienen íntegras todas sus señas de identidad (reparto coral, estética kitsch, personajes extremos) alcanzando una dimensión inesperada gracias a un crisol de historias protagonizadas por actrices en estado de gracia que abordan un buen puñado de temas de actualidad llevados al paroxismo.

En esta entrevista, Félix nos habla sobre los temas que ha querido tocar, la clase de tono que ha buscado para su serie y los factores sociales a los que hace dura crítica mediante la sátira.

“Yo quería retratar la contemporaneidad y hacer una especie de retrato coral de muchas de las cosas que estamos viviendo, que no entendemos y que nos dan mucho miedo, porque estamos rodeados de violencia, de furia y estamos cabreados”, cuenta Félix Sabroso a Infobae España.

Un reparto principalmente femenino

A lo largo de los años el director se ha ido rodeando de una serie de actores de confianza, como Candela Peña, que ha participado en prácticamente todos sus proyectos.

En esta ocasión, quería hacer una serie prácticamente femenina, de manera que son las mujeres las que llevan el peso de cada una de las tramas.

Así, encontramos a Carmen Machi (una artista excéntrica), Candela Peña (una apasionada de la moda), Cecilia Roth (una actriz del destape), Pilar Castro (una cocinera a la que arruinó un crítico gastronómico) o Nathalie Poza (una madre soltera a la que están a punto de desahuciar).

Nathalie Poza, Pilar Castro, Candela Peña, Carmen Machi y Cecilia Roth en 'Furia', de Félix Sabroso (HBO Max)

Cada episodio se centrará en una de ellas, de manera que las tramas se irán entrecruzando de manera inesperada, siempre con el toque justo entre la ironía crítica, la denuncia y el esperpento.

El humor como arma liberadora

“El humor forma parte de mi forma de mirar la realidad. Yo ante un drama, lo mismo estoy llorando que hago un chiste a los tres minutos. Creo que a la mayoría de la gente la realidad le supera, y el humor es una magnífica herramienta para evadirse, es muy transformador, es una forma de cambiar el mundo, y esta serie transforma la realidad”.

Entre los temas que se tratan, el snobismo en el mercado del arte, el machismo, el edadismo en el mundo laboral para las mujeres y su 'invisibilización’ en la madurez, los desahucios, la especulación inmobiliaria o las diferencias sociales. Sí, son muchas las cuestiones que se abordan, pero todas se encuentran perfectamente integradas e hilvanadas entre sí.

La cultura de las apariencias también resulta fundamental. Todas las protagonistas parecen esconderse detrás de una máscara hasta que se produce un momento de catarsis. “No son vengadoras al uso, son víctimas del sistema y al mismo tiempo también verdugos”, continúa Sabroso.

Cecilia Roth en 'Furia', serie de HBO Max

Al director no le importaba ser esquemático en el diseño de los personajes masculinos, todos muy desagradables. “El poder ‘heteropatriarcal’ ha hecho mucho daño, eso nadie lo puede poner en duda. Solo hace falta ver a los dirigentes del mundo, a los banqueros, a los que tienen las grandes fortunas. Todas las guerras y las injusticias sociales son culpa de los hombres, así que no me importó ser maniqueo a la hora de retratarlos como unos miserables. Y después está ese neoliberalismo despiadado que estamos viviendo que nos ha deshumanizado”.

Furia, cabreo y violencia

¿Por qué decidió llamar a la serie Furia? “Lo primero es el descubrimiento de la realidad, luego la no aceptación de esa realidad. Luego pasas a la decepción, a la depresión, al desmoronamiento. Y por último, solo te queda la furia, el cabreo”.

¿Es esa ‘furia’ un síntoma del estado de malestar que hay en la sociedad actual?

“El problema es que estamos recurriendo a la violencia como forma de expresión y nos estamos habituando a ella. Incluso parece que nos creemos con derecho y nos parece muy punki dar un golpe sobre la mesa. Y creo que deberíamos intentar otra fórmula, como el diálogo, que es la solución más sanadora. El diálogo es una herramienta muy poderosa”.