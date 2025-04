‘Sorda’, la película de Eva Libertad que triunfó en Málaga y que se centra en la comunidad no oyente: “Vivimos de espaldas a la diversidad, a la diferencia”

La actriz Miriam Garlo durante una escena de 'Sorda', junto a Álvaro Cervantes. SOCIEDAD CULTURA REVOLUTIONARY

No resulta fácil establecer en los primeros meses del año cuales van a ser las películas que van a protagonizar la temporada de premios. Pero, sin duda, Sorda va a ser una de las favoritas por méritos propios. Se presentó en la sección Panorama del Festival de Berlín, ganó el galardón del público y se convirtió en la autentica sensación del Festival de Málaga: Biznaga de Oro, mejor actor (Álvaro Cervantes ex aequo junto a Mario Casas), mejor actriz (Miriam Garlo, también ex aequo con Ángela Cervantes) y, de nuevo, premio del público.

Y es que la ópera prima de Eva Libertad conecta de una manera brutal con los espectadores. La película traza la historia de una pareja, Ángela (Garlo) y Héctor (Cervantes). Ella es sorda y él es oyente. Hasta el momento han establecido una relación basada en el respeto a la diferencia. Sin embargo, todo cambiará cuando tengan una hija en común y aquellas cosas que creían superadas se sitúen en primer término.

Sorda es la primera película que se hace en España protagonizada por una actriz no oyente y que se puede entender a través de la lengua de signos. Más allá de esas particularidades, es una gran película en torno al sentimiento de incomprensión dentro de una comunidad que se ha visto excluida de forma sistemática dentro de la sociedad.

Romper con las barreras de la comunicación

El germen de la historia no puede ser más íntimo y familiar. La directora quería representar los retos a los que tenía que enfrentarse su propia hermana (la protagonista de la película) a la hora de insertarse de una manera convencional en un sistema que da de lado a todo aquello que sea diferente.

Antes de este debut en el largometraje, Eva Libertad había abordado diferentes cuestiones que tienen que ver con el sentimiento de ‘otredad’. En ese sentido, hace dos años presentó un cortometraje que se convertiría en el gemen de todo este proyecto y que fue nominado a los Goya, también titulado Sorda.

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo en 'Sorda', ópera prima de Eva Libertad (A Contracorriente Films)

“El corto lo concebimos como una pieza en sí misma”, cuenta Eva Libertad a Infobae España. “Lo que pasa es que cuando terminamos me di cuenta de que quería seguir dirigiendo a mi hermana, porque poner la cámara sobre ella fue como tomar conciencia de lo enorme que era como actriz y de lo importante que era para nosotras contar esta historia”.

Si ya es difícil entender la realidad de la comunidad no oyente, imaginemos cómo debe ser que una mujer sorda que tiene una pareja que no lo es tenga una niña. ¿De qué forma educarla? Es una de las cuestiones que aborda la película, todas esas inseguridades, todos esos miedos que arrastra la persona que se encuentra en inferioridad de condiciones para expresarse en un mundo que no es capaz de entenderla.

En ese sentido, Sorda se establece como una especie de ‘revulsivo’. Es una obra que se encarga de establecer puentes con el espectador de la manera más pura y transparente posible. “Creo que en los últimos años hemos ganado en diversidad a la hora de contar historias”, cuenta Eva Libertad. “Ya no existe ese perfil homogéneo que había prevalecido y por el que se caracterizaba el cine español. Eso ha abierto opciones que no tienen que ver con el hombre blanco, heterosexual y de clase media alta. Formar parte de esta industria es muy difícil, pero hay que luchar por encontrar espacios propios”.

Tanto Eva como su hermana no esperaban la repercusión que iba a tener la película. Para ellas significaba una manera de estar presentes en una industria cinematográfica que no se encuentra a la altura de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.

“Quería expresar a través de esta película las barreras a las que ha tenido que enfrentarse mi hermana, sobre todo a nivel comunicativo. Vivimos a espaldas de la diversidad, de la diferencia. Al final estamos en un mundo en el que todos están preocupado por encajar en un molde y nos estamos perdiendo un montón de cosas, de información que nos haría más sensibles al mundo en el que vivimos”, añade lla directora.