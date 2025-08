Liam Neeson revela su momento más incómodo durante el rodaje de ‘Star Wars’: “George Lucas nos pidió que dejásemos de hacerlo”

Liam Neeson en 'Star Wars'

El actor Liam Neeson está ahora mismo en boca de todos. Se encuentra en plena promoción de su nueva película, Agárralo como puedas (The naked gun). No solo eso, sino que los rumores de una relación con su compañera de reparto se han disparado y han hecho que también Pamela Anderson esté en la mira de todos. Sea como fuere, el intérprete irlandés está viviendo ahora mismo sus días más felices, y ello ha hecho que se ponga a recordar también aquellos que no lo fueron tanto pero le resultan irrepetibles para lo bueno y para lo malo. Los días en los que empuñó un sable láser y se convirtió en maestro Jedi.

Aunque muchos no lo recuerden, porque sucedió ya hace más de 25 años, Liam Neeson fue un día uno de los maestros Jedi más importantes en toda la saga de La guerra de las galaxias. Cuando la franquicia se reinició en 1999 con una nueva trilogía dirigida íntegramente por George Lucas -de la original solo se había encargado de la primera entrega, mientras que Irvin Keshner y Richard Marquand lo habían hecho de El imperio contraataca y El retorno del Jedi, respectivamente-, Neeson fue elegido como cara visible. Junto a él estaba un joven escocés llamado Ewan McGregor y otra promesa del cine como Natalie Portman. Más tarde se uniría Hayden Christensen y el resto sería historia, pero ya sin Liam Neeson.

Sea como fuere, el irlandés ha recordado uno de sus momentos más incómodos durante aquella primera entrega que protagonizó en la piel del maestro Qui-Gon Jinn, La amenaza fantasma. Tal y como revela, su primera toma de contacto con los sables láser fue de lo más especial, aunque no resultó de la manera que había imaginado, especialmente cuando George Lucas les dio un toque de atención.

"La primera vez que tuve que sacar el sable láser, solo había un mango... y quizá un pequeño tubo de aluminio con cinta verde. El mío era verde porque soy un Jedi irlandés y el de Ewan era rojo o algo así. Así que la primera vez que tuvimos que tirar de ellos para iniciar una pequeña pelea, los dos automáticamente nos pusimos a hacer voces“, confesaba entre risas el actor, imitando los característicos sonidos del sable láser. “George Lucas nos dijo ‘Eh, cortemos eso. Chicos, podemos añadirlo más tarde’. Por supuesto, lo sabíamos”, concluía Neeson con una sonrisa.

Liam Neeson en 'The Naked Gun'

Una muerte desagradable

Neeson no es el único que ha admitido con los años haber hecho aquellos famosos ruidos al empuñar un sable láser, ya que Ewan McGregor lo desveló antes: “Era bastante difícil no hacerlos”, reconocía el que dio vida al también Jedi Obi-Wan Kenobi. Eso sí, McGregor aguantó en la saga bastante más tiempo, mientras que el irlandés se tuvo que despedir ya en esa primera entrega, con una muerte de su personaje que, tantos años después, no le hace ninguna gracia.

“Pensé que mi muerte era un poco cursi. Se supone que soy un maestro Jedi. Mi personaje cayó en la trampa: ‘Oh, voy a por tu cara. No, no, voy a por tu estómago. ¡Oh, me has pillado!. Es como, por favor, eso no es propio de un maestro Jedi", lamentaba el actor, que en la pantalla cayó abatido frente al Lord Sith Darth Maul, interpretado por el actor Ray Park. “Pero aun así, fue genial”, aclaraba Neeson, que a pesar de todo guarda un buen cariño de la saga.