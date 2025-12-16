Oliver Laxe desgrana ‘Sirat’ en el Reina Sofía: una exposición nacida del proceso creativo de la película que aspira a los Oscar

Un fotograma de 'Sirat. Trance en el desierto', de Oliver Laxe

El cine español se ahoga de éxito este 2025. Además de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa, que ha cautivado a crítica y público con Los domingos, Oliver Laxe ha dado un paso más allá con Sirat. Tras ganar el Premio del Jurado del Festival de Cannes el pasado mes de mayo, no ha dejado de cosechar reconocimientos. La cinta fue elegida para representar a España en los próximos Oscar y parece que le queda poco para tocar la nominación -este mismo martes se ha conocido que opta a cinco posibles candidaturas, incluida Mejor película internacional-. Por ahora, la cinta opta a dos Globos de Oro y también a dos Critics’ Choice Awards.

Eso sí, él no se ve ganándolo. “Es una película muy a contra corriente en estos tiempos de algoritmo. No creo que vaya a ganar el Óscar, pero estoy muy contento porque ya he conectado con la gente”, ha expresado Laxe durante la presentación de su proyecto Hu. Bailad como si nadie os viera, una instalación que ha diseñado para el Museo Reina Sofía.

Desde este miércoles 17 de diciembre y hasta el 20 de abril de 2026 el Espacio 1 del Edificio Sabatini del museo inaugura una nueva etapa en su programación, dedicada a proyectos de artistas y cineastas que exploran el cine de exposición. Se trata de una pieza concebida específicamente para el espacio, que toma como punto de partida la investigación visual y sonora desarrollada durante el rodaje de la cuarta cinta del cineasta gallego, cuya argumento -dificil de explicar sin destripar gran parte de la trama- sigue a un padre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) que viajan al desierto de Marruecos para buscar a la hija y hermana desaparecida en una rave.

Tráiler de 'Sirat'

Como explica el museo, el título remite a dos referencias centrales. Por un lado, sirāt, que significa “camino” o “sendero” en árabe, es el puente que en la tradición islámica conduce del infierno al paraíso; por otro, HU, la manifestación sonora primigenia de la divinidad en árabe. El subtítulo, Bailad como si nadie os viera, procede de un verso del místico persa Rūmī, místico y erudito persa cuya obra y práctica exploraron la trascendencia y la disolución del yo en la divinidad a través de la música, la danza, la poesía y el rezo.

La instalación, que consta dos salas, en la primera muestra una estructura piramidal de altavoces, mientras que en la sala principal, una instalación de tres proyecciones presenta paisajes desérticos filmados por el artista en Irán hace una década. El diseño musical es obra de Kangding Ray, el arquitecto sonoro de las raves de la cinta, y se basa en una aproximación física y estructural al sonido.

La exposición se completará en enero de 2026 con una retrospectiva de la filmografía de Oliver Laxe en el cine del museo, con carta blanca para el director. Con este proyecto, el cineasta amplía su trabajo al ámbito expositivo y continúa explorando las posibilidades del cine fuera del formato de la sala convencional.