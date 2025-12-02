El escritor Javier Cercas (‘Anatomía de un instante’) tiene una hermana diputada y socialista: una parlamentaria con una larga trayectoria anterior a la política

Blanca Cercas junto a su hermano, Javier Cercas (Montaje Infobae)

Blanca Cercas Mena, parlamentaria por Girona en la XV Legislatura y militante del PSC, entró de manera involuntaria en el foco público hace unos días, cuando su hermano, el novelista y ensayista Javier Cercas, participó en un acto en el Congreso de los Diputados dedicado a su obra ‘Anatomía de un instante’. Durante la presentación, en la que intervino también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el autor mencionó expresamente a su hermana, presente entre los asistentes. La escena permitió descubrir lo que es para muchos un vínculo familiar poco conocido entre el reconocido escritor y una diputada socialista con una trayectoria larga en la gestión pública pero discreta en términos mediáticos.

Nacida en Ibahernando (Cáceres) y criada en Cataluña, Blanca Cercas se formó como historiadora en la Universidad de Girona (UdG), donde también cursó posgrados en Dirección y Gestión de Centros Culturales y en Gestión de Fundaciones. Su carrera profesional, anterior a su desembarco en el Congreso, ha estado marcada por la administración pública, la formación universitaria y las políticas sociales, ámbitos donde ha trabajado durante décadas antes de obtener un escaño en Madrid.

Lejos de la notoriedad literaria de su hermano, la diputada inició su vida profesional en Girona, vinculada a proyectos de diseño, comunicación y medios locales durante los años ochenta. Más tarde ingresó como funcionaria en la Secretaría General de Juventud, donde comenzó a especializarse en proyectos sociales orientados a colectivos jóvenes, un área en la que profundizaría posteriormente desde la universidad.

Una trayectoria previa ligada a la universidad

Su vínculo más prolongado y estable ha sido con la Fundación Universidad de Girona: Innovación y Formación, organismo encargado de programas de formación continua, transferencia de conocimiento y proyectos de innovación social. Allí ejerció diferentes responsabilidades, especialmente en los ámbitos de prospectiva —diseño de programas, análisis de necesidades formativas y planificación estratégica— y igualdad, área que coordinó durante varios años.

Javier Cercas y Eduard Fernández en 'La Revuelta' (RTVE)

En el marco de la Fundación participó en proyectos europeos, programas para la inserción laboral de jóvenes y acciones orientadas a mejorar la equidad de género, consolidando un perfil técnico y especializado. Su nombre, por tanto, ya formaba parte del ecosistema institucional de Girona y de la UdG mucho antes de que su apellido adquiriera relevancia política nacional por su presencia en la Cámara Baja.

Además de su actividad profesional, Blanca Cercas ha firmado artículos de opinión en medios como infoLibre, donde aparece presentada como historiadora y diputada del PSC. Sus aportaciones públicas han girado en torno a cuestiones sociales, políticas públicas y memoria democrática, ámbitos coherentes con su formación y su trayectoria.

Diputada en la XV Legislatura

El salto a la primera línea política llegó con las elecciones generales de 2023, cuando el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) la incluyó en sus listas por la circunscripción de Girona. Fue elegida diputada y desde entonces ocupa un escaño en el Congreso en la XV Legislatura. Su perfil parlamentario se sitúa en un plano discreto, alineado con su recorrido previo: menos centrado en la exposición mediática y más vinculado al trabajo de comisiones y a la representación territorial.

La relevancia pública de su apellido, sin embargo, aumentó a raíz del acto celebrado recientemente en el Congreso sobre ‘Anatomía de un instante’. En un escenario simbólico —el Parlamento como escenario donde transcurre buena parte del libro de Javier Cercas—, la presencia de la diputada fue mencionada por el autor, que la señaló entre el público. El gesto, habitual en un contexto privado, adquirió dimensión política y mediática por producirse ante diputados, periodistas y el presidente del Gobierno. Para muchos asistentes, la revelación supuso un descubrimiento: Javier Cercas, una de las voces literarias más influyentes de las últimas décadas, tiene una hermana diputada en la Cámara que él mismo retrató literariamente en el célebre 23-F.

Esa aparición inesperada ha servido para iluminar una figura que, hasta ahora, había desarrollado su carrera sin gran exposición pública y cuya notoriedad procede más de su experiencia técnica en la administración y la universidad que de la actividad partidista. Su perfil profesional contrasta con la proyección internacional de su hermano escritor, un contraste que contribuye a explicar por qué la relación familiar ha pasado desapercibida para la opinión pública durante años.

Un fragmento del audio libro con voz creado por el nacal de YouTube Penguin Audio

Desde ese acto, el nombre de Blanca Cercas ha circulado puntualmente en redes y medios, aunque sin alterar la línea discreta que ha caracterizado su presencia pública. En el Congreso continúa su labor parlamentaria como representante de Girona por el PSC, llevando un recorrido institucional que se sostiene por sí mismo al margen del eco provocado por la mención de su hermano en un acto literario que, de manera inesperada, la colocó en el foco.