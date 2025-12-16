Kate Hudson sorprende con su nuevo álbum: “Siempre fui música, pero nunca tuve el coraje de hacer algo con ello”

Kate Hudson inicia una nueva etapa profesional al priorizar la música y desafiar los estereotipos de Hollywood (Universal Pictures México)

Kate Hudson, reconocida por su trayectoria en Hollywood y por papeles emblemáticos en comedias románticas, vive una etapa de transformación personal y profesional. A sus 46 años, la actriz decidió priorizar la música en su vida, una faceta que, según explicó en una entrevista con The Guardian, le permitió descubrir una libertad creativa y una autenticidad que sentía postergadas.

Su papel en la película Song Sung Blue y el lanzamiento de su álbum “Glorious” marcan el inicio de esta etapa en la que Hudson se reinventa y desafía los estereotipos que la acompañaron durante décadas.

“Siempre fui música, pero nunca tuve el coraje de hacer algo con ello”, reveló Hudson. “No estoy satisfecha con lo que hice hasta ahora. Tengo mucha gratitud, pero no soy solo actriz”, agregó.

El álbum 'Glorious' y su papel en Song Sung Blue marcan el debut musical de Kate Hudson fuera del cine

La decisión de lanzarse por completo a la música surgió tras una experiencia reveladora: “Fue en el cumpleaños número 80 de Paul McCartney. Estaba sentada al costado del escenario viéndolo en Glastonbury y, al día siguiente, me desperté muy emocionada. Sentí que necesitaba arriesgarme más, que quería fallar más”, relató a The Guardian.

La música como legado familiar

El vínculo de Hudson con la música es profundo y atraviesa su historia familiar. Su padre biológico, Bill Hudson, formó parte de la banda Hudson Brothers en los años setenta, mientras que su madre, Goldie Hawn, lanzó un álbum de country en 1972. “La música fue el tejido conectivo de mi vida y mi trabajo”, reflexionó la actriz.

Además, todos los padres de sus hijos estuvieron ligados a la música: Chris Robinson, vocalista de The Black Crowes, es el padre de su hijo mayor, Ryder; Matt Bellamy, de Muse, es el padre de Bingham; y su actual prometido, Danny Fujikawa, exintegrante de la banda Chief, es el padre de Rani.

Una oportunidad para reinventarse

La actriz explora el dolor y la resiliencia a través de su interpretación musical en Song Sung Blue (YouTube/Focus Features)

La oportunidad de protagonizar Song Sung Blue llegó en un momento clave. Hudson interpreta a Claire Sardina, una mujer que, junto a su esposo Mike (interpretado por Hugh Jackman), forma un dúo tributo a Neil Diamond.

“En el estudio, encontraba mis propias armonías y hacía mis propios riffs vocales”, contó sobre el proceso creativo. El director Craig Brewer le otorgó libertad para construir el personaje: “Le preguntaba: ‘¿Pero esto es realmente Claire?’ Y él respondía: ‘Ahora lo es’”.

Hudson solo conoció a la “verdadera Sardina” cuando el rodaje había comenzado, lo que le permitió desarrollar una versión propia del personaje. “Fue bueno tenerla cerca para preguntarle si ciertas cosas realmente habían sucedido así”, explicó a The Guardian.

Hudson asume el papel de Claire Sardina en Song Sung Blue, un tributo a Neil Diamond junto a Hugh Jackman (YouTube/Focus Features)

La experiencia de cantar en la película resultó distinta a sus anteriores incursiones musicales en el cine. “Esta vez, expresaba el dolor, el anhelo y la resiliencia de Claire a través de la música”, afirmó.

La autenticidad de su interpretación llamó la atención de Jackman, quien la eligió para el papel tras verla en una entrevista televisiva hablando de su necesidad de cantar y escribir canciones. “Entiendo lo que es amar tanto algo que no puedes soportar perderlo”, compartió Hudson, haciendo eco de la pasión que sostiene a su personaje frente a las adversidades.

Más allá de los estereotipos de Hollywood

Hudson reflexionó sobre la presión de los estereotipos en Hollywood y la importancia de mantenerse fiel a sí misma: “Pensé en quienes se comprometen y quienes no. Pensé en ser mujer en la industria y en todas las concesiones que haces por los demás. Hice comedias y tuve éxito, pero siempre sentí que había que ceder”.

La actriz afirmó que su nueva etapa está guiada por la libertad, la autenticidad y la valentía para asumir riesgos y aprender del fracaso (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de estos desafíos, no reniega de las comedias románticas: “Son mis favoritas. Las amo y nunca dejaré de hacerlas. Solo creo que deberían ser mejores. Cuando intentas hacer una buena, luchas contra muchos algoritmos. Simplificaron demasiado el género. Las que me gustan fueron escritas y dirigidas por los mejores talentos. Esas son las que perduran, como mantas de consuelo”.

Raíces familiares y madurez personal

En su vida personal, Hudson se muestra cercana a su familia y consciente de la influencia de su entorno. Hija de Goldie Hawn y Bill Hudson, creció junto a su hermano Oliver bajo el cuidado de su madre y su padrastro, el actor Kurt Russell, a quien considera su verdadero padre.

“Todo lo que se dice sobre mí, bueno o malo, para Kurt es ‘ruido’. Su consejo siempre es: haz un gran trabajo”, señaló. La actriz habló también sobre su relación con su padre biológico, que fue distante, aunque reconoció que “se está calentando”.

Kate Hudson reflexionó sobre los estereotipos de Hollywood y la presión de mantenerse fiel a sí misma en la industria del cine (REUTERS/Mario Anzuoni)

La maternidad y las relaciones fueron parte fundamental de su evolución. “Pasé toda la vida intentando organizarme y ahora siento que tengo las herramientas”, compartió sobre el diagnóstico de TDAH que recibió, junto a su hermano, en un episodio de su pódcast Sibling Revelry.

Hudson, que conduce el programa con Oliver, entrevistó a figuras como Michelle Obama y miembros de su propia familia, explorando dinámicas personales y profesionales.

Una etapa guiada por la libertad y la autenticidad

De cara al futuro, Hudson se muestra abierta a nuevas experiencias y proyectos. “Quiero entrevistar a más directores en el pódcast”, adelantó. “Las lecturas psíquicas son divertidas, pero las tomo con cautela”, comentó con humor, marcando distancia respecto a las creencias más esotéricas de su entorno.

Al cerrar la entrevista con The Guardian, Hudson dejó claro que su mayor deseo es seguir explorando, sin miedo al error ni a la crítica. Su determinación para asumir riesgos y abrazar la posibilidad del fracaso define el espíritu de esta nueva etapa, en la que la música y la autenticidad ocupan el centro de su vida.