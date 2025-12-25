Los 10 momentos culturales que han marcado el 2025: de Rosalía con ‘LUX’, la vuelta de Amaia a La Oreja de Van Gogh o el fenómeno de ‘Las guerreras K-pop’

Los 10 momentos culturales que han marcado el 2025. (Infobae España)

Un año nuevo termina y con ello, el momento de ponerse a hacer balance de las mil y una cosas que han pasado en los últimos 365 días. En el terreno cultural, se han copado titulares de todo tipo: buenos, malos y también divertidos. Pero, sin duda, ha sido un año excelente para la cultura española. Desde la consagración internacional definitiva de Rosalía, pasando por la carrera del director gallego Oliver Laxe hacia los Oscar, hasta los controvertidos tuits de Karla Sofía Gascón, España ha estado en boca de todos a lo largo de los últimos doce meses.

Como no podía ser de otra forma, 2025 también ha dejado muchos momentos virales. Desde la kiss cam de Coldplay, hasta la obsesión con los Labubus, o un anuncio de una aerolínea que ha acabado siendo el meme más repetido del año. Estos son los 10 momentos que han marcado el 2025:

10. ‘...And right now, you can save fifty pounds per person’

Si decimos Nothing beats a Jet2 holiday seguro que puedes completar todo lo que sigue a continuación. Lo que hace una década comenzó como un simple anuncio publicitario, ha terminado convirtiéndose en uno de los memes más reconocibles del año. El audio se hizo viral en TikTok acompañada de Hold My Hand, el tema interpretado por la cantante británica Jess Glynne, que lanzó en 2015 y al año siguiente participó en la campaña publicitaria de la aerolínea. Este 2025 ha servido para viralizar los momentos más desastrosos en unas vacaciones.

Nothing beats a Jet2 holiday

9. Una ‘kiss cam’ destapa la “infidelidad” más viral

Un gesto inocente durante uno de los conciertos de Coldplay de este verano acabó dando la vuelta al mundo. La kiss cam que la banda tiene preparada en su gira pasó de convertir un momento divertido a destapar una supiesta infidelidad. “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, dijo Chris Martin desde el escenario. Se trataba de Andy Byron, el CEO de una empresa especializada en herramientas de orquestación de datos y Kristin Cabot, la directora de recursos humanos de la misma. Pese a que durante meses se habló de que ambos estaban manteniendo una relación, en una entrevista con The New York Times, ella ha asegurado que ambos estaban separados de sus respectivas parejas y que su relación, incipiente, fue breve y terminó poco después del escándalo.

El escándalo internacional de la Kiss Cam en Boston motiva la decisión de Vive Claro Colombia - crédito X

8. De los Sonny Angels... a los Labubu

Si parte de 2024 y comienzos del 2025 hubo una obsesión exacerbada con los Sonny Angel, el curso natural de la historia ha hecho que hayan evolucionado hacia los Labubu... un personaje de la serie de juguetes The Monsters, creada por el artista hongkonés Kasing Lung. Los habrás visto por la calle y también por TikTok: tiene una sonrisa un tanto diabólica y mucho pelo.

Labubu

7. Luisgé Martín ‘recibe’ odio con ‘El odio’

El escritor y periodista Luisgé Martín, la editorial Anagrama y la Fiscalía se enzarzaron en una de las polémicas literarias más sonadas del año a raíz de El odio, el libro que relata el crimen cometido por José Bretón en octubre de 2011, cuando asesinó y quemó a sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años, respectivamente. Por primera vez en casi 14 años se recoge la confesión del crimen, sus motivos y cómo lo llevó a cabo. Previsto para el 26 de marzo, la editorial finalmente decidió no seguir adelante con ella.

