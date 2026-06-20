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El precio de la luz en España para este domingo

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país hoy domingo 21 de junio. También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de luz.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 21 de junio

Precio de media: 56.77 euros por megavatio hora

Precio más alto: 139.29 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.81 euros por megavatio hora

La tarifa del servicio eléctrico cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 21 de junio, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 118.36 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 114.21 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 107.39 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 93.03 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.46 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 91.48 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.63 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 19.95 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.21 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.8 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.77 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.57 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 1.13 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 53.25 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 106.92 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 131.36 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 139.29 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 127.44 euros por megavatio hora.

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