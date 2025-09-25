España Cultura

La búsqueda del nuevo James Bond empieza: nada de actores famosos y otros grandes requisitos

El director Denis Villeneuve, que se encargará de esta nueva etapa de la saga, comenzará el proceso de casting tras rodar ‘Dune 3′

Por David Pardillos

La nueva cinta de '007'
La nueva cinta de '007' ya cuenta con director y productor. (Créditos: Shutterstock)

Comienza la búsqueda del nuevo James Bond: Denis Villeneuve pretende reinventar al icónico agente 007 escogiendo a un actor desconocido, británico y de unos treinta años para protagonizar la próxima película de la saga, según ha revelado Deadline. Esta decisión, que aparta a grandes estrellas del panorama actual, se inspira en una vuelta a los orígenes literarios del personaje creado por Ian Fleming y plantea un reinicio radical en la franquicia.

El anuncio del fichaje de Denis Villeneuve como director de la próxima película de James Bond sacudió tanto a la industria como a los seguidores de la saga. De acuerdo con Deadline, el realizador canadiense, conocido por éxitos recientes como Dune, ya ha iniciado el proceso de selección, priorizando la búsqueda de un intérprete joven y completamente nuevo para el gran público. La condición de ser de nacionalidad británica y tener unos treinta años elimina de la ecuación a nombres ampliamente rumoreados e incluso repetidos en apuestas previas, como Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi, descartados por su pasaporte. La edad, por otro lado, deja fuera experimentadas figuras como Tom Hardy (47 años), Idris Elba (53) y Henry Cavill (42).

Con esta estrategia, Villeneuve y el guionista Steven Knight (recordado por Peaky Blinders) buscan que la próxima entrega regrese al perfil original del espía: un hombre violento, letal y sin escrúpulos, como en los primeros relatos de Fleming. Una fuente anónima aportó una directriz cristalina sobre la elección del nuevo Bond: “Sea quien sea, tiene que tener pinta de poder matarte con sus propias manos en un momento. Eso tiene que quedar claro desde la primera vez que lo veas”, afirma Deadline.

Llenando el vacío de Craig

Este nuevo planteamiento solo es el comienzo de una reinvención más profunda. La película, que llevará por título provisional Bond 26, está planteada como un reinicio total de la franquicia tras el desenlace protagonizado por Daniel Craig en Sin tiempo para morir. Entre las posibilidades que barajan los guionistas y responsables de casting se encuentra mostrar a un James Bond más joven incluso de lo habitual, durante sus años de formación en los Royal Marines, antes de su ingreso en el servicio secreto MI6.

Un aspecto innovador es la apertura total respecto a la raza del actor elegido: según las fuentes consultadas, ni Villeneuve ni Knight exigen que el próximo agente 007 sea necesariamente blanco. La titularidad del smoking podría recaer en un actor afrobritánico, asiático o de cualquier otra etnia, rompiendo con la tradición que ha marcado la franquicia durante más de seis décadas. Este detalle, que para algunos puristas podría resultar polémico, llega en medio de un debate abierto sobre representación y equidad en el cine británico y hollywoodense.

El proceso de selección apenas comienza, y la producción no arrancará hasta, al menos, el año próximo, cuando Villeneuve concluya la tercera parte de la saga Dune, según Deadline. Hasta entonces, la incógnita sobre quién será el próximo rostro del espía británico más famoso del cine se mantiene, alimentando la expectación y especulaciones tanto dentro como fuera de la industria.

