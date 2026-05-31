(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la cultura popular ha construido una imagen recurrente del cómico: alguien capaz de hacer reír a todos mientras, fuera del escenario, arrastra una vida solitaria, triste o incluso oscura. El llamado “síndrome del payaso triste” ha sido repetido en películas, biografías y titulares, hasta convertirse casi en una verdad asumida.

La muerte de Robin Williams reforzó ese imaginario colectivo. ¿Cómo alguien que había hecho reír a millones podía estar tan lejos de la felicidad? Desde entonces, la pregunta se repite: ¿la comedia es una máscara? ¿un refugio? ¿o una forma de supervivencia emocional? Pero, ¿qué hay de verdad en ese relato? ¿Es el cómico, necesariamente, una persona herida que sube al escenario para llenar una carencia? ¿O estamos ante un cliché que simplifica en exceso una realidad mucho más diversa?

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Este reportaje se adentra en la vida nocturna de la comedia en Madrid para contrastar ese imaginario con la experiencia real de tres cómicos en activo y el análisis de profesores de comedia y una psicóloga vinculada al humor escénico. Del escenario a la cotidianeidad, de la risa pública al silencio privado, la pregunta es clara: ¿qué queda del cómico cuando se baja del escenario?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Subirse al escenario por carencia: Ignatius Farray

Cualquier jueves, a las 11 de la noche, el Beer Station empieza a vaciarse. El público sale comentando chistes, todavía riendo, buscando taxis o bares abiertos. Sobre el escenario, sin embargo, Ignatius Farray continúa. Su show tenía una duración prevista de 75 minutos, pero nadie parece saber exactamente cuándo terminará. “Es impredecible”, advierte el camarero. A veces se alarga una hora más. A veces dos.

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La primera vez que acudí para entrevistarlo no entré al teatro. Me quedé esperando fuera, convencido de que el espectáculo estaba a punto de acabar. Pasó media hora. Luego otra. Al preguntar si Ignatius había salido por la puerta de atrás, la respuesta fue clara: seguía actuando. No había estimaciones fiables. Solo una certeza compartida por el personal del local: cuando se sube al escenario, no hay reloj que valga.

Ignatius Farray

La espera se hizo más larga de lo previsto. El móvil, casi sin batería, obligó a tomar una decisión práctica: volver otro día, esta vez como espectador, y asegurar la entrevista al final del show. Aquella noche terminó sin conversación, pero con una intuición clara: algo ocurría ahí arriba que no encajaba del todo con la idea de la comedia como mero entretenimiento programado.

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Ignatius Farray no esquiva el cliché del “cómico triste”: lo asume. Cuando se le pregunta qué queda de él al bajar del escenario, no duda en reconocer una fractura clara entre el personaje y la vida cotidiana. “Yo, en concreto, sí que cambio mucho de estar arriba a estar fuera del escenario. Soy una persona que tiende a los remordimientos, al arrepentimiento. En mi caso, sinceramente, el estereotipo sí que se cumple”.

Para Ignatius, el escenario no es solo un lugar de trabajo ni un espacio de exhibición, sino un territorio de necesidad. Subirse a actuar no responde tanto al talento como a algo más profundo. “La persona que convierte el subirse a un escenario en una costumbre, no lo hace porque tenga un talento especial, sino porque tiene la necesidad de hacerlo. Y la necesidad nace de la carencia. Y en la carencia está el dolor”.

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Ese dolor no se presenta como una anomalía, sino como una condición compartida, una sombra común que cada persona gestiona de forma distinta. En su caso, la resolución se produce frente al público. “Todo el mundo tiene una sombra. Pero no todo el mundo la resuelve de la misma manera. Hay personas que eso lo resuelven arriba de un escenario”.

La experiencia escénica, explica, es paradójica: profundamente dolorosa y al mismo tiempo placentera. Una exposición extrema que exige vulnerabilidad y coraje. “Subirse a un escenario es algo muy doloroso y muy placentero a la vez. Te puedes sentir muy expuesto, muy vulnerable. Y la persona que reúne el coraje para hacerlo tiene que necesitarlo mucho”. Esa necesidad también explica su forma de actuar: funciones que se alargan más allá del tiempo previsto, actuaciones que parecen no querer terminar. “Cuando tienes una necesidad, lo haces de manera compulsiva. Y entonces se te va de las manos”.

