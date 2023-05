Quién es Mercedes Ron, el nuevo fenómeno de la literatura juvenil: del Wattpad al éxito editorial

Nicole Wallace y Gabriel Guevara en 'Culpa mía', adaptación de la novela de Mercedes Ron para Prime Video

Desde hace una década la plataforma de lectura y escritura online Wattpad se ha convertido en uno de los espacios imprescindibles en los que escarbar para descubrir nuevos fenómenos literarios, sobre todo en el campo del género romántico y juvenil. La mayor parte de los usuarios son nativos digitales, pertenecen a la Generación Z y manejan a la perfección las redes sociales, por lo que las editoriales se han acostumbrado a bucear dentro de este sistema para rastrear tendencias que conecten con este nuevo público que sabe muy bien lo que quiere.

Te puede interesar:

Dado que los modelos de producción literaria se encuentran en constante mutación dentro de la era digital, no es de extrañar que algunos de los grandes superventas de los últimos tiempos comenzaran sus carreras con la auto publicación de sus libros o la participación en chats especializados, como fue el caso de E.L. James con su saga Cincuenta sombras de Grey, de la que iba colgando capítulos en un foro de ‘fanfiction’, el denominativo que se utiliza para denominar a la ficción que se desarrolla a partir de un material ya existente, creada por fans y consumida por fans y que comienza considerándose de nicho hasta que, en algún momento, explota por su repercusión mayoritaria.

Del entorno digital al éxito editorial

Así, cada vez son más comunes los ejemplos de autores que comenzaron en Wattpad, se labraron un reconocimiento y fueron fichados por una editorial convencional que se encargó de darles un empujón para que consiguieran la fama definitiva y el éxito masivo. Es el caso de Anna Todd y su saja After, convertido en un bestseller a escala internacional, traducido a todos los idiomas posibles y que contó con su correspondiente adaptación cinematográfica en varios capítulos. Ahora le toca el turno a Mercedes Ron, nacida en Argentina, pero criada entre España y Reino Unido y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, donde actualmente reside.

Con 20 años comenzó a escribir sus historias en Wattpad y poco después se inscribió en un concurso de la plataforma, convirtiéndose en una de las finalistas con la que sería su primera novela, Culpa mía, en 2016, que fue comprada por el sello Montena de Penguin Random House. En los siguientes años, continuaría desarrollando esta historia ampliándola y transformándola en una trilogía, Culpa tuya y Culpa nuestra.

Taylor Swift como germen

Un fotograma de 'Culpa mía' (Amazon Prime)

Como muchas de las fan fictions más célebres, Culpables surge también de un elemento de la cultura popular, en este caso del videoclip I Knew You Were in Trouble, de Taylor Swift, que era casi un cortometraje sobre la relación tóxica de una chica y su novio (interpretado por Reeve Carney) que siempre se metía en problemas. Ese fue el germen de la historia que cuenta Culpa mía, protagonizada por una joven que se obsesiona con un chico que representa todo lo que odia, pero que supone una inevitable fuente de magnetismo. Ella acaba de dejar su ciudad para mudarse a la mansión de un multimillonario (el tándem amor y lujo siempre funciona) con el que su madre mantiene una relación. Se llama Noah y tiene 17 años, es independiente y detesta ese estilo de vida privilegiado. Allí conocerá a Nick, que se convertirá en su hermanastro y con el que chocará. Nick se hace pasar por un hijo modelo, pero su vida está llena de mentiras, es un ‘chico malo’ que se mete en peleas y en toda clase de líos chungos. Pero como todo el mundo sabe, los polos opuestos se atraen y finalmente comenzarán una relación de lo más tormentosa.

Te puede interesar: ¿Están juntos Taylor Swift y Fernando Alonso?

Adaptación cinematográfica

Un fotograma de 'Culpa mía' (Amazon Prime)

Ahora, Prime Video ha anunciado que estrenará el próximo 8 de junio la que se convertirá en la primera adaptación de las novelas de Mercedes Ron, que no podía ser otra que Culpa mía y que aspira a convertirse en un fenómeno a lo 3 metros sobre el cielo. Estará protagonizada por Nicole Wallace (Skam España) y Gabriel Guevara (HIT), acompañados por Marta Hazas (Días mejores) e Iván Sánchez (Bosé). La película está producida por Pokeepsie Films, con Álex De la Iglesia y Carolina Bang al frente y dirige Domingo González, en lo que será su primera película.

Después del éxito de la trilogía Culpables, Mercedes Ron ha seguido generando éxitos: la biología Enfrentados, que consta de los libros Marfil y Ébano, y la trilogía Dímelo, con las recientes Dímelo bajito, Dímelo en secreto, y Dímelo con Besos, su última obra hasta el momento.

Seguir leyendo: