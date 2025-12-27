España Cultura

Denuncian a Eros Ramazzotti tras la reforma de su casa: los vecinos reclaman 200.000 euros por los daños

El cantante acometió una serie de obras el año pasado que provocaron un desequilibrio estructural en el edificio

El cantante italiano Eros Ramazzotti
El cantante italiano Eros Ramazzotti actúa durante su gira mundial Battito Infinito en el teatro Microsoft de Los Ángeles, California, EE.UU., el 30 de octubre de 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

El cantante Eros Ramazzotti brilla como nunca en los escenarios, pero bajo ellos se enfrenta a una demanda civil por parte de su vecino Paolo Rossi, quien lo acusa de haber causado daños estructurales severos en su vivienda a raíz de una reforma radical realizada en el apartamento adquirido por el cantante en la exclusiva zona de CityLife, Milán. La disputa, que pone en el centro de la polémica al reconocido artista italiano, ha escalado hasta exigir una indemnización superior a 200 mil euros, mientras ambas partes presentan versiones opuestas sobre el origen de los desperfectos.

La controversia comenzó en octubre de 2024, cuando Eros Ramazzotti trasladó su residencia a un inmueble situado justo encima del apartamento de Rossi. Según los abogados de Rossi, Fabio Lepri y Salvatore Pino, las remodelaciones previas en el edificio no habían generado inconvenientes. Sin embargo, tras la llegada de Ramazzotti y el inicio de los trabajos, la situación cambió radicalmente. El diario La Verità detalla que la reforma incluyó demoliciones de gran envergadura: se derribaron paredes interiores, se retiraron puertas e instalaciones, y se desmontaron suelos y capas de mortero mediante el uso intensivo de martillos neumáticos.

Cuando Rossi y su esposa regresaron a su domicilio, se encontraron con una vivienda gravemente afectada. Varias estancias quedaron inutilizables y tuvieron que ser aseguradas con andamios para evitar riesgos mayores. La familia Rossi, desde entonces, vive en condiciones precarias, con zonas de la casa restringidas por motivos de seguridad. Antes del incidente, el director de obra y la administradora del condominio realizaron una inspección en el apartamento de Rossi. Ambos reconocieron el buen estado previo del inmueble y aseguraron que cualquier daño futuro podría vincularse directamente a las labores en el piso superior. Este testimonio es uno de los pilares de la denuncia presentada por los Rossi.

Los daños y perjuicios en el edificio

La situación se agravó hasta requerir la intervención de los bomberos y la policía municipal. Los agentes constataron que las demoliciones ejecutadas habían provocado un desequilibrio estructural en el edificio. Un peritaje técnico independiente confirmó que el desprendimiento de yeso en paredes y techos estaba directamente relacionado con la falta de precauciones durante la reforma. El informe subraya la ausencia de medidas adecuadas para proteger la integridad de las viviendas colindantes, un factor que, según la parte demandante, agrava la responsabilidad de Ramazzotti y su equipo de obra.

En el ámbito legal, los Rossi han iniciado una demanda civil ante los tribunales de Milán. Reclaman una indemnización superior a 200 mil euros por los daños materiales y las molestias derivadas de su situación actual. El caso, según fuentes judiciales, ha generado expectación tanto en los medios locales como nacionales, dada la notoriedad del cantante involucrado. Por su parte, la defensa de Eros Ramazzotti rechaza de manera tajante las acusaciones. Argumenta que los problemas de la vivienda de Rossi son anteriores a la reforma y se deben a supuestos defectos estructurales previos, desligando así al cantante de cualquier responsabilidad directa. La parte demandada sostiene que los informes técnicos presentados no prueban una relación causal exclusiva entre los daños y las obras realizadas en el apartamento de Ramazzotti.

La próxima audiencia de conciliación está programada para enero de 2026. Ambas partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas pruebas y buscar un acuerdo extrajudicial antes de que el caso avance en los tribunales. El desenlace de este litigio de Ramazzotti podría sentar un precedente importante para futuros conflictos entre vecinos por remodelaciones en edificios residenciales de alta gama en las grandes ciudades italianas.

