Sorpresa en el reparto de la nueva película de ‘Las Crónicas de Narnia’ con Greta Gerwig: se une esta actriz de la aclamada serie de ‘Star Wars’

Greta Gerwig dirigirá la nueva adaptación de 'Las crónicas de Narnia'

El rodaje de la ambiciosa adaptación de Narnia: El sobrino del mago ha sumado a la actriz irlandesa Denise Gough a su elenco principal, según confirmó la propia intérprete en el podcast We’re Not Kidding with Mehdi & Friends. La producción, dirigida por Greta Gerwig para Netflix, comenzó a grabarse en Londres el mes pasado entre críticas localizaciones históricas y un notable giro en la ambientación temporal de la saga.

“Estoy haciendo una película con Greta Gerwig llamada Narnia. Así que eso, interpreto a alguien malo en esa, pero está bien, es para niños”, confesó la actriz, quien es principalmente conocida por dar vida a Dedra Meero en la popular serie Andor del universo Star Wars. Gough se une a un reparto que ya tiene la confirmación de Emma Mackey en el icónico rol de Jadis, la Bruja Blanca, y rumores que sitúan al británico Daniel Craig como Uncle Andrew, han dirigido las apuestas hacia otros personajes con aristas menos conocidas, como la tía Letty. La revelación se suma formalmente a lo ya avanzado por la propia plataforma de streaming, en el marco de una producción que busca revitalizar el universo creado por C.S. Lewis.

La lista de nombres vinculados al proyecto se amplía con la elección de Beatrice Campbell como Polly Plummer, repitiendo junto a Gough el dúo madre-hija de su anterior éxito en The Stolen Girl , hecho que ha generado comentarios positivos por parte de los fanáticos de ambas intérpretes. The Stolen Girl, actualmente disponible en Disney+, planteó un entorno sombrío muy alejado de la incursión fantástica propuestas en el mundo de Narnia. Al grupo actoral se suma la nominada al Óscar Carey Mulligan, llamada a representar a la madre de Digory, y persiste el rumor no confirmado de que Meryl Streep pondrá voz a Aslan, el león emblemático de la franquicia. Como curiosidad, la banda sonora quedará en manos de Mark Ronson, yerno de Streep, lo que añade otro vínculo familiar a la producción.

Las licencias ahora son de Netflix (Foto: Disney)

Una nueva aventura

El rodaje comenzó hace cuatro semanas en varias localizaciones emblemáticas del centro de Londres, incluyendo Bank Station y The Royal Exchange, lugares transformados para reflejar la década de 1950, diferente al escenario original de finales del siglo XIX propuesto por Lewis. Esta modificación creativa, observada ya en las primeras imágenes filtradas en redes sociales, abre la puerta a posibles saltos temporales en futuras adaptaciones de la saga: si El león, la bruja y el armario sigue este camino, su célebre ambientación durante la Segunda Guerra Mundial podría cambiar drásticamente, ubicándose incluso en la entrada del siglo XXI.

De acuerdo con las filtraciones, se avistó a dos jóvenes actores caracterizados como Digory y Polly en trajes de época, aunque desde Netflix evitan por ahora revelar toda la composición del reparto. Mientras el grueso de la producción se traslada a los estudios Shepperton y se prepara para grabar en distintos parajes rurales de Inglaterra hasta principios de 2026, las expectativas aumentan entre los seguidores que han esperado desde el anuncio original del acuerdo entre la plataforma y los herederos de Lewis en 2018. Según la propia Denise Gough y diversas publicaciones del entorno de la producción, el estreno mundial está previsto para finales de 2026, tanto en salas IMAX como en el catálogo internacional de Netflix.

Con la maquinaria de promoción en marcha y las primeras imágenes del set circulando en internet, el equipo dirigido por Greta Gerwig prepara un anunciado evento donde se espera desvelar el elenco completo y nuevos detalles de la película, señala la plataforma en su canal oficial. A la espera de ese anuncio inminente, la expectación no deja de crecer entre una comunidad de lectores y cinéfilos que ansía regresar a las tierras mágicas de Narnia bajo una mirada renovadora y de gran escala.