6. Karla Sofía Gascón y la polémica por sus tuits virales

Si te da la sensación de que la polémica con la actriz Karla Sofía Gascón tiene más de un año es porque... así es. Desde que conocimos a la de Alcobendas en 2024 con el estreno de Emilia Pérez, que se llevó un premio en Cannes el mismo año, la actriz hizo historia al ser la primera mujer trans nominada al Oscar a mejor actriz. Sin embargo, la campaña no le terminó de salir bien. Nada más empieza 2025, varios usuarios hicieron una búsqueda en su antigua cuenta de Twitter: entre los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los premios de la Academia, encontró un hueco para criticar a todo el mundo.

Karla Sofía Gascón posa en la alfombra roja de 'Frankenstein' en la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en el mes de agosto. (REUTERS/Yara Nard)

5. El robo de película en el Louvre

Lo que parecía una mañana de domingo tranquila en París, terminó siendo uno de los mayores robos del siglo XXI. El pasado 19 de octubre, en pleno corazón del Louvre, varios encapuchados asaltaron el museo más visitado del mundo. En solo siete minutos, se llevaron ocho objetos que pertenecieron a figuras emblemáticas, como la emperatriz María Luisa, la reina Hortensia de Holanda, la reina María Amelia y la emperatriz Eugenia. Para ello, llegaron en moto y usando un montacargas, ascendieron hasta la galería Apolo rompiendo las vitrinas.

4. El fenómeno de ‘Las guerreras K-pop’

Si vives en el planeta Tierra, sí o sí has tenido que escuchar Golden y todas las notas altas que perfilan las tres artistas que dan voz al grupo Huntr/X en la ficción y que han consolidado a Las guerreras K-pop como uno de los fenómenos y películas del año. Estrenada en Netflix este mes de junio y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, se ha convertido en la cinta más vista en la historia de la plataforma, con más de 325 millones de visualizaciones. Las canciones que forman parte de la cinta tampoco se quedan atrás. El tema principal ha sido nominado a Mejor Canción del año en los próximos premios Grammy.

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

3. El año de Oliver Laxe: de Cannes a rozar los Oscar

Este 2025, el cine español se ha desbordado de éxito. El cineasta gallego Oliver Laxe está a punto de llegar a la 98.ª edición de los Premios Oscar con Sirat. El road movie protagonizado por Sergi López y Bruno Núñez, que sigue la búsqueda de la hermana de este por el desierto, arrancó en mayo en el Festival de Cannes, ganándose el Premio del Jurado. A este le ha seguido un reconocimiento internacional sin precedentes para una película española, solo equiparable a lo que ha alcanzado Pedro Almodóvar o J.A Bayona.

Director Oliver Laxe, co-winner of the Jury Prize award for the film "Sirat", poses during a photocall after the closing ceremony of the 78th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 24, 2025. REUTERS/Stephane Mahe

2.<b> </b>Amaia vuelve a sus orígenes

¡Emergencia pop nacional! Hicieron falta más de año de rumores, varios desmentidos y alguna que otra abrupta confirmación -como la de Cayetana Guillén Cuervo- para que se confirmara lo que los cielos clamaban: que Amaia Montero volvía a La Oreja de Van Gogh. Fue un año y un día después de que Leire Martínez anunciara su salida -o que la echaban- de la formación. Así, la vocalista original del grupo fundado en 1996 volverá este año que entra con una gira de más de 30 conciertos por todo el país, con el Tantas cosas que contar tour 2026.

1. Rosalía, ‘LUX’ y la liada en Callao

El estreno de LUX, el proyecto más experimental de Rosalía hasta la fecha, ha dejado cientos de titulares desde que arrancó con el proyecto: nos dejó gaggeados con Berghain, el primer single de su cuarto álbum; después la lio parda en la madrileña plaza de Callao para anunciar el nombre, la portada y la fecha de lo que más tarde se llamaría ‘Luz’ en latín. Los tres años en los que no ha sacado música han merecido la pena. El éxito del público y la crítica es de nuestra artista más internacional.

Aparición sorpresa de Rosalía para presentar su cuarto álbum en Madrid - EFE