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El actor, cómico y escritor David Pareja responde a una serie de preguntas rápidas sobre el mundo de la comedia, revelando qué cualidad es imprescindible para un humorista y nombrando a sus colegas favoritos.

Lejos de entender la comedia como una vía de escape, Ignatius rechaza frontalmente esa idea. Para él, el humor no sirve para evadirse de la realidad, sino para enfrentarse a ella. “Me jode mucho cuando la gente dice que va a ver comedia para evadirse de la realidad. Si lo que ves arriba del escenario es bueno, es todo lo contrario: te mete de lleno en la realidad del mundo y de la vida”. Defiende la comedia como forma de trabajar con el absurdo y el sinsentido porque ahí reside una parte esencial de lo real. “La realidad es absurda. Y la comedia tiene mucho de eso. Ojalá la comedia te abra los ojos y te diga de verdad cómo es el mundo”.

En cuanto a los límites del humor, Ignatius no habla de temas prohibidos, sino de formas irresponsables de reírse de algo. “Uno se puede reír de todo, pero no de cualquier manera. Hay risas intolerables y maneras de hacer comedia que son meteduras de pata”. Asumir ese riesgo forma parte del oficio. Por el contrario, nos avisa de que callarse por miedo empobrece el lenguaje humorístico y la libertad creativa. “La libertad es angustia. Es jugártela y no saber si ese chiste va a entrar o no. Pero cuando entra, se crea una complicidad muy especial”.

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Al hablar de los inicios, rechaza dar fórmulas cerradas. El único consejo que se permite es evitar la imitación excesiva y lanzarse al vacío creativo. “La tentación es hacerlo como se supone que hay que hacerlo. Pero, en la medida de lo posible, hay que evitar eso y hacerlo como te salga del corazón”. Para explicarlo, recurre a una frase de Samuel Beckett que resume su filosofía artística: Dance first, think later. That’s the natural order.

Y concluye con una idea que, aunque en su día le pareció cursi, hoy considera central en la comedia: “Lo más importante para un cómico es tener corazón. No esconderte detrás de una trinchera, sino exponerte y dejarte afectar por la mirada del público”.

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El escenario como recreo: Javi Durán

A diferencia de Ignatius Farray, Javi Durán no describe el escenario como un lugar de carencia, sino como una extensión natural de su vida. Para él, subirse a actuar no supone una ruptura con la cotidianidad, sino uno de los pilares que sostienen su equilibrio personal. “El escenario es solo una pata de la mesa de todo lo que hago. Mi cabeza sigue funcionando exactamente igual. Para mí, el escenario es como el recreo”.

Durán concibe la comedia como el resultado visible de un trabajo que ocurre, sobre todo, fuera del foco. La respuesta del público no solo valida lo que sucede arriba, sino también el esfuerzo previo: la creación de contenido, la constancia y el cuidado personal. “Si viene mucha gente al show, es que lo estoy haciendo bien fuera del escenario. Y ya he aprendido que para mí es muy importante la estabilidad mental: ir al gimnasio, tener la cabeza bien”.

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Javi Durán

Su proceso creativo se ha ido alejando de la escritura clásica frente al ordenador para encontrar el material directamente en el escenario. Los open mics funcionan, en su caso, como un laboratorio permanente. “Los open son mi gimnasio cómico. Voy mínimo a tres a la semana. A veces voy con una idea en mente y empiezo a hablar, y según veo por dónde va, digo: ‘Hostia, esto ha ido bien’”.

La inspiración aparece en Durán de forma inesperada: en la moto, en la calle, en mitad del día. El escenario no es solo el lugar donde se ejecuta el chiste, sino donde se descubre. “Antes era más de abrir un Word y escribir. Ahora cada vez menos. Me funciona mejor encontrarlo en el escenario”.

