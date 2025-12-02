Cultura

“Tardes de soledad”, de Albert Serra, es la mejor película del año, según Cahiers du Cinéma

El cineasta catalán vuelve a sorprender al mundo con su documental sobre Andrés Roca Rey, que se impone en la prestigiosa lista francesa y reafirma el estatus de Albert Serra como referente del cine de autor

Tardes de soledad, el documental del cineasta español Albert Serra sobre el matador peruano Andrés Roca Rey, ha sido escogido como mejor película del año 2025 por la prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinéma.

La publicación, fundada en 1951 y responsable de impulsar la Nouvelle Vague (movimiento cinematográfico francés de finales de los años 50), eligió el documental del catalán Serra por delante de One Battle After Another (Una batalla tras otra), del estadounidense Paul Thomas Anderson; y Yes (), del israelí Nadav Lapid.

Entre los otros filmes del top 10, Cahiers du Cinéma destaca en el cuarto lugar a O agente secreto (El Agente Secreto), del brasileño Kleber Mendonça Filho; y O riso e a faca, del portugués Pedro Pinho.

Este nuevo reconocimiento para Tardes de soledad se suma al logrado en el Festival de San Sebastián, donde obtuvo la Concha de Oro de 2024.

Albert Serra (Banyoles, 1975) está considerado uno de los cineastas de culto españoles más prestigiosos gracias a una obra vanguardista en la que figuran títulos como Honor de Caballería (2006), El canto de los pájaros (2008), Historia de mi muerte (2013) y Pacifiction (2022), entre otros.

Fuente: EFE

