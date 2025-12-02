España Cultura

Muere a los 60 años José Luis Cienfuegos, director de varios de los festivales de cine más importantes de España

Desde 2023, dirigía la Semana Internacional del Cine de Valladolid, evento que vivió con él algunas de sus ediciones más exitosas

José Luis Cienfuegos, director de
José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. (Seminci)

José Luis Cienfuegos, director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), ha fallecido a los 60 años de edad este martes, según ha informado la organización de este festival a través de un comunicado compartido en redes sociales.

Cienfuegos ocupó el cargo de director del Festival de Cine de Gijón en 1995, realizando un trabajo a lo largo de 16 años que permitiría a este evento convertirse en “la puerta de entrada en nuestro país para los cineastas más arriesgados y estimulantes”, y que abandonaría en 2012 para hacerse cargo del Festival de Sevilla.

"2023 marcó su llegada a Valladolid“, recuerda el comunicado de la organización. ”Durante tres ediciones, plasmó su sello inconfundible en la dirección, siendo fiel a la historia y el espíritu que han caracterizado Seminci, llevando además al festival a una necesaria renovación".

“Transformó radicalmente la manera de hacer festivales en nuestro país”

Según han informado medios locales como Tribuna de Valladolid, la causa del repentino fallecimiento de José Luis Cienfuegos ha sido un ictus sufrido en Madrid. “En estos momentos de dolor”, ha expresado al respecto el Ayuntamiento de Valladolid en un mensaje difundido también en redes sociales, “la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine”.

Con la noticia de su muerte, son muchas las personas que han querido recordar su encomiable labor al cargo de los festivales de los que hizo cargo. “Cienfuegos adoptó una mirada poliédrica, destacando el papel fundamental que los distribuidores, productores, la crítica y los medios tienen en el impulso del cine de autor”, han destacado desde la Seminci. “Transformó radicalmente la manera de hacer festivales en nuestro país, haciendo de ellos lugares habitables en los que el cine se convertía en el pilar para la celebración de la cultura y de la vida”.

El último festival que dirigiría sería la 70.ª edición de la Seminci, “sin duda una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen”, tal y como destacan desde la organización, “perfecto exponente de la concepción que tenía de los festivales: lugares de diálogo y conocimiento a través de una programación ambiciosa y heterodoxa, estableciendo puentes vibrantes entre los creadores y el público, y sobre todo, espacios útiles y relevantes para la industria y los cineastas”.

  • Noticia en ampliación

