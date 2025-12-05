España Cultura

Ni ‘Juego de Tronos’ ni ‘Los Soprano’: este es el único episodio de una serie que ha alcanzado un 10 en IMDb

La web incluye una lista con los 100 episodios mejor valorados de todos los tiempos

Guardar
(Captura de video: YouTube)
(Captura de video: YouTube)

En el panorama cultural el consenso entre el público parece, desde luego, complicado. Plataformas como FilmAffinity o IMDb, en las que los usuarios tienen poder de decisión para votar su contenido favorito, la crítica siempre es dura y las notas altas suelen brillar por su ausencia.

En ese entorno, donde miles de votaciones determinan qué títulos se consideran imprescindibles y cuáles pasan desapercibidos, obtener una nota realmente alta es poco frecuente. Incluso las series más reconocidas por la crítica suelen moverse en rangos muy ajustados. La excelencia, en estos casos, casi nunca es unánime.

Aun así, hay una excepción que destaca por encima del resto. Un solo episodio ha logrado algo que parece imposible: mantenerse con un 10 perfecto en IMDb (Internet Movie Database, en español Base de datos de películas en Internet). Sin embargo, no pertenece ni a Juego de Tronos, ni a Los Soprano, ni a otras producciones que suelen aparecer cuando se habla de los mejores capítulos de la historia.

El creador de contenido Michel Álvarez (@migthel) lo ha explicado en TikTok. “¿Cuál es el único episodio que ha logrado la perfección absoluta? Porque sí, existe un capítulo, uno solo, que tiene una puntuación perfecta en IMDb. El único diez de diez. Un honor que mantiene intacto desde su estreno hace once años”, señala Álvarez en un vídeo que acumula medio millón de reproducciones.

Valoraciones de 9,8 y 9,9

Álvarez contextualiza este dato a partir del ascenso de las puntuaciones de My Hero Academia. En sus últimas semanas de emisión, algunos capítulos de la nueva temporada han alcanzado valoraciones de 9,8 y 9,9. Como comenta el experto, entre los episodios más valorados aparecen el noveno episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos, La batalla de los bastardos —que se encuentra en el top 2— ; el episodio 407, Autenticación de proxy requerida, de Mr. Robot, temporada 4, episodio 7; Todos están esperando, el final de A dos metros bajo tierra; o Las vistas desde la mitad de la caída, de Bojack Horseman, el decimoquinto episodio de la sexta temporada. Todos ellos son capítulos muy valorados, con puntuaciones de 9,9 que reflejan un consenso amplio entre crítica y público.

El personaje de “Breaking Bad” que estuvo a punto de quedar al mando en “The Office”: “Una oportunidad perdida”

Pero, como recuerda Álvarez, ninguno de estos títulos alcanza el 10 absoluto. “Para llegar ahí necesitas un guion perfecto, una dirección muy precisa, interpretaciones de gran nivel, impacto cultural y, sobre todo, ninguna división de opiniones en la audiencia”, explica.

Ese conjunto de condiciones solo lo cumple un episodio: Ozymandias, el capítulo catorce de la quinta temporada de Breaking Bad. Estrenado en 2013 y dirigido por Rian Johnson —quien años después firmaría Puñales por la espalda, con la tercera entrega ya disponible en cines—, está considerado uno de los momentos más intensos de la televisión contemporánea. Entre los datos que proporciona la página, el voto es prácticamente unánime: un 86,2% le da un 10, esos son unos 234 mil votos.

Para Álvarez, este capítulo representa “la prueba de que la televisión puede alcanzar un nivel de impacto emocional y técnico comparable al del cine”.

Temas Relacionados

SeriesSeries EspañaBreaking BadEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carla Morrison y Pablo Alborán, juntos en el nuevo tema de la cantante mexicana: así suena ‘Si te quedas’

El cantante malagueño aparece en el nuevo single de la artista ganadora de 3 Grammy Latinos

Carla Morrison y Pablo Alborán,

Muere el escritor y periodista Alfonso Ussía a los 77 años

Trabajó durante años para publicaciones como ABC o La Razón, en la que se hizo famoso por sus satíricas columnas de opinión

Muere el escritor y periodista

Timothée Chalamet revela sus tres actores favoritos y su surrealista conversación con Leonardo DiCaprio: “Dime que no es verdad”

El actor estrena próximamente ‘Marty Supreme’, por la que se ha convertido en uno de los favoritos al Oscar

Timothée Chalamet revela sus tres

‘The Batman’ quería a esta actriz ganadora del Oscar para la secuela antes de ofrecerle el papel a Scarlett Johansson

La esperada secuela protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves negociaba con otra gran intérprete

‘The Batman’ quería a esta

Primeros detalles de la película que Woody Allen rodará en Madrid: “Mostrará el singular paisaje cultural, histórico y cosmopolita”

La Comunidad de Madrid ha anunciado que el título de la película llevará incluido el nombre de la ciudad, aunque se desconoce fecha para el inicio del rodaje.

Primeros detalles de la película
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno investiga si la

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

El WhatsApp de Mazón a Pradas el día de la DANA cuando ella le dijo que le “preocupaba” el barranco del Poyo: “Cojonudo”

El origen de los tanques orugas fue un tractor: el vehículo de campo que inspiró a los carros de combate de la Primera Guerra Mundial

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por publicar anuncios de pisos que no cumplen la ley: “No son minipisos son infraviviendas”

La carne, el marisco y el jamón suben sus precios hasta un 19% esta Navidad con respecto a la anterior

Números ganadores del Super Once del 5 diciembre

Tarifa de la luz en España este 6 de diciembre

DEPORTES

Jordan y la cláusula de

Jordan y la cláusula de su contrato en la NBA: “Si veía un partido de baloncesto en la calle, podía jugarlo. Si me lesionaba, mi salario estaba garantizado”

Sorteo del Mundial 2026: a qué hora es y dónde verlo en España

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid