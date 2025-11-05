10 pequeñas joyas del cine español de 2025: las mejores películas del cine independiente del año

Algunas de las mejores propuestas 'indies' de la temporada de cine español

Puede que no estén respaldadas por grandes campañas de publicidad, que hayan pasado prácticamente desapercibidas por la cartelera, pero cada año, junto a las grandes producciones españolas que se estrenan, también hay proyectos más pequeños en los que merece la pena poner el foco.

Este 2025 ha sido un año de películas como El cautivo, de Alejandro Amenábar (cuyo presupuesto alcanzaba los 14 millones de euros) y de películas más modestas, como Jone, a veces, La furia o Estrany riu, todas ellas óperas primas. Y son precisamente este tipo de obras las que marcan la diversidad de una cinematografía.

Desde Infobae España elegimos 10 de esas pequeñas-grandes películas del cine de nuestro país este año y os contamos dónde poder verlas.

‘Muy lejos’

Mario Casas en 'Muy lejos'

Una de las grandes sorpresas del año ha sido el debut de Gerard Oms en la dirección con esta historia tan personal protagonizada por Mario Casas.

De estirpe casi autobiográfica, la película cuenta la historia de un joven que decidirá vivir en Holanda a pesar de no conocer a nadie y ni siquiera el idioma. Una película sobre el descubrimiento de la identidad sexual que habla del sentimiento de extranjería y de la exclusión que se hace a los inmigrantes en cualquier país europeo. Se puede ver en Movistar Plus+ y en Filmin.

‘Los Tortuga’

Antonia Zegers y la debutante Elvira Lara en 'Los Tortuga', de Belén Funes

Después de La hija de un ladrón, Belén Funes confirma su talento con esta película en la que continúa escarbando en las miserias cotidianas de la clase trabajadora.

El título se refiere a esos migrantes que cogían todo lo que tenía y se lo cargaban a la espada para tener una vida mejor y la historia gira en torno a una madre y una hija a las que están a punto de desahuciar mientras lidian con el duelo por la muerte de su marido y padre, respectivamente.

Una historia poliédrica, repleta de capas que van expandiéndose hasta configurar una magnifica radiografía de la lucha de clases en la actualidad. Disponible en Movistar Plus+.

‘Aro Berria’

'Aro Berria', de Irati Gorostidi

Sin duda, una de las experiencias más libres y salvajes de la temporada. La joven directora vasca Irati Gorostidi indaga en torno a la comunidad Arco Iris, una especie de secta asociada a la contracultura que nació en Estados Unidos, pero que se extendió por todo el mundo, incluido el valle de Ulzama en los años setenta.

La directora compone una locura catártica en la que nos introducimos en las prácticas poco convencionales que se realizan en esta especie de retiro espiritual que poco a poco se irá enrareciendo y volviéndose tan oscuro como inesperado. Se estrena en cines el próximo 28 de noviembre.

‘Ciudad sin sueño’

La Cañada Real y la película 'Ciudad sin sueño'.

Después del cortometraje Aunque es de noche, el director Guillermo Galoe se encarga de ampliar su universo creativo dentro de la Cañada Real, donde han sido rodadas ambas obras.

La película es el resultado de seis años de trabajo durante los cuales el director ha convivido con los miembros de esta comunidad marginal. Una obra que habla de esperanza dentro de un mundo hostil y con un toque de poesía. Se estrena el 21 de noviembre.

‘Decorado’

El ratón Arnold se ha dado cuenta de que vive en un 'decorado'.

El autor de obras tan iconoclastas como Psiconautas, los niños olvidados y Unicorn Wars compone una de las películas de animación (para adultos) más subversivas de los últimos tiempos.

Alberto Vázquez se basa en un cortometraje previo para configurar un mundo distópico en el que todos los animales trabajan para una corporación que los tiene absolutamente alienados. Un pequeño ratón de mediana edad comenzará a pensar que el mundo es una gran farsa que lo conducirá a un estado de constante paranoia. Se puede ver en cines.

‘Daniela Forever’

Imagen de 'Daniela Forever'

Nacho Vigalondo, además de la serie sobre la pandilla de Tamara, titulada Superestar, también estrenó una de sus películas más personales. Una de esas rara avis que tan bien se le dan hacer al director en la que mezcla la realidad y la ciencia ficción para poner en imágenes un suceso personal traumático y hablar de la pérdida.

Lo hace a través de una pareja en proceso de descomposición que encuentra versiones alternativas de su destino como si se tratara de un sueño para escapar de lo que realmente ha ocurrido. Una película tan triste como imaginativa a ritmo de la música de Hidrogenesse. Disponible en Movistar Plus+ y en Filmin.

‘Una ballena’

Tráiler de 'Una ballena', de Pablo Hernando

Después de colaborar juntos en Berserker, el director Pablo Hernando y la actriz Ingrid Garcia-Jonsson se reúnen en este inusual thriller que homenajea el cine negro de Jean-Pierre Melville.

La intérprete se mete en la una asesina a sueldo con extrañas características físicas. Una obra provocadora y repleta de ambigüedad. Disponible en Filmin.

‘Balearic’

'Balearic', de Ion de Sosa

Uno de los outsiders del cine español, Ion de Sosa, responsable de Sueñan los androides y Mamántula, regresa con otra de sus inclasificables obras en la que mezcla todos los géneros posibles para componer una marciana propuesta sobre la desigualdad entre las clases sociales y la brecha generacional.

En ella, unos jóvenes se cuelan en un chalet de lujo en Mallorca y serán atacados por tres perros doberman que los retendrán y morderán. Mientras, los vecinos de la zona, que se encuentran celebrando la víspera de San Juan, sufrirán un extraño embrujo. No tiene fecha de estreno. Se presentó en el Festival de Locarno y en el de Sitges.

‘La niña de la cabra’

Imagen de 'La niña de la cabra'

Otra propuesta inusual, una fábula infantil repleta de libertad creativa que cuenta la historia de amistad entre dos niñas que pertenecen a culturas diferentes a finales de los años ochenta.

Un bonito cuento sobre la inocencia que habla del racismo, el clasismo y la represión católica incrustada de la España de la época.

‘Esmorza amb mi’

Marina Salas e Iván Massagué en 'Esmorza amb mi'

Iván Morales adapta su propia obra teatral y cuenta con un fantástico reparto formado por Álvaro Cervantes, Marina Salas, Iván Massagué y Anna Alarcón, que protagonizan una serie de historias cruzadas en la Barcelona actual.

La película habla de una generación marcada por las adicciones, la melancolía y los problemas económicos. Un estupendo collage de vidas ajenas que se sitúan como reflejo de la precariedad actual.