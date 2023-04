Descubrimientos literarios: seis nuevas voces femeninas en español para el Día del Libro

Algunas portadas de los libros que han supuesto un descubrimiento este año.

<b>‘Material de construcción’</b>

"Material de construcción" - Eider Rodríguez (Penguin Random House / 2023).

Eider Rodríguez. Random House. 17,95 euros. Tras ser reconocida como una de las mejores poetas en euskera de su generación y de abordar innumerables géneros como el cuento o el ensayo, ahora publica su primera novela, de carácter autobiográfico y que gira alrededor del alcoholismo de su padre y cómo impactó este hecho en su propia identidad. La autora reconstruye todos esos silencios e interrogantes en torno a la relación con su progenitor para hablar de las heridas, el dolor, la angustia vital, la soledad y las razones que conducen a alguien a la autodestrucción.

<b>‘La historia de los vertebrados’</b>

Portada del libro "La historia de los vertebrados", de Mar García Puig. (Penguin Random House).

María del Mar García Puig. Random House. 18,90 euros. Además de ser diputada del Congreso por Cataluña en Común y vicepresidenta de la Comisión de Igualdad, ha debutado en la literatura con una novela que habla de la maternidad y la locura y de qué forma a veces se ha vinculado la una con la otra a través no solo de la historia, sino también partiendo de la propia experiencia física y emocional visceral y transformadora. Un libro que habla de las presiones a las que estado expuesto el género femenino, de política, de salud mental, de luchas individuales y colectivas que se convierte también en un viaje a través del arte, la literatura, la mitología y la medicina.

<b>‘Puro glamour’</b>

Aloma Rodríguez y su último libro, 'Puro glamour'

Aloma Rodríguez. La Navaja Suiza. 16,90 euros. Aunque tiene una trayectoria asentada, con esta novela la autora parece haber encontrado una voz con la que se siente a gusto, a través de un estilo irónico repleto de referencias en torno a la cultura popular que nos acerca a las ansiedades de la mujer moderna en un entorno esclavo en el que solo se pide de ella más y más mientras la protagonista solo quiere dormir.

<b>‘Solo quería bailar’</b>

Portada del libro "Solo quería bailar", de Greta García. (Editorial Tránsito).

Greta García. Tránsito. 18 euros. Iconoclasta, irreverente, transgresora, así es la protagonista de este libro, como también lo es esta nueva voz narrativa repleta de frescura y radicalidad expresiva. Hablada en ‘andalú’ la novela sigue las andanzas de Pili, una chica de Sevilla que iba para bailarina y terminó en la cárcel y, entre otras muchas cosas se caracteriza por su verborrea imparable y por la falta de amor en su vida. En su periplo encontramos violencia, humor, subversión y ternura en lo que podríamos considerar un hype generacional.

<b>‘Leche condensada’</b>

La nueva autora Aída González Rossi y su primera novela, 'Leche condensada' (Caballo de Troya), en la selección de Sabina Urraca.

Aida González Rossi. Caballo de Troya. 15,10 euros. Con tan solo 28 ha publicado su primera novela en la que late el espíritu millennial y en la que los videojuegos adquieren una importancia fundamental. Un relato sobre una adolescencia nada complaciente en la que nos adentramos en la vida de una especie de alter ego de la protagonista para hablar de la amistad, de las relaciones familiares o del descubrimiento de lo queer en una zona al sur de la isla de Tenerife, un espacio geográfico que también adquiere una importancia fundamental.

‘No todo el mundo’

Marta Giménez Serrano y su último libro, 'No todo el mundo'

Marta Giménez Serrano. Editorial Sexto Piso. 18,90 euros. Después de su debut con Los nombres propios, la autora regresa con esta novela que supone una visión caleidoscópica sobre el amor y cómo nace, se desarrolla y termina desvaneciéndose en una gran urbe. Eloísa y Marcelo, dos de los protagonistas, saben que van a dejar de ser pareja. Claudia y Fran piensan que podrán salvar su relación. Nerea tiene dudas de si está o no enamorada de su profesor y Luis, se ha vuelto loco por su alumna. Otro personaje, Eva, no puede soportar tener que alternar la custodia de su hija con su ex pareja. Un crisol de vivencias que nos describe las luces y las sombras de los vínculos emocionales en nuestro tiempo.