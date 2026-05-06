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Receta de pastel ruso, el desconocido y elegante postre nacido en Huesca con más de 200 años de historia

Esta riquísima receta, de textura ligera y un delicioso sabor a almendra y crema, está vinculada a la figura de Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia tras casarse con Napoleón III

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Receta de pastel ruso (Asociación de Confiteros de Valladolid)
Receta de pastel ruso (Asociación de Confiteros de Valladolid)

El pastel ruso es una creación emblemática de la repostería de Huesca, un postre único y desconocido para muchos que, sin embargo, ha logrado consolidarse como uno de los dulces más representativos de Aragón. Su elaboración consiste en dos láminas de bizcocho de merengue seco y almendra molida, rellenas de una crema pastelera que le confiere una textura suave y una cremosidad inconfundible.

Pero, ¿por qué un pastel elaborado en Huesca se reconoce con este gentilicio? La historia de su nombre se remonta al siglo XIX y está vinculada a la figura de Eugenia de Montijo, la española que se convirtió en emperatriz de Francia tras casarse con Napoleón III. Fue durante la Exposición Universal de París de 1855 cuando sus cocineros españoles recibieron la encomienda de preparar un postre especial para un banquete en honor del zar Alejandro II de Rusia. El resultado fue el pastel que hoy lleva el nombre de este país.

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Su popularidad creció como la espuma, y se ha mantenido hasta hoy, puesto que su receta original sigue vigente en múltiples pastelerías oscenses. De entre todas estas versiones que se elaboran a lo largo del año, la de la Pastelería Ascaso se ha convertido en la más reconocida. Este negocio aragonés ha logrado incluso que su pastel ruso se distribuya fuera de las fronteras de la comunidad, llegando a tiendas gourmet de toda España.

Receta de pastel ruso

El pastel ruso se compone de dos planchas de bizcocho de almendra y merengue, rellenas de una crema pastelera espesa. El secreto está en la ligereza del bizcocho y en la untuosidad de la crema, que juntos crean un bocado suave y elegante.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 h 30 min
    • Preparación: 40 min
    • Cocción: 50 min

Ingredientes

Bizcocho

  • 375 g de claras de huevo
  • 375 g de azúcar
  • 375 g de harina de almendra
  • 100 g de harina floja

Crema pastelera

  • 800 g de leche
  • 200 g de nata líquida
  • 250 g de azúcar
  • 160 g de yemas de huevo
  • 80 g de maicena
  • Vainilla al gusto

Cómo hacer pastel ruso, paso a paso

Para el bizcocho ruso

  1. Montar ligeramente las claras a velocidad media hasta que empiecen a espumar.
  2. Añadir el azúcar en dos veces, batiendo hasta lograr un merengue firme.
  3. Tamizar la harina de almendra y la harina floja; incorporar con movimientos envolventes.
  4. Extender la masa sobre una bandeja de horno forrada y alisar con espátula. La altura no debe superar los 2 cm.
  5. Hornear a 190 ºC hasta que el bizcocho esté dorado (aprox. 12-15 min). No abrir el horno para evitar que baje el merengue.
  6. Dejar enfriar y cortar dos planchas iguales (más o menos de 20x15 cm).

Para la crema pastelera

  1. Mezclar el azúcar y la maicena en seco.
  2. Añadir las yemas y mezclar bien hasta formar una papilla.
  3. Calentar la leche y la nata con la vainilla hasta casi hervir.
  4. Verter parte del líquido caliente sobre la papilla de yemas, mezclando bien.
  5. Volver a juntar todo en el cazo y llevar a ebullición, removiendo hasta que espese. Evitar que hierva de más para que no se corte.
  6. Dejar templar la crema antes de usar.

Montaje

  1. Colocar una plancha de bizcocho como base, cubrir con la crema pastelera y alisar.
  2. Tapar con la segunda plancha de bizcocho.
  3. Refrigerar al menos 2 horas para que coja cuerpo.
  4. Desmoldar, espolvorear con azúcar glas y, opcionalmente, decorar con líneas de cacao en polvo antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

8 a 10 porciones (rebanadas estándar).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 480 kcal
  • Proteínas: 10 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 60 g
  • Azúcares: 44 g
  • Fibra: 2 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Mantener en nevera, cubierto, hasta 3 días. No se recomienda congelar por la textura de la crema.

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