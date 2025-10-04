España Cultura

Kirsten Dunst está abierta a hacer otra película de 'Spider-Man' con esta trama: "No sé si a los fans les gustaría pero sería genial"

La actriz, que no es precisamente dada a los remakes y no apareció en 'Spider-Man: No Way Home', ha mostrado ahora su entusiasmo a volver al personaje

David Pardillos

Por David Pardillos

Kirsten Dunst en una de
Kirsten Dunst en una de las escenas más míticas de 'Spider-Man'

Kirsten Dunst está lista para regresar como Mary Jane Watson si se concreta una nueva película de la saga original. “Eso estaría genial, ¿no? Me parece interesante. Yo y Tobey haciendo eso de nuevo... con hijos”, dijo la actriz, según una entrevista reciente. Con esas palabras, Dunst abrió la puerta a una posible Spider-Man 4 protagonizada por ella y Tobey Maguire, que exploraría una etapa nunca antes vista en la vida de los personajes: la paternidad.

Las declaraciones, tomadas con atención por medios y fanáticos, llegan en un momento peculiar para la franquicia del superhéroe de Marvel, según “The Supes Show”. Mientras Sony Pictures y Marvel Studios se concentran en el rodaje de Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland, la nostalgia por las entregas dirigidas por Sam Raimi y encabezadas por Maguire sigue presente. El universo original no solo cimentó la figura de Peter Parker en el cine, sino que también dejó preguntas sin responder tras la cancelación en 2011 de una cuarta entrega que ya había empezado su desarrollo.

La película Spider-Man 4 de Raimi fue descartada por diferencias creativas dentro del estudio. Como resultado, Sony optó por reiniciar el personaje junto al director Mark Webb y el actor Andrew Garfield en “The Amazing Spider-Man” de 2012. La trilogía previa quedó cerrada sin posibilidades aparentes de continuación, al menos hasta el estreno de “Spider-Man: No Way Home” en 2021. En esa producción, producida por Marvel Studios con Sony, Maguire regresó brevemente como su versión del héroe. Al concluir el filme, el guion dejó entrever que el Peter Parker de Maguire y la MJ de Dunst siguen juntos en su realidad alternativa.

“Me parece una película interesante, ¿me entiendes?”, reiteró Dunst, quien además sugirió el giro: ver cómo la pareja afronta la crianza de sus hijos mientras Peter continúa siendo Spider-Man. Para los seguidores, la idea de un Peter Parker adulto lidiando con la familia suma una dimensión inédita que las aventuras juveniles de otras versiones no han abordado. “Después de todo lo que sucedió, explorar a la pareja como padres sería un capítulo intrigante”, subrayó la actriz en su aparición, una opinión que varios periódicos y sitios especializados replicaron tras la emisión del programa.

La posibilidad de retomar ese universo ha sido motivo de discusión durante años. Sam Raimi y Tobey Maguire han manifestado en distintas ocasiones que estarían dispuestos a tomar de nuevo sus respectivos puestos, aunque siempre han condicionado la idea a la existencia de una historia válida y una producción viable. Hasta ahora, la pieza clave faltante había sido Dunst. Su disposición refuerza los rumores sobre una hipotética reunión, en la que la trama podría avanzar años después del último filme.

Imagen de 'Spider-Man 3'
Imagen de 'Spider-Man 3'

“Ojalá se concrete”

El éxito de No Way Home y la actual diversidad del Multiverso Marvel han renovado el apetito de estudios y espectadores por explorar líneas argumentales alternativas. Dunst puntualiza que desconoce si la propuesta tendría apoyo suficiente de los fans, pero dejó en claro su entusiasmo por darle otra oportunidad a su personaje —una MJ que, en opinión extendida, nunca obtuvo el desarrollo narrativo óptimo en la trilogía original—. Su regreso podría ofrecer el espacio necesario para profundizar en la figura de Mary Jane y mostrar nuevas variantes del conflicto personal y familiar de Peter.

Aún así, cualquier proyecto de Spider-Man 4 con el equipo original tendría que esperar. Sony y Marvel Studios mantienen el rumbo en historias centradas en Tom Holland, con la mencionada “Brand New Day” ya en producción. El futuro inmediato de la franquicia se mueve en esa dirección, pero la posibilidad de una secuela tardía para el universo de Maguire, Dunst y Raimi no está descartada. “Ojalá se concrete”, remató la actriz con una sonrisa durante la entrevista. El destino de Spider-Man 4 dependerá de si las circunstancias creativas de la industria y el interés del reparto confluyen, pero la disposición de Kirsten Dunst es el primer paso para que el regreso de las historias iniciadas por Raimi y Maguire pase del terreno de la especulación al del desarrollo cinematográfico.

