La actriz de ‘La Odisea’ que aceptó sin saber cuál sería su papel: “Me dieron unas hojas falsas que no tenían nada que ver con el guion”

La actriz ya ha aparecido en alguna imagen de la película dirigida por Christopher Nolan, en la que acompaña a Matt Damon, Tom Holland o Anne Hathaway

Jacob Elordi, la criatura en
Jacob Elordi, la criatura en Frankenstein, junto a Mia Goth (Netflix)

Cuando Mia Goth aceptó participar en La Odisea, la próxima película de Christopher Nolan cuya llegada a los cines está prevista para el 17 de julio de 2026, lo hizo sin saber absolutamente nada sobre el personaje que interpretaría. Así lo contó la actriz en una entrevista reciente recogida por Happy Sad Confused, atribuyendo a Nolan un nivel de secretismo similar al que manejan las grandes franquicias de Hollywood como el MCU. Goth, junto a un reparto de estrellas que incluye a nombres como Matt Damon, Anne Hathaway y Zendaya, vivió en carne propia un proceso de audición en el que no pudo leer el guion ni conocer a detalle para quién audicionaba.

El hermetismo en torno a La Odisea quedó patente desde las primeras fases de su preproducción. Durante el casting, según el testimonio de Mia Goth, los actores recibían textos ficticios, totalmente desvinculados del material original, y debían decidir si aceptaban el papel sin acceso al guion definitivo ni certeza real sobre el rol asignado. “Tuve que aceptar el trabajo antes de poder leer siquiera el guion y averiguar qué papel me correspondía. Fue un proceso totalmente nuevo para mí”, relató Goth, citada por Happy Sad Confused y recogida después por Empire junto con las primeras imágenes de la cinta.

La configuración de La Odisea, que representa el debut de Nolan en la adaptación del épico poema griego, se ha desarrollado bajo una estrategia de máxima reserva poco común incluso en las grandes superproducciones actuales. Según publicó Empire, solo recientemente se han confirmado algunos roles: Matt Damon al frente como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, Zendaya en la piel de la diosa Atenea y Robert Pattinson como Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope. La propia Mia Goth interpreta a Melantho, una de las doncellas de la reina. Otros nombres destacados del reparto son Tom Holland, presumiblemente en el papel de Telémaco, Elliot Page, Charlize Theron, Lupita Nyong’o y Jon Bernthal.

Anne Hathaway y Mia Goth
Anne Hathaway y Mia Goth en 'La Odisea'

Un secretismo exagerado

Aunque el secretismo parezca innecesario para una historia tan conocida como La Odisea, Nolan y su equipo han preferido mantener el misterio incluso entre los propios protagonistas, alimentando así las especulaciones del público y la prensa especializada. El procedimiento recuerda al vigente en estudios como Marvel, donde la confidencialidad protege los giros de guion y las sorpresas para los espectadores. Además, el salto de Nolan tras su éxito en Oppenheimer ha reforzado aún más la expectativa alrededor de su próxima creación, consolidando su reputación como director capaz de transformar incluso los relatos más universales en un acontecimiento cinematográfico inesperado.

A medida que se revelan las primeras imágenes y detalles oficiales, la industria y los aficionados siguen atentos a la campaña de misterio que envuelve a La Odisea. El estreno mundial, programado para el 17 de julio de 2026, coincidirá con la temporada alta del verano en Hollywood. Mientras tanto, las estrategias de Nolan generan conversación y aumentan el interés, desdibujando la frontera entre la promoción y el suspense genuino en torno a una de las películas más esperadas de los próximos años. Según Empire, un nuevo tráiler podría ver la luz en los próximos meses, que aporte algo de claridad sobre los secretos que guarda uno de los elencos más ambiciosos reunidos por el director hasta la fecha.

