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Más de 100.000 colombianos acuden a las urnas en Madrid en una jornada electoral masiva de ambiente festivo: “La gente tiene muchas ganas de votar”

Colombia celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales

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Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta este domingo en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. (EFE/Borja Sánchez Trillo)
Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar hasta este domingo en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. (EFE/Borja Sánchez Trillo)

Elena sumará este domingo sus segundas elecciones colombianas votando desde España. Acude “con la misma ilusión” y espera que los resultados “produzcan un cambio” en su país natal, donde todavía vive su familia. Como ella, son más de 304.000 colombianos los que ejercerán el sufragio en esta primera vuelta. “Votamos desde España, pero seguimos siendo colombianos”, responde su acompañante. Al menos en Madrid, la afluencia ha sido masiva; y el ambiente, festivo.

Aunque el poder se disputa a 8.000 kilómetros de distancia, la campaña electoral colombiana ha jugado un papel importante en España. El 1 de enero de 2021, en España vivían 532.266 colombianos (con o sin nacionalidad española adquirida). Cinco años después, son el doble: 978.041. Gran parte de ellos se concentran en la capital, donde se espera que voten alrededor de 120.000 personas, según estimaciones de la Registraduría. En el barrio de Pueblo Nuevo, donde se concentran cerca de unos 65.000 habitantes de esta nacionalidad, el partido Defensores de la Patria, del candidato outsider Abelardo De La Espriella, mantiene desplegado un cartel electoral en el que reclamaba el voto para echar del Gobierno al progresista Gustavo Petro.

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Los colombianos han podido votar desde el 25 de mayo, pero la jornada grande se ha vivido este domingo. Según asegura a Infobae un portavoz del consulado, solo hoy han acudido más personas que en el conjunto de España durante las elecciones de 2022. Como consecuencia de este aumento poblacional, se ha tenido que habilitar el Pabellón Satélite de la Casa de Campo para esta jornada. El ambiente festivo podía percibirse desde las proximidades del recinto, donde varios vendedores ambulantes ofrecían, con música de fondo, bocadillos, banderas tricolor y agua en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Según las recientes proyecciones de la reconocida plataforma, Polymarket, Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella concentran el 85 % de las probabilidades de disputar la segunda vuelta presidencial en Colombia el próximo 21 de junio

Graciela, que lleva en España desde hace diez años, acude a votar con la camiseta de la selección colombiana de fútbol, un conjunto que ya se ha convertido en el uniforme oficial de las jornadas electorales. Al igual que su marido, “desean” una victoria del candidato oficialista, Iván Cepeda, “que consolide el cambio” iniciado con Gustavo Petro. “Hemos venido a votar por eso y esperamos que gane en primera vuelta”, asegura. Otros, en cambio, gritaban enérgicamente su voluntad de voto a favor del candidato outsider: “¿Ya votaron por ‘el Tigre’ [como se le apoda a Abelardo de la Espriella]?”. Un tercero reconocía que no tenía muy segura su intención de voto hasta esta misma mañana. “Mi voto cambió entre ayer y hoy”, comenta un joven a sus amigos.

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Tres candidatos y un mensaje

La última encuesta de intención de voto elaborada por TempoGroup dibuja dos escenarios de segunda vuelta con ventajas distintas para la candidata de derecha tradicional, Paloma Valencia, y el progresista Iván Cepeda, aunque deja escenarios donde entra en juego el candidato outsider, confirmando que el desenlace podría depender en buena medida del voto en blanco y de los indecisos.

En cualquier caso, la sensación entre los votantes de Madrid es la de una victoria contundente en favor de Cepeda en primera vuelta, aunque el mensaje que han trasladado todos es el mismo: “La gente tiene muchas ganas de votar”.

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