Vuelve una de las películas de misterio mejor valoradas de los últimos años: cuándo se estrena ‘Puñales por la espalda 3’

Josh O'Connor y Daniel Craig en 'Puñales por la espalda: De entre los muertos' (Netflix)

La saga Puñales por la espalda está a punto de sumar un nuevo capítulo. La tercera entrega de las investigaciones del excéntrico detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, promete convertirse en uno de los grandes estrenos del año. Netflix ha estrenado este martes el primer póster de la nueva cinta. ¿Quién será el nuevo asesino? ¿A qué caso se enfrentará el detective esta vez?

Tras el éxito de Puñales por la espalda (2019), nominada al Óscar a mejor guion original, y su secuela Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (2022), la saga regresa con un nuevo título: Puñales por la espalda: De entre los muertos. Rian Johnson mantiene la tradición de bautizar cada entrega con el nombre de una canción: primero fue Knives Out de Radiohead, después Glass Onion de The Beatles y ahora Wake Up Dead Man de U2. Quién sabe si será la última pieza de este singular rompecabezas.

¿Cuándo se estrena la tercera entrega?

La película, cuyo título original es Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, se proyectará en salas de cine seleccionadas de Estados Unidos y poco después dará el salto a Netflix. El calendario de estreno sitúa la llegada a los cines el 28 de noviembre de 2025, mientras que apenas dos semanas más tarde, el 12 de diciembre, estará disponible en la plataforma de streaming. Rian Johnson repite como director, guionista y productor, manteniendo así el sello autoral que convirtió a las dos primeras entregas en un fenómeno del murder mistery.

Póster de 'Puñales por la espalda: De entre los muertos' (Netflix)

Si algo caracteriza a la saga es la presencia de un reparto coral de grandes nombres de Hollywood, y esta tercera parte no será la excepción. Junto a Craig (James Bond), veremos a Josh O’Connor (The Crown, Rivales), Glenn Close (Atracción fatal), Josh Brolin (Los Vengadores: Enda), Mila Kunis (Cisne negro), Jeremy Renner (Los Vengadores), Kerry Washington (Scandal), Andrew Scott (Fleabag), Cailee Spaeny (Priscilla), Daryl McCormack (Good Luck to You, Leo Grande) y Thomas Haden Church (Entre copas). Una vez más, la intriga se construirá sobre un puzle de personajes tan carismáticos como sospechosos.

La sinopsis oficial revela los primeros detalles de la trama: cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (O’Connor) es destinado a colaborar con el carismático monseñor Jefferson Wicks (Brolin) queda claro que en la comunidad religiosa algo no encaja. Entre los feligreses se encuentran Martha Delacroix (Close), una devota señora de iglesia; Samson Holt (Haden Church), el reservado jardinero; Vera Draven (Washington), una abogada obsesiva; Cy Draven (McCormack), un político en ciernes; Nat Sharp (Renner), el médico del pueblo; Lee Ross (Scott), un exitoso escritor; y Simone Vivane (Spaeny), una violonchelista de renombre. Tras un asesinato repentino y aparentemente imposible, la jefa de policía Geraldine Scott (Kunis) deberá unir fuerzas con Benoit Blanc para resolver un misterio que desafía toda lógica.

Con un estreno previsto para finales de noviembre en cines y a mediados de diciembre en Netflix, Puñales por la espalda 3 promete ser una de las películas más esperadas y comentadas de 2025.