Los 10 bestsellers más vendidos del año para regalar en Navidad: de Ken Follett a Dan Brown pasando por Arturo Pérez-Reverte y Juan del Val

Algunos de los grandes súperventas de la temporada para regalar en Navidad

El mercado editorial ha experimentado una intensa actividad en los últimos meses, marcada por el lanzamiento de numerosas novedades que han acaparado la atención tanto de lectores habituales como de quienes buscan el regalo perfecto para estas fiestas. Entre los títulos más destacados, figuran obras de autores consagrados y nuevas voces que han logrado situarse en los primeros puestos de las listas de ventas.

La temporada ha estado dominada por la diversidad de géneros y estilos, desde el thriller psicológico hasta la novela histórica, pasando por relatos de aventuras, sagas familiares y propuestas que abordan cuestiones sociales de actualidad.

El fenómeno de los ‘best sellers’ ha vuelto a demostrar su capacidad para movilizar al gran público, especialmente en fechas señaladas como el Día del Libro y la campaña navideña, momentos en los que se concentra buena parte de la facturación anual del sector.

‘En el amor y en la guerra’, de Ildefonso Falcones

Entre los nombres que han encabezado las listas de ‘súperventas’, destaca la presencia de figuras como Ildefonso Falcones, que ha cerrado la trilogía iniciada con La catedral del mar con la publicación de En el amor y en la guerra.

Esta última entrega, ambientada en el Nápoles del siglo XV, sitúa al nieto de Arnau Estanyol en el centro de intrigas cortesanas y conflictos bélicos, manteniendo el rigor histórico y la épica que caracterizan la obra del autor. Una novela que recorre un espacio de tiempo que nos lleva del oscuro periodo medieval al luminoso Renacimiento.

‘Misión en París’, de Arturo Pérez-Reverte

Coincidiendo con el 30 aniversario del inicio de la saga Las aventuras del capitán Alatriste, el escritor recupera a su mítico personaje catorce años después de la aparición del último volumen, que había sido El puente de los Asesinos.

La trama de Misión en París se desarrolla en la capital francesa, donde Íñigo Balboa, integrante de los Correos Reales al servicio del rey católico, ha aguardado la llegada de Diego Alatriste, Francisco de Quevedo y Sebastián Copons. Este reencuentro entre los personajes principales se produce tras casi un año desde que concluyeron su anterior misión en Venecia, lo que marca el inicio de una nueva etapa en sus peripecias.

El trasfondo histórico en el que se sitúa la novela está marcado por una gran tensión política y militar. Los hugonotes de La Rochela, que cuentan con el respaldo de Inglaterra, han estado sometidos a un asedio por parte de las tropas francesas dirigidas por el cardenal Richelieu. Este contexto de conflicto internacional y rivalidades religiosas sirve de escenario para las acciones de los protagonistas. A instancias de Francisco de Quevedo, el grupo se ha verá envuelto en una operación secreta impulsada por el conde-duque de Olivares. El resultado de esta misión podría tener consecuencias determinantes en el desarrollo de los acontecimientos históricos de la época. Como en las entregas anteriores de la saga, la novela incluye ilustraciones de Joan Mundet.

‘El círculo de los días’, de Ken Follett

En esta nueva obra, el autor se adentra en el misterio de Stonehenge, abordando la construcción de este emblemático monumento neolítico como eje central de la narración. A diferencia de su conocida saga Los pilares de la Tierra, esta novela se presenta como una historia independiente, aunque mantiene el enfoque en la construcción monumental y su impacto en la evolución de la sociedad. Follett ha situado la acción hace 4.500 años, en el sur de Inglaterra, en pleno periodo neolítico, un contexto que le permite explorar los orígenes de uno de los legados arquitectónicos más enigmáticos de la humanidad.

El círculo de los días profundiza en una época caracterizada por la lucha por la supervivencia, la búsqueda de poder y los conflictos bélicos. Follett recurre a personajes anónimos para mostrar cómo sus decisiones y acciones han contribuido a la creación de un legado que sigue fascinando en la actualidad. En palabras del propio autor, recogidas por la editorial, “esta historia resulta tan actual como las noticias de hoy. Tiene guerra, venganza, limpieza étnica, sexo y misoginia. El mundo ha cambiado, pero los humanos son prácticamente iguales”.

‘El último secreto’, de Dan Brown

Dan Brown ha regresado al panorama literario con una nueva entrega de la saga protagonizada por Robert Langdon, el personaje que le otorgó el reconocimiento internacional desde la publicación de Ángeles y Demonios. Tras el éxito continuado con El código Da Vinci y la última aparición de Langdon en Origen en 2017, el autor estadounidense ha decidido retomar la serie que le ha convertido en un referente del thriller de misterio.

En esta nueva novela, el profesor Langdon se enfrenta a una trama que combina enigmas y retos intelectuales, elementos característicos de la obra de Brown. La acción se sitúa en Praga, ciudad a la que el experto en simbología viaja para asistir a un evento que, lejos de desarrollarse de manera previsible, se transforma en el detonante de una sucesión de acontecimientos dominados por la intriga y la acción.