Con casi nueve años de experiencia, Durán reconoce que una de sus fortalezas siempre ha sido la interacción con el público. No como una técnica aprendida, sino como una habilidad natural que ha ido puliendo con el tiempo. “Manejar el público, ser rápido… siempre lo he tenido. Luego lo que tienes que trabajar es lo que no se te da tanto”. En cuanto al vínculo emocional con el escenario, su relación dista mucho de la idea del cómico que no sabe bajarse del foco. Aquí, la función tiene un principio y un final que son claros. “Yo vengo, hago lo que quiero hacer y me piro. No soy de alargar el show porque sí. Respeto absoluto a Ignatius, pero yo no tengo esa necesidad”.

Esa diferencia marca también su visión sobre la famosa “carencia” del cómico. Mientras otros encuentran en el escenario una forma de saciar algo que falta, Durán no se reconoce en ese relato. “Yo no lo tengo. No siento que tenga que cubrir nada arriba del escenario”. Su estilo se apoya en exponerse a sí mismo como primer objetivo del chiste, una estrategia que, según explica, genera confianza y relaja al público. “Cuando me disparo a mí mismo, todo el mundo se relaja. Yo voy a pintar un paisaje, pero estoy ahí dentro”.

En este caso, la comedia sí cumple una función emocional clara. No tanto como evasión inmediata, sino como una herramienta para procesar lo vivido. “Cuando me pasa algo muy malo, sé que, dándole las semanas que toque, ahí va a haber un buen chiste. Pero hay cosas que no hacen gracia en el momento. Hay que procesarlas”.

Desde una mirada más amplia, Durán define a los cómicos como observadores externos, retratistas de una realidad que ya existe. “Somos retratistas del paisaje. Yo no he construido esas casas: el suelo ya estaba ahí, yo solo lo pinto”. Cuando habla a quienes empiezan, su consejo es directo y sin épica: hacer, probar y tener paciencia. Y concluye con una advertencia que se repite en su discurso: “No tengas prisa. Esto no es una carrera de fútbol. Es una maratón”.

El oficio y la supervivencia: Mikel Bermejo

Si Ignatius Farray habla del escenario como una necesidad emocional y Javi Durán lo vive como un espacio de disfrute, Mikel Bermejo introduce una tercera vía: la del oficio construido desde la supervivencia.

Bermejo no se reconoce en la imagen del cómico permanentemente gracioso fuera del escenario. Al contrario, describe una separación clara entre el foco y la vida cotidiana. “Cuando acabamos el show, siempre acabamos en el hotel o cenando un kebab solos. No es lo que la gente cree”.

En su entorno personal, no ocupa el rol del gracioso del grupo. Esa función se activa exclusivamente sobre el escenario. “En mi grupo de amigos paso desapercibido. Creo que es porque todos tenemos un ego. Yo el mío lo sacio encima del escenario. Cuando bajo, ya no tengo que cubrir nada”.

Mikel Bermejo

En sus primeros años, la motivación no era tanto expresiva como práctica. Subirse a actuar respondía a una necesidad concreta: ganarse la vida. “Al principio no era por ego. Era por supervivencia. Yo quería poder pagar el alquiler y comer”. Esa lógica marcó una etapa de comedia hecha en condiciones adversas: bares, fiestas de pueblo y locales no preparados para escuchar. “Llegabas y pensabas: ‘¿Cómo hago para que esta gente me haga caso?’”.

De ahí surge una de las claves de su trayectoria: la interacción con el público, hoy conocida como crowdwork. Sin embargo, en el caso de Bermejo, no era una técnica ni una moda. “Yo no lo llamaba crowdwork. Yo lo llamaba sobrevivir. O hacía eso, o el show no salía bien”. La improvisación no nacía de la búsqueda creativa, sino de la necesidad de captar la atención en entornos hostiles: discotecas, público borracho, música de fondo. “Paraban la música, la gente estaba mamada… ¿cómo ganas la atención?”.

