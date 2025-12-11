La historia real de la escritora italiana que pasó de ser una ladrona de joyas a icono del feminismo: una autora silenciada cuya obra ahora se reivindica

'La vida fuera', de Mario Martone (Avalon)

La historia de la literatura se encuentra plagada de mujeres que han sido relegadas por su género, olvidadas por situarse fuera de los márgenes de lo establecido y, por lo tanto, ‘ninguneadas’ y menospreciadas históricamente.

Entre estas literatas de raza que se han movido durante muchas décadas en las sombras, se encuentra Goliarda Sapienza, dueña de una biografía no poco particular que, ahora, es objeto de una película que se basa en su figura, La vida fuera, de Mario Martone, que participó en el Festival de Cannes y que esta protagonizada por Valeria Golino.

La escritora, nacida en Catania en 1924 y fallecida en Gaeta en 1996, ha sido reconocida póstumamente como una de las autoras más influyentes del siglo XX, especialmente gracias a su novela El arte de la alegría, una obra que ha alcanzado el estatus de icono del empoderamiento femenino.

El arte de la alegría fue publicada por primera vez en 1998, dos años después de la muerte de Sapienza, gracias al esfuerzo de su exmarido, Angelo Maria Pellegrino. La novela, escrita más de dos décadas antes, no obtuvo reconocimiento inmediato en Italia, pero tras su traducción al francés logró vender 100.000 ejemplares en pocos días y se consolidó como una referencia internacional, editada en otros nueve idiomas.

La mujer frente a un entorno machista

En el centro de la obra se encuentra Modesta, una protagonista que narra su vida desde su nacimiento en 1900, enfrentándose a una sociedad hostil y machista. Modesta, que sufre una infancia marcada por la violencia y la represión, se convierte en dueña de su destino, desafiando las normas sociales, explorando su sexualidad y participando activamente en la lucha antifascista. La novela recorre todas las etapas de su vida, mostrando su evolución personal y su capacidad para transformar su entorno.

La vida de Goliarda Sapienza y su obra están profundamente entrelazadas. Hija menor de una familia de 12 hermanos, creció en un ambiente marcado por el compromiso político y la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Sus padres, socialistas convencidos y contrarios a la dictadura fascista, influyeron decisivamente en su educación y en su visión del mundo.

Goliarda Sapienza en una foto de archivo

Sapienza vivió su infancia en el barrio de San Berillo, en Catania, y desde joven mostró una inclinación por la lectura y el teatro. Su trayectoria vital estuvo marcada por experiencias extremas: fue partisana durante la ocupación alemana en Roma, mantuvo relaciones sentimentales con mujeres y se dedicó durante años al cine antes de volcarse en la escritura. La muerte de su madre en los años cincuenta supuso un punto de inflexión, llevándola a una etapa de insomnio, escritura compulsiva y crisis personales, que incluyeron terapias de electroshock e intentos de suicidio. Solo la escritura y el psicoanálisis le ofrecieron una vía de salvación.

De qué va ‘La vida fuera’

La adaptación cinematográfica La vida fuera, dirigida por Mario Martone y escrita junto a Ippolita Di Majo, se centra en uno de los episodios más controvertidos de la vida de Sapienza: su paso por la cárcel de Rebibbia tras ser condenada por el robo de unas joyas, motivado por la precariedad económica.

La película, que ha contado con la participación de reclusas reales del centro penitenciario, explora la experiencia de la autora en prisión y el periodo posterior a su liberación, evitando el formato de biografía tradicional para ofrecer una reflexión sobre la libertad y la búsqueda interior.

Matilda De Angelis, Valeria Golino y Elodie en 'La vida fuera', de Mario Martone (Avalon)

Martone ha explicado que su intención no era realizar una película biográfica, sino retratar un momento singular en la vida de Sapienza, cuando, tras salir de la cárcel, se reencuentra con las amigas que conoció en prisión y comparte con ellas un verano en una Roma vacía y silenciosa.

La interpretación de Valeria Golino en el papel de Goliarda Sapienza ha sido destacada por la crítica, que ha subrayado su capacidad para dotar al personaje de una humanidad sobrecogedora, alejada de la imagen de mártir o heroína.

La relación entre Goliarda y Roberta (interpretada por Matilda De Angelis), una joven reclusa y activista política, constituye uno de los ejes emocionales de la película, que aborda temas como el edadismo, la libertad sexual y el disfrute de los cuerpos en un contexto político italiano marcado por el auge de las ideologías conservadoras.

En realidad, el objetivo de la película no era centrarse en la cuestión política, sino en la amistad y la mirada sobre las mujeres, proyectando una escritura magnética e instintiva que no fue comprendida en su tiempo.

Mujeres silenciadas

La película se caracteriza por un estilo visual contenido y naturalista, con una fotografía que privilegia los planos largos y estáticos, y un diseño sonoro minimalista. Esta aproximación permite que la historia de Sapienza dialogue con el teatro y se aleje de los artificios habituales del cine biográfico, invitando al espectador a una contemplación pausada y profunda.

El legado de Goliarda Sapienza sigue vigente, casi seis décadas después de la publicación de su obra más importante. Su figura, que desafió los convencionalismos y fue silenciada en vida, ha sido recuperada y celebrada en la actualidad, especialmente tras el reconocimiento internacional de la novela El arte de la alegría.

Matilda De Angelis y Valeria Golino en 'Fuori'

Como ha afirmado Mario Martone, “tiene una voz que hoy se hace sentir, por esto llega y molesta, porque practica unas relaciones humanas muy libres, muy libres”.

La película La vida fuera y la reedición de su obra han contribuido a consolidar la memoria de una autora que, a través de su vida y su literatura, ha cuestionado el status quo y ha abierto nuevas perspectivas sobre la libertad y la identidad femenina.