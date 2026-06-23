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Este es el tiempo máximo que los niños deberían dedicar a hacer los deberes en casa, según profesores

La duración de estas sesiones de estudio diarias debe ser progresiva y estar estrictamente adaptada a la edad y al nivel del alumno

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Los límites d tiempo que hay que dedicar a los deberes. EFE/ Xoán Rey/Archivo
Los límites d tiempo que hay que dedicar a los deberes. EFE/ Xoán Rey/Archivo

Al final del año escolar, la gestión de las tareas se convierte en un auténtico desafío para la conciliación familiar. Entre los niños que sueñan con exprimir las últimas horas de luz jugando al aire libre y los padres que intentan encajar el repaso de las lecciones, las duchas y la cena antes de las nueve de la noche, las tardes pueden transformarse rápidamente en un sprint agotador. En este contexto de impaciencia y cansancio acumulado, resulta habitual que surjan tensiones domésticas sobre dónde fijar el límite exacto entre ayudar, supervisar o simplemente dar por terminada la jornada de estudio.

Frente a la creencia de que pasar horas delante de los libros garantiza un mejor rendimiento, los docentes recuerdan de forma unánime que un estudiante cansado o estresado no asimila mejor los conceptos por el mero hecho de prolongar su tiempo frente a los ejercicios. Los especialistas insisten en que la verdadera clave del éxito académico no reside en los atracones de última hora, sino en la regularidad diaria. Stanislas Brunet-Lecomte, cofundador de la plataforma de tutoría Parkours, advierte sobre la ineficacia de concentrar todo el esfuerzo académico durante el fin de semana, señalando que la memoria humana y la curva del olvido requieren pequeñas dosis repetidas para asimilar el conocimiento de manera sólida.

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La duración de estas sesiones de estudio diarias debe ser progresiva y estar estrictamente adaptada a la edad y el nivel madurativo del alumno para evitar el bloqueo mental. Para guiar a las familias en esta rutina, docentes y creadores de contenido educativo han establecido unos baremos de tiempo máximos recomendados para cada etapa. Estos límites temporales buscan optimizar el funcionamiento del cerebro de los menores, el cual rinde de manera mucho más eficiente a través de periodos cortos y enfocados, siempre y cuando se combine con un ambiente organizativo adecuado y una necesaria pausa de descompresión al salir de las aulas.

El límite de minutos recomendado por cada curso

Para clarificar el tiempo ideal que se debe dedicar a las tareas en casa, Lucas Schildknecht, antiguo profesor y creador del canal educativo de YouTube Maître Lucas, pauta unos límites muy específicos según el nivel escolar. Para los alumnos de primer curso de primaria (CP), Schildknecht recomienda un máximo de quince minutos al día, centrados principalmente en la lectura y la poesía. Esta franja debe aumentar paulatinamente de 20 a 30 minutos en el segundo y tercer curso de primaria ,donde ya se incorporan elementos como las tablas de multiplicar, hasta alcanzar un tope de 45 minutos en los últimos años de la etapa de primaria.

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El salto a la educación secundaria implica una intensificación lógica del trabajo autónomo, pero manteniendo siempre una progresión lógica. Según detalla el mismo docente, en el colegio el tiempo de estudio aumenta poco a poco hasta llegar a una o dos horas diarias durante los periodos de mayor exigencia de preparación de pruebas oficiales. Finalmente, una vez alcanzada la etapa del instituto y el bachillerato, la exigencia puede crecer en función del calendario de exámenes, llegando a alcanzar un máximo de hasta tres horas al día a medida que se aproximan las pruebas de acceso a la universidad.

Organización antes de abrir los libros

Más allá del reloj, el éxito de los deberes depende directamente de la organización ambiental y de la salud mental del estudiante. Los especialistas en educación aconsejan retirar de forma estricta cualquier tipo de distracción del espacio de trabajo, evitando pantallas encendidas de fondo, notificaciones parpadeantes en los dispositivos móviles o cuadernos colocados en zonas comunes ruidosas de la casa. No es necesario transformar el hogar en una biblioteca universitaria, sino garantizar un rincón tranquilo, una rutina clara y predecible y, sobre todo, un verdadero corte psicológico entre la jornada lectiva y el momento de estudiar.

Un niño haciendo los deberes del colegio (AdobeStock)
La mejor forma de crear un espacio para la concentración. (AdobeStock)

Para lograr este ambiente propicio, cada vez son más los padres que establecen una “esclusa de descompresión” obligatoria antes de iniciar los deberes. Consiste en otorgar al menor un espacio de tiempo dedicado exclusivamente a merendar, charlar sobre el día, realizar algo de deporte o simplemente disfrutar de quince minutos de inactividad total. Después de afrontar seis o siete horas de clases presenciales, los profesores coinciden en que este descanso no solo es humano y lógico, sino completamente necesario para que el cerebro se resetee y esté listo para volver a concentrarse eficazmente.

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