La Academia de Ciencias de Estados Unidos vuelve a publicar el estudio de Barbacid sobre el cáncer de páncreas tras su retirada en abril

El investigador Mariano Barbacid, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha republicado el estudio liderado por el investigador Mariano Barbacid, en el que se describe cómo una triple terapia logró eliminar por completo tumores de páncreas en ratones. El artículo había sido retirado a finales de abril por un “conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de su envío”.

La nueva versión, publicada este lunes 1 de junio, incorpora la información financiera que no había sido declarada inicialmente y precisa que los tres investigadores implicados son cofundadores de la empresa Vega Oncotargets. En el caso de Carmen Guerra, se detalla que posee 395 acciones, equivalentes al 5,15% del total, mientras que Vasiliki Liaki cuenta con 110 acciones, lo que representa el 1,43%.

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Respecto a Barbacid, el texto indica que llegó a tener 750 acciones (un 9,77% del capital), aunque actualmente ya no mantiene participación en la compañía, tras su desvinculación de Vega Oncotargets después de hacerse pública la retirada del estudio.

Defensa del investigador

“La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha vuelto a publicar íntegramente el trabajo, manteniéndose la nueva versión idéntica a la anterior en su parte científica, lo que desmonta la campaña de patrañas e infundios contra el Dr. Barbacid”, ha señalado la abogada del investigador en una publicación en la red social X.

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El investigador Mariano Barbacid, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La representante legal ha insistido en que “los hechos vuelven a demostrar que nunca existió cuestionamiento alguno por parte de la Academia Nacional de Ciencias sobre el contenido científico de la investigación”. Además, ha trasladado el agradecimiento de Mariano Barbacid a “los millones de personas que participaron en la recaudación de fondos para luchar contra el cáncer de páncreas”.

Barbacid renunció a beneficios económicos

Previamente, el investigador había comunicado en la red social X su decisión de devolver todas sus acciones a la empresa para evitar “insinuaciones sin fundamento” que pudieran afectar al desarrollo de la investigación, y denunció una campaña de “insidias” que buscaba vincular su trabajo con un supuesto ánimo de enriquecimiento.

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Según adelantó El País, Barbacid también renunció a cualquier beneficio económico derivado de su investigación experimental contra el cáncer de páncreas y anunció su desvinculación “por completo” de la compañía, así como de la titularidad de dos solicitudes de patentes. El investigador rechazó cualquier intención de lucro y aseguró, a través de sus abogados, que renunciaría tanto a sus acciones como a los derechos sobre las patentes, “independientemente de su nulo valor”.

Mariano Barbacid y Lola Manterola, presidenta de CRIS Contra el Cáncer, en una imagen de archivo. (Cris Contra el Cáncer)

Un tratamiento en ratones

La investigación fue presentada el pasado 27 de enero en Madrid por la Fundación CRIS Contra el Cáncer, que calificó los resultados como de “gran relevancia internacional”. El equipo de Barbacid logró eliminar por completo tumores de páncreas en modelos animales mediante una combinación de tres fármacos.

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El tratamiento mostró eficacia sin efectos secundarios relevantes y una duración superior a 200 días, un resultado inédito hasta la fecha. El estudio se realizó en ratones modificados genéticamente, por lo que no es directamente extrapolable a humanos, aunque en ese momento los investigadores expresaron su intención de avanzar hacia posibles ensayos clínicos en personas.