Una letra equivocada en una figura del examen de Biología de la PAU obliga a la Universidad de Cantabria a corregir la prueba 20 minutos después de comenzar

Alumnos en un aula al comienzo de un examen, el primer día de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), en la Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares, a 3 de junio de 2024, en Alcalá de Henares, Madrid (España). (Jesús Hellín / Europa Press)

La Universidad de Cantabria ha tenido que interrumpir brevemente el desarrollo del examen de Biología de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este miércoles para subsanar un fallo en uno de sus ejercicios. Tal y como han informado a Europa Press fuentes de la institución, la corrección se distribuyó entre los alumnos a los 20 minutos de haber arrancado la prueba, antes de que el error pudiera condicionar las respuestas de los estudiantes.

El fallo ha sido en la pregunta b) del apartado 2 del examen de Biología, una de las que se celebraban durante el segundo de los tres días que conforman la PAU en esta comunidad. La incidencia afectaba a la identificación de una letra en una figura incluida en el enunciado, ya que “donde ponía T tenía que poner U”. Un detalle que, aunque parece pequeño, era determinante para que los alumnos pudieran resolver el problema de forma correcta. La pregunta en cuestión tenía un valor de 0,40 puntos sobre la nota final del ejercicio.

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Desde la Universidad de Cantabria han calificado el fallo como “un pequeño error”, subrayando que lo solucionaron rápidamente. La corrección se ha trasladado a todas las series del examen, es decir, a todos los grupos de alumnos que realizaban la prueba de forma simultánea en los distintos recintos habilitados. “Se corrigió a los 20 minutos de empezar el examen, al detectarse, y se trasladó a todas las series”, explicaron las fuentes.

Detectores de frecuencia para dispositivos electrónicos

Más allá de esta puntual incidencia, la edición de este año de la PAU en Cantabria ha llegado con una novedad que también han implantado otras comunidades como Madrid, que es el despliegue de detectores de frecuencia y campos magnéticos en las aulas. El objetivo es identificar el uso de dispositivos electrónicos no permitidos durante los exámenes, una medida que busca garantizar la integridad de las pruebas ante el avance de las herramientas tecnológicas.

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Tras meses intensos de estudio, resúmenes y esquemas, y la biblioteca como su segunda casa, miles de estudiantes de toda España ya están preparados para la tan esperada Selectividad, que arranca este martes en la mayoría de comunidades autónomas.

La jornada del martes fue la primera, y transcurrió sin incidencias graves, aunque sí se registraron algunas alertas relacionadas con estos sistemas de detección. Aunque, al final, todas resultaron ser “falsas alarmas” tras las comprobaciones pertinentes. Ningún alumno ha sido sancionado ni apartado del proceso selectivo.

El protocolo establecido para gestionar estas situaciones consiste en que, cuando un estudiante termina el examen en el que se ha producido una alerta, un vocal lo acompaña a una sala con menor interferencia de señales para realizar una revisión más precisa. Si el resultado de esa comprobación es positivo, se levanta un acta y se recoge toda la información posible, incluido un registro fotográfico. El procedimiento, según la Universidad de Cantabria, está diseñado para proteger tanto la validez de las pruebas como los derechos de los propios alumnos.

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Calendario de calificaciones y convocatoria extraordinaria

La PAU de este año en Cantabria ha registrado un incremento de participación. Un total de 3.343 alumnos se han inscrito para realizar las pruebas en los 16 recintos habilitados, lo que supone un aumento del 7,8% respecto a 2025. Una vez concluidos los tres días de exámenes, los estudiantes deberán esperar hasta el 12 de junio para conocer sus calificaciones provisionales. Quienes quieran solicitar una revisión de su nota tendrán habilitado un plazo entre el lunes 15 y el miércoles 17 de junio. Las notas definitivas se publicarán el 24 de junio.

Para quienes no superen la convocatoria ordinaria o deseen mejorar su nota, la convocatoria extraordinaria se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. Los resultados provisionales de esta segunda oportunidad se darán a conocer el 10 de julio, el plazo de revisión será entre el 13 y el 15 de ese mes, y las calificaciones definitivas estarán disponibles el 22 de julio.

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