‘El niño que perdió la guerra’, de Julia Navarro

A pesar de que se publicó en septiembre del año pasado, El niño que perdió la guerra, continúa entre los libros más vendidos, siguiendo la tónica general de que cada nuevo lanzamiento de la autora de Dime quién soy y Dispara, yo ya estoy muerto.

En esta ocasión nos situamos en el invierno madrileño de 1938 y conoceremos a Clotilde, una artista que dibuja para las revistas republicanas, mientras que su marido es militante comunista. Cuando la Guerra Civil esté a punto de terminar, su cónyuge enviará a su hijo Pablo, de solo cinco años, a Rusia, generando en su madre una inmensa pena. En Moscú, el pequeño será acogido por una nueva familia que se encargará de él. Una historia sobre la infancia perdida en medio de los conflictos bélicos.

‘La asistenta’ Freida McFadden

Uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos tiempos y que ha generado toda una serie de novelas e incluso está a punto de estrenarse la adaptación cinematográfica protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Desde su publicación, la autora, que escribe bajo pseudónimo, no ha parado de sacar nueva obra, entre ellos El novio y La profesora, pero sin duda, su primer gran éxito no para de venderse después de su publicación hace unos años.

La autora se caracteriza por sus historias retorcidas llenas de giros argumentales que dejan a los lectores sin palabras. Lecturas fáciles y adictivas enmarcadas dentro del género del thriller.

‘La muy catastrófica visita al zoo’, de Joël Dicker

El aclamado escritor suizo de novelas como La verdad sobre el caso Harry Quebert, regresa en esta ocasión con una novela familiar para lectores de todas las edades, de 7 a 120 años.

La trama se sitúa en la víspera de Navidad, cuando la clase de Joséphine ha realizado una excursión al zoo que ha terminado en desastre. El desconcierto es general: ni los propios alumnos ni los adultos logran precisar qué ha sucedido realmente durante la visita. Ante la falta de respuestas, los padres de la protagonista deciden iniciar su propia investigación para esclarecer los hechos que han desencadenado la catástrofe.

La novela, que mantiene la tensión narrativa hasta el final, está concebida para ser leída y compartida entre generaciones. Dicker ha incorporado numerosos guiños a cuestiones fundamentales de la sociedad actual, abordando con humor temas como la democracia, la inclusión en el ámbito educativo, el papel de los maestros, las relaciones entre padres e hijos y la importancia de la empatía y el espíritu crítico. Una deliciosa propuesta.

‘La saga los longevos’, de Eva García Sáez de Urturi

Uno de los libros que conforman 'La saga de los longevos': 'Los hijos de Adán', de Eva García Sáenz de Urturi (Planeta)

El regreso de La saga de los longevos ha marcado un nuevo capítulo en la trayectoria de la autora, quien ha consolidado su posición en el panorama literario español tras el éxito alcanzado con El silencio de la ciudad blanca, obra que dio inicio a una trilogía de gran repercusión.

La saga de los longevos, compuesta por los títulos La vieja familia, Los hijos de Adán y El camino del padre, ha sido recuperada recientemente, permitiendo a los lectores adentrarse de nuevo en el universo que sentó las bases de su éxito. En esta serie, la autora explora la historia de una familia cuyos integrantes poseen la extraordinaria capacidad de no envejecer, lo que les ha permitido presenciar en primera persona la mayoría de los grandes acontecimientos históricos.

A lo largo de las novelas, la trama se desarrolla entrelazando episodios del pasado con un presente en el que una arqueóloga, experta en Prehistoria, se convierte en pieza clave dentro de las intrigas familiares. La narrativa de la saga se caracteriza por la combinación de elementos históricos y contemporáneos, permitiendo al lector recorrer diferentes épocas a través de los ojos de personajes que han acumulado siglos de vivencias.

‘La chica del lago’, de Mikel Santiago

Es uno de los autores más vendidos del noir vasco y ha tenido grandes éxitos como la Trilogía de Illumbe y El hijo olvidado, así como La última noche en Tremore Beach, que fue adaptada a una serie de Netflix.

Este nuevo trabajo se centra en una escritora de thrillers que tendrá que regresar a su pueblo de origen en el País Vasco para investigar la desaparición de la chica que, tiempo atrás desapareció una Noche de San Juan y en la que se inspiró para escribir su novela más exitosa, La chica del lago.

‘Vera, una historia de amor’, de Juan del Val

Juan del Val gana el Premio Planeta 2025

La novela que ha obtenido el Premio Planeta en 2025, firmada por Juan del Val, ha generado una controversia sin precedentes en el panorama literario español. Tanto ABC como El País han coincidido en sus valoraciones negativas, situando la obra en el centro del debate cultural y evidenciando la capacidad del libro para suscitar opiniones encontradas en ambos extremos del espectro ideológico. Las críticas de estos dos medios de referencia han contribuido a que el título se convierta en el más discutido del año en España. La editorial responsable de la publicación ha optado por presentar la novela con una frase que busca captar la atención de los lectores: “Cuando el deseo también es el peligro”. A pesar de la polémica (o precisamente por eso) la novela se ha convertido en un éxito de ventas.