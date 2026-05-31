Furgoneta y tienda de campaña: así fue la aventura en Santiago y Galicia del joven León XIV en 1982

El pontífice ya estuvo en España, viajando por carretera, cuarenta años antes de ser papa. / Imagen de archivo

No todos los papas tienen un pasado aventurero, pero León XIV sí lo tiene: el actual pontífice recorrió Galicia en 1982 en una furgoneta y durmió en tienda de campaña durante un viaje de juventud que coincidió con el Año Santo Compostelano, una experiencia que, según ha recogido Diario de Santiago, dejó una huella duradera en la memoria del hoy papa, entonces el sacerdote estadounidense Robert Francis Prevost.

El recorrido arrancó en Madrid, siguió por Salamanca y León y entró en Galicia por Lugo. Según ha recordado el sacerdote agustino Isaac González Marcos a Diario de Santiago, el grupo lo formaban cuatro o cinco jóvenes religiosos con pocos recursos económicos y con el propósito de conocer la geografía y la cultura de la Península Ibérica.

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La ruta no acabó ahí. También incluyó la ciudad de Lugo, la comarca de Ferrol, varias playas de la provincia de Pontevedra y Santiago de Compostela. En la capital gallega, los jóvenes agustinos posaron junto a la Puerta Santa, abierta aquel año por el jubileo compostelano. La falta de comunidades agustinas en Galicia obligó al grupo a acampar durante buena parte del viaje. Esa circunstancia dio pie a uno de los episodios que más recuerda González Marcos.

Qué hizo Robert Prevost en Galicia durante el verano de 1982, cuarenta años antes de ser papa

Cerca de Lugo, los viajeros montaron la tienda en un prado y una tormenta nocturna convirtió el terreno en barro, hasta el punto de que la furgoneta estuvo a punto de quedar atrapada. Durante la estancia, Prevost mostró un interés especial por la naturaleza, la historia y el patrimonio gallego. Su compañero de viaje explicó a Diario de Santiago que disfrutó de los paisajes del interior, de las playas pontevedresas e incluso se bañó en el Atlántico pese a la baja temperatura del agua.

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El futuro papa también se fijó en elementos que su acompañante considera representativos de la cultura gallega: los hórreos, las catedrales y la antigüedad de las ciudades históricas. Para un joven estadounidense habituado a una realidad urbana más reciente, ese patrimonio europeo resultó especialmente llamativo. La gastronomía también formó parte del viaje pese a las limitaciones económicas del grupo. Los jóvenes religiosos probaron pulpo con cachelos, pimientos de Padrón y algo de vino.

Un viaje austero que retrata al joven León XIV

Isaac González Marcos describe a Robert Francis Prevost como una persona reflexiva, reservada y con capacidad para escuchar. Según ha contado al medio Diario de Santiago, hablaba poco, mantenía sentido del humor y tenía una fuerte curiosidad intelectual. También era aficionado a la fotografía y al vídeo. Durante el viaje llevaba una cámara de grabación rudimentaria con la que registró parte del recorrido, aunque se conservan pocas imágenes de aquella aventura.

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El relato incorpora además una posible vinculación familiar con Galicia. Diversas investigaciones genealógicas sitúan parte de la ascendencia materna del pontífice en el siglo XVII en la parroquia de San Salvador de Torneiros, en O Porriño, de acuerdo con la documentación conservada en la catedral de Tui.

La Comunidad de Madrid desplegará un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales e instalará 18 estructuras de abastecimiento con 162 puntos de agua durante la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio. Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Aquel viaje se produjo meses antes de la visita de Juan Pablo II a Santiago de Compostela y de su discurso europeo del 9 de noviembre de 1982. Para entonces, según Diario de Santiago, el joven sacerdote ya había regresado a Roma y siguió el acontecimiento desde la distancia.

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