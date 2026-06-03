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Avance de ‘La Promesa’ del jueves 4 de junio: una información del periódico pondrá patas arriba el palacio y el duque de Carril seguirá desaparecido

Ricardo seguirá desolado y Martina intentará acercarse a Adriano en la ficción diaria de TVE

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'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)
'La Promesa': Una noticia del periódico revoluciona el palacio. (RTVE)

La Promesa encara el capítulo del jueves 4 de junio con el palacio de los Luján atravesado por dos frentes abiertos: el duelo por la muerte de Santos y la desaparición de don Gonzalo, el duque de Carril, autor del tiroteo que ha desencadenado una de las semanas más duras de la serie. La emisión llega después de un miércoles marcado por el deterioro de Julieta y por una nueva carrera contrarreloj de Pía para que Curro conozca la verdad sobre Jana.

Alonso comunicará en el episodio del jueves que el duque de Carril sigue desaparecido y, ante ese escenario, propone a Vera que permanezca en La Promesa hasta que su padre aparezca. El marqués amplía la invitación a la duquesa, madre de Vera, aunque ella no termina de decidirse.

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La sacudida que arrastra ahora la casa se originó al comienzo de la semana, cuando el duque irrumpió armado en el palacio y disparó contra Santos y Julieta antes de huir. Manuel organizó entonces el traslado urgente de los heridos, mientras el doctor Peribáñez intentaba salvarles la vida: Julieta logró estabilizarse tras una operación complicada, pero Santos recibió un disparo que afectó a órganos vitales y dejó sin margen a los médicos.

'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)
'La Promesa': Julieta entra en estado crítico. (RTVE)

El capítulo emitido el miércoles ha dejado esa herida completamente abierta. La muerte de Santos ha hundido a Ricardo, sin fuerzas para afrontar siquiera los preparativos del velatorio, y ha obligado a Cristóbal a comunicar oficialmente el fallecimiento en una casa todavía conmocionada, con nuevas fricciones de Leocadia durante la organización de la despedida.

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Qué pasará el jueves en ‘La Promesa’

El jueves en La Promesa, la desaparición del duque desplaza parte de la tensión hacia Vera. Ciro y Lorenzo la culpan de todo lo ocurrido, pero Alonso les frena y deja claro que, a su juicio, el único responsable es don Gonzalo. La decisión del marqués busca además proteger a Vera mientras no se resuelva el paradero de su padre. La posibilidad de que la duquesa se sume a esa estancia provisional en el palacio queda, por ahora, en suspenso.

En paralelo, La Promesa sigue funcionando bajo el peso del luto. Cristóbal y Teresa se encargan de cuadrar los turnos para que el servicio pueda asistir al entierro de Santos, mientras Ricardo permanece completamente desolado por la muerte de su hijo. El dinero perdido por culpa del duque abre otro foco de choque. Ciro mantiene sus reproches contra el marqués y contra Manuel, a quienes responsabiliza de la inversión fallida, pero ambos rechazan esa acusación y sostienen que la decisión fue enteramente suya.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Una noticia sacude ‘La Promesa’

La jornada también deja movimientos en otras tramas del palacio. Martina intenta acercarse a Adriano, aunque él se mantiene firme y defiende que ambos deben aprender a vivir el uno sin el otro. Ese distanciamiento sentimental convive con otra pieza de mayor alcance potencial para la historia central. Teresa encuentra por fin la carta de Pía y decide guardársela, un gesto que afecta directamente a la lucha que la doncella mantenía desde el miércoles para que Curro supiera toda la verdad sobre la muerte de Jana.

El episodio del jueves se cierra con un nuevo elemento de agitación interna: una noticia publicada en el periódico revoluciona la casa. La reacción es inmediata y opuesta entre dos personajes: Leocadia sonríe y Lorenzo maldice en voz alta. Ese contraste deja planteada la incógnita con la que concluye el capítulo, en un momento en que La Promesa mantiene abiertos el paradero del duque de Carril, la reorganización del palacio tras el entierro de Santos y las consecuencias de la carta de Pía encontrada por Teresa.

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