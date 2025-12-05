Ni ‘Juego de Tronos’ ni ‘Los Soprano’: este es el único episodio de una serie que ha alcanzado un 10 en IMDb

(Captura de video: YouTube)

En el panorama cultural el consenso entre el público parece, desde luego, complicado. Plataformas como FilmAffinity o IMDb, en las que los usuarios tienen poder de decisión para votar su contenido favorito, la crítica siempre es dura y las notas altas suelen brillar por su ausencia.

En ese entorno, donde miles de votaciones determinan qué títulos se consideran imprescindibles y cuáles pasan desapercibidos, obtener una nota realmente alta es poco frecuente. Incluso las series más reconocidas por la crítica suelen moverse en rangos muy ajustados. La excelencia, en estos casos, casi nunca es unánime.

Aun así, hay una excepción que destaca por encima del resto. Un solo episodio ha logrado algo que parece imposible: mantenerse con un 10 perfecto en IMDb (Internet Movie Database, en español Base de datos de películas en Internet). Sin embargo, no pertenece ni a Juego de Tronos, ni a Los Soprano, ni a otras producciones que suelen aparecer cuando se habla de los mejores capítulos de la historia.

El creador de contenido Michel Álvarez (@migthel) lo ha explicado en TikTok. “¿Cuál es el único episodio que ha logrado la perfección absoluta? Porque sí, existe un capítulo, uno solo, que tiene una puntuación perfecta en IMDb. El único diez de diez. Un honor que mantiene intacto desde su estreno hace once años”, señala Álvarez en un vídeo que acumula medio millón de reproducciones.

Valoraciones de 9,8 y 9,9

Álvarez contextualiza este dato a partir del ascenso de las puntuaciones de My Hero Academia. En sus últimas semanas de emisión, algunos capítulos de la nueva temporada han alcanzado valoraciones de 9,8 y 9,9. Como comenta el experto, entre los episodios más valorados aparecen el noveno episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos, La batalla de los bastardos —que se encuentra en el top 2— ; el episodio 407, Autenticación de proxy requerida, de Mr. Robot, temporada 4, episodio 7; Todos están esperando, el final de A dos metros bajo tierra; o Las vistas desde la mitad de la caída, de Bojack Horseman, el decimoquinto episodio de la sexta temporada. Todos ellos son capítulos muy valorados, con puntuaciones de 9,9 que reflejan un consenso amplio entre crítica y público.

Pero, como recuerda Álvarez, ninguno de estos títulos alcanza el 10 absoluto. “Para llegar ahí necesitas un guion perfecto, una dirección muy precisa, interpretaciones de gran nivel, impacto cultural y, sobre todo, ninguna división de opiniones en la audiencia”, explica.

Ese conjunto de condiciones solo lo cumple un episodio: Ozymandias, el capítulo catorce de la quinta temporada de Breaking Bad. Estrenado en 2013 y dirigido por Rian Johnson —quien años después firmaría Puñales por la espalda, con la tercera entrega ya disponible en cines—, está considerado uno de los momentos más intensos de la televisión contemporánea. Entre los datos que proporciona la página, el voto es prácticamente unánime: un 86,2% le da un 10, esos son unos 234 mil votos.

Para Álvarez, este capítulo representa “la prueba de que la televisión puede alcanzar un nivel de impacto emocional y técnico comparable al del cine”.