Con el tiempo, esa forma de trabajar se convirtió en una seña de identidad. Aunque reconoce que no fue pionero, sí fue de los primeros en trasladar ese material a redes sociales. “Yo empecé a subir vídeos en 2018, cuando la gente lo hacía pero no lo subía”. La decisión no fue evidente desde el principio. De hecho, fue su pareja quien le señaló que aquello improvisado conectaba más que el texto escrito. “Me dijo: ‘Tu texto está muy bien, pero lo otro es más gracioso’. Y yo pensaba que eso no tenía futuro”.

El contexto en el que se formó Bermejo explica parte de su mirada. Cuando empezó, el circuito era mínimo. “En Madrid había dos open mics. Ahora puede haber 30 tranquilamente”. Durante meses llegó a actuar todos los días de la semana, combinando trabajo y comedia. La rutina era estricta: escribir a diario, probar material constantemente y aprender a base de ensayo y error. “Por el día escribía chistes. Mínimo una hora”.

La audiencia se ríe durante una actuación en Stand Up For Climate. (AP Foto/Ethan Swope)

En aquella etapa, recuerda, los rookies disponían de apenas tres minutos para demostrar si funcionaban. Ese sistema, más exigente, obligaba a una precisión extrema. “En tres minutos tenías que meter 12 o 15 chistes”. La repetición constante enseñaba algo fundamental: que un mismo texto no funciona igual en todos los contextos. “El mismo chiste podía funcionar en un sitio y no entrar en otro, con la misma energía y la misma pausa”.

Hoy, con la estabilidad profesional alcanzada, Bermejo reconoce que el ego ha quedado en segundo plano. Lo que permanece es el respeto al oficio y a quienes lo ejercen. “Yo ya no tengo esa necesidad de quedar por encima de nadie en el escenario”.

Entre el mito del “payaso triste” y la máscara escénica: Edu Ruiz

Para Edu Ruiz, cómico y profesor de comedia, el llamado “síndrome del payaso triste” es, en gran parte, una construcción cultural romantizada. No porque niegue el malestar emocional de algunos artistas, sino porque considera que ese malestar no es exclusivo del cómico, sino transversal a cualquier profesión y a cualquier época. “En el fondo, cualquier persona en la España de hoy (y probablemente en cualquier momento de la civilización occidental) tiene un pozo de pesimismo o tristeza, unos más que otros”.

Para explicarlo, Ruiz recurre a comparaciones alejadas del mundo de la comedia: un chef obsesionado con su trabajo que vive para crear platos, un profesor entregado que motiva a sus alumnos pero vuelve solo a casa, o un músico que experimenta el subidón del escenario y el vacío posterior. En todos los casos, el contraste no nace del oficio en sí, sino de la diferencia entre la intensidad del trabajo vocacional y la vida cotidiana.

En la comedia, ese contraste puede ser especialmente visible porque la risa funciona como una señal inmediata de validación: cuando alguien se ríe, hay una confirmación directa de aceptación, de pertenencia y de valor personal. Al desaparecer ese estímulo, el bajón puede sentirse con más fuerza, pero no es una anomalía exclusiva del cómico.

Edu Ruiz

Desde su experiencia docente, Ruiz matiza además la idea de “personaje” escénico. En sus clases evita ese término y habla más bien de la “persona cómica”. El cómico no deja de ser él mismo en el escenario, sino que modula partes de su personalidad, del mismo modo que cualquier persona se comporta de forma distinta según el contexto social. “No soy el mismo con mis alumnos que con otros profesores, ni con mis amigos que con mi suegro. En el escenario pasa lo mismo: eres tú, pero con la mesa de mezclas ajustada”.

Edu Ruiz insiste en una idea central: el cómico no crea un personaje ajeno, sino que exagera, deforma y amplifica rasgos propios. El escenario no exige convertirse en otro, sino aprender a ser una versión distinta de uno mismo. “En el escenario subes tu parte más exagerada, más deformada, pero no dejas de ser tú mismo. Eso es lo difícil: ser tú mismo de una forma diferente a la cotidiana”.

