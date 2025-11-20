España Cultura

Primer vistazo a Robert Pattinson y Zendaya en ‘La Odisea’: estos son los personajes a los que darán vida

Poco a poco se van conociendo los roles que interpretará cada una de las estrellas de la ambiciosa película de Christopher Nolan

Imagen de 'La Odisea'
Imagen de 'La Odisea'

A cuentagotas, pero por fin se van conociendo algunos de los secretos de La Odisea, la ambiciosa película que prepara Christopher Nolan para que vea la luz el próximo 2026. La que es sin duda una de las más esperadas del año apenas había mostrado una imagen, la de Matt Damon caracterizado como Odiseo, pero ahora tenemos nuevas imágenes de la película que además revelan los personajes a los que darán vida varios de sus protagonistas. Entre ellos, nada menos que Zendaya y Robert Pattinson.

Todo ello ha sido posible gracias a la revista Empire, encargada de traer la exclusiva con las primeras imágenes y detalles de esta película en torno a la cual surgía gran misterio y especulación, pero que poco a poco va mostrando sus cartas. Nolan siempre ha sido conocido por mantener en secreto buena parte de sus películas, hasta el punto de cambiarles el título provisionalmente, pero con La Odisea se encuentra ante un proyecto tan grande que resultaba imposible mantenerlo todo en el anonimato.

Primero se dio a conocer que Matt Damon y Tom Holland darían vida a los protagonistas de la historia, Odiseo y el hijo de este, Telémaco, quienes viven sus propias aventuras intentando encontrar el camino de vuelta a casa y a su padre, respectivamente. También vimos a Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Odiseo que espera pacientemente en Ítaca a pesar de ser asediada por los pretendientes. Y es precisamente sobre estos últimos que tiene que ver el nuevo anuncio, el rol que interpretará Patttinson.

Matt Damon junto a Zendaya,
Matt Damon junto a Zendaya, quien da vida a Atenea en 'La Odisea'

Un pretendiente y una diosa

El actor inglés conocido por la saga Crepúsculo y The Batman dará vida nada menos que a Antínoo, uno de los principales antagonistas de La Odisea. Antínoo es el líder de los pretendientes que acosan a Penélope y poco menos que se adueñan del hogar de Odiseo en Ítaca, hasta el punto de conspirar para la muerte de Telémaco, quien ignora todo el complot. Pattinson ya fue toda una amenaza para Holland en la película El diablo a todas horas, estrenada por Netflix hace ya cinco años, y ahora volverá a ser la principal amenaza para el regreso de Odiseo, aunque ni mucho menos la única.

Del otro lado está Zendaya, quien interpretará a la mismísima diosa de la sabiduría y la estrategia, Atenea. La hija de Zeus es un personaje clave en la obra original de Homero, ya que guía a Odiseo en su viaje de vuelta a casa y no solo eso, sino que se va personificando en varios personajes a lo largo de la historia, entre ellos algunos de los hombres que reciben al héroe de Troya o los propios hombres que lo acompañan en su travesía por el Egeo. En su versión humana que se le aparezca a Odiseo la veremos en la piel de Zendaya, la actriz de Euphoria y la saga Spider-Man, en la que también acompaña a Tom Holland. ¿Se llegará a cruzar Atenea en el camino de Telémaco? Todo apunta a que sí.

La OdiseaChristopher NolanZendayaRobert PattinsonCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