La clave no está en “comportarse distinto”, sino en activar una parte concreta de la personalidad, llevándola más lejos de lo que permitiría la vida diaria. Esa deformación, explica, es un proceso consciente y entrenable. En sus clases, insiste en evitar la imitación directa de otros cómicos. No porque aprender de referentes sea negativo, sino porque copiar voces ajenas impide encontrar una propia. “Puedes copiar la estructura, la forma del chiste, la presencia escénica… pero no la voz. Si eres cantante e intentas imitar al cantante de Marea, vas a fracasar. Pero si cantas como tú mismo, va a ser más auténtico”.

Esa búsqueda de autenticidad es, para Ruiz, el mayor reto del aprendizaje cómico. Encontrar una voz propia implica ensayo, error y tiempo, y no todos los alumnos llegan al mismo ritmo. “Hay gente que lo encuentra muy pronto y otra a la que le cuesta más. A mí mismo me costó encontrar el punto en el que estaba cómodo, me era fácil y funcionaba”.

En su propio caso, relata cómo ese proceso lo llevó a integrar elementos del clown en su comedia, descubriendo un registro que ya formaba parte de él desde la infancia. “Me encontré cómodo cuando incorporé el clown: un clown inocente, tierno, que solo quiere caer bien. Eso era algo que llevaba haciendo toda la vida”. Ese hallazgo no surgió de la imitación, sino del reconocimiento de una inclinación personal que ya estaba presente en otros contextos: dinamización de grupos, trabajo con niños o animación de adultos. “Cuando llevé eso al stand-up, entendí que esa era mi voz”.

Desde esta perspectiva, la comedia no consiste en construir una máscara artificial, sino en afinar una identidad escénica hasta hacerla reconocible, sostenible y honesta.

El “payaso roto”: Jaime Bartolomé

Para Jaime Bartolomé, cómico y profesor de comedia, el cliché del payaso triste se queda corto. En su experiencia, el problema no es tanto la tristeza como la fractura. “Yo más que del payaso triste hablaría del payaso roto. Y creo que es diferente”.

Bartolomé defiende que no hay cómico que no esté roto por algún sitio, aunque esa rotura no siempre adopte la forma de melancolía o depresión. Puede ser inseguridad, timidez, necesidad de validación o sensación de no encajar. La comedia funciona como un mecanismo de defensa y, en muchos casos, como una forma de reparación parcial. No siempre suficiente, pero sí significativa. “La comedia es una manera de curar cosas. En algunos casos repara lo suficiente. En otros, no”.

Bartolomé no niega la existencia del “payaso triste”, pero la sitúa como un caso extremo dentro de un espectro más amplio. El ejemplo que menciona es recurrente en el imaginario colectivo: “Robin Williams es el paradigma: una persona que parecía pura alegría y que, poco después de una entrevista brillante, se suicida”.

Sin reducirlo todo a una explicación psicológica simple (“el cerebro humano es un misterio”, nos avisa), Bartolomé insiste en que la clave está en entender la comedia como respuesta a una grieta previa, no como su causa. Además, desde sus vivencias como docente de comedia, asegura detectar esas grietas con rapidez en el aula. “En la sexta clase ya soy capaz de ver por dónde está roto cada alumno. En algunos se ve en el minuto uno; en otros tarda más. Pero la grieta está”.

Los actores Juan Diego Botto y Marian Álvarez profundizan en los temas de su nueva serie, 'Altas capacidades', una comedia que explora las dinámicas de la clase alta y la llamada 'clase media aspiracional'.

Para explicarlo, recurre a una metáfora provocadora tomada de la biología evolutiva: mientras unos destacan por su apariencia o su talento musical, otros encuentran en el humor una vía alternativa de visibilidad y relación. “En el ser humano hay un tercer tipo de “pichón rojo”: el que no canta bien ni tiene plumas bonitas, pero cuenta chistes”.

Bartolomé no plantea esto como una estrategia consciente ni calculada, sino como una adaptación progresiva, casi intuitiva, a un entorno en el que el humor permite ser visto, escuchado y aceptado. Sostiene que la distancia entre la persona real y la figura que aparece en el escenario existe, pero es mucho menor que en otras disciplinas artísticas. “Creo que hay mucha más distancia en los actores dramáticos que en los cómicos”.

Mientras un actor puede interpretar personajes completamente ajenos a su identidad cotidiana, el cómico no deja nunca de ser él mismo, aunque sí aparece deformado, exagerado o amplificado, según explica. De esta forma, recurre a una metáfora clásica de la literatura española: los espejos deformantes del esperpento. “Cuando subimos al escenario, nos ponemos delante de esos espejos de feria que te engordan, te hacen flaco o te deforman. Lo que sale es una versión distorsionada de nosotros mismos”.

Exposición, validación y defensa: Laura del Barrio

Desde la psicología, hablar ante un público implica inevitablemente exponerse a la evaluación externa. Al dirigirse a un grupo, se activan inseguridades, aparece la sensación de ser observado y juzgado, y surge el miedo a no gustar. Cuando, además, el objetivo concreto es provocar risa, la presión aumenta: no solo se expone la persona, sino que su desempeño se mide en función de un resultado inmediato.

Laura del Barrio, psicóloga con experiencia en interpretación, comedia y creación de contenido, explica que en la comedia no existen fórmulas universales. “El mismo chiste puede funcionar con un público y no hacerlo con otro, dependiendo de factores culturales, sociales o emocionales”.

Esa imprevisibilidad intensifica la tensión emocional del cómico. Por otro lado, muchos humoristas hablan de una “necesidad” o “carencia” que les impulsa a subirse al escenario. Esta idea, a nivel psicológico, tiene sentido si se entiende la necesidad como la búsqueda de un beneficio emocional. Según Del Barrio, una de las motivaciones frecuentes es la búsqueda de aceptación y validación: “Reírse de uno mismo puede ser una forma de anticiparse a la crítica externa; al exponer primero la vulnerabilidad desde el humor, se desactiva parte de su impacto y se recupera cierto control”.

La validación del público juega un papel central en la comedia. A diferencia de otros trabajos, el feedback es inmediato, visible y audible. “La risa no es fingible durante una hora”.

Laura del Barrio

Esa respuesta directa puede aumentar la dependencia del reconocimiento externo, especialmente cuando el “producto” no es algo separado del trabajador, sino la propia persona. “La ausencia de risa puede vivirse no como un fallo del material, sino como un cuestionamiento personal”.

En este sentido, la comedia también puede funcionar como un mecanismo de regulación emocional y autoprotección. El humor permite tomar distancia de experiencias dolorosas, resignificarlas y convertirlas en relato compartido. “No hay una base clínica clara que sostenga el cliché del ‘payaso triste’ como norma, pero sí es comprensible que personas con mayor necesidad de expresar o elaborar experiencias difíciles encuentren en la comedia una herramienta especialmente eficaz”.

El riesgo aparece cuando la validación externa se convierte en el único regulador de la autoestima, algo que las redes sociales amplifican al multiplicar tanto el reconocimiento como la crítica. Como conclusión, según Del Barrio, el llamado “payaso triste” es más una simplificación cultural que una realidad psicológica general. “El humor transforma el dolor en algo compartido, pero hablar de una regla universal es reducir una experiencia mucho más compleja y diversa”.

Edu y Jaime, profesores de comedia

¿Qué sacamos en claro?

Después de escuchar a tres cómicos en activo y a tres voces vinculadas a la enseñanza de la comedia y a la psicología, el cliché del payaso triste o, mejor dicho, del payaso roto, aparece menos como una verdad universal y más como una simplificación. No todos los cómicos son personas apagadas cuando se bajan del escenario, ni todos viven la comedia como una huida. Pero casi todos comparten una relación intensa (y a veces contradictoria) con la exposición, la mirada del otro y la necesidad de ser escuchados.

Entonces, ¿qué queda del cómico cuando se baja del escenario? Queda una persona. No necesariamente triste. No necesariamente feliz. Una persona que, durante un rato, ha tenido el control remoto de una sala llena de desconocidos. Y que, al bajar, vuelve a una vida donde ese poder desaparece. Para algunos, ese contraste pesa. Para otros, libera. Para casi todos, explica por qué la comedia no es solo un oficio, sino una forma muy concreta de estar en el